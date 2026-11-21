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وشدد على أن "صون الاستقلال، الذي قدّم اللبنانيون في سبيله عظيم التضحيات وقوافل دفاعاً عن الوطن وكرامته وحريته، هو واجب وطني مقدس يتجاوز كل الحسابات والمصالح الشخصية الضيقة".وأضاف البيان: "إن بقاء العدو محتلاً أجزاء من أرض ، ومدنساً ترابه، ومنتهكاً سماءه وسيادته، ومستبيحاً كرامته خطفاً وقتلاً لأبنائه وتدميراً وتفجيراً لمدنه وقراه، من دون أي مجابهة ومقاومة، ولو على المستويين السياسي والدبلوماسي، هو أول ما يقوّض الاستقلال ويخلخل أركانه ويجرّده من معانيه".وتابع: "فلا استقلال وأكثر من 500 كيلومتر مربع من أرض لبنان تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولا استقلال والجنوبيون يعيشون تحت وطأة التهديد والتهجير، وبيوتهم وقراهم تُنسف عن بكرة أبيها، ويُحرمون من حقهم المشروع في الدفاع عن أرضهم، فيما الدولة عاجزة عن حمايتهم".واعتبر أن "تحرير الأرض من براثن الاحتلال مسؤولية وطنية تقع على عاتق اللبنانيين جميعاً، وتستوجب الاستفادة من كل عناصر القوة المتاحة لاستعادة الاستقلال الحقيقي وصون السيادة الوطنية".وأشار البيان إلى أن "الحفاظ على الاستقلال يتطلب التحرر من كل ما يمس معاني السيادة، التي لا تقبل الاجتزاء أو الانتقاص، فالسيادة لا تكون منجزة ولبنان يخضع لإملاءات خارجية تتدخل في صلب قراراته الوطنية والسياسية، وتتحول مؤسساته إلى ساحة لتنفيذ إملاءات سفير يفرض عليها خياراته ومساراته، ويعمل على تأجيج الفتنة وإثارة الانقسام بين اللبنانيين".وأكد أن "ذكرى الاستقلال يجب أن تكون محطة تعيد فيها السلطة النظر في خياراتها ومساراتها التي تبتعد كل البعد عن الثوابت الوطنية والأولويات التي يُفترض أن تحكم عملها، وأن تتحمل مسؤولياتها وواجباتها والتزاماتها التي تعهدت بها".ولفت إلى أن "السلطة تعهدت في الفقرة الرابعة من بيانها الوزاري بمسؤولية الدفاع عن حدودها وحماية مواطنيها، إذ جاء فيه: «والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها وثغورها، دولة تردع المعتدي، وتحمي مواطنيها، وتحصّن الاستقلال»".واعتبر أن "هذا التعهد يضع السلطة أمام المساءلة عمّا حققته وأنجزته، وعن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذه، في وقت نراها تتنازل عن حق لبنان واللبنانيين في محاسبة العدو على جرائمه، وتتفرج على انتهاكاته واعتداءاته من دون أي رد فعل أو خطوة عملية لردعه، بل تقف في مواجهة شعبها ومقاومته، وتترك جيشها عرضة للطعن، لأنه ملتزم الحفاظ على السلم الأهلي، ويرى أن مشكلة البلد تكمن في بقاء الاحتلال الصهيوني على أرضه".وختم "حزب الله" بيانه بالتأكيد أن "على اللبنانيين اليوم أن يلتحموا ويتكاتفوا ويتمسكوا بوحدتهم الوطنية لصون استقلالهم واستعادة أرضهم وأسراهم، وإعادة إعمار جنوبهم، وأن يقفوا موحدين شعباً وجيشاً ومقاومة، وصامدين في سبيل حفظ الاستقلال والدفاع عن الأرض والكرامة".