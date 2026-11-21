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أحيت ثانوية السيدة للراهبات المخلصيات في عيد ، باحتفال وطني أُقيم برعاية وحضور في باولو بورجيا، وبمشاركة عدد من القيادات الروحية والعسكرية وقدامى خريجي الثانوية.وتخلّل الاحتفال عروض فولكلورية جسّدت التراث اللبناني، إلى جانب استعراض عسكري قدّمه طلاب الصفوف النهائية، تعبيراً عن انتمائهم الوطني وتقديرهم لتضحيات ودوره في حماية الوطن وصون سيادته.وفي كلمة لها، رحّبت رئيسة المدرسة الأم منى وازن بالسفير البابوي، مثمّنةً مشاركته في الاحتفال، ومؤكدةً أن الاستقلال ليس مجرد محطة تاريخية، بل عهد يتجدّد في ضمير الأجيال من خلال والوعي والمواطنة الصالحة.وشدّدت وازن على أن الثانوية تشكّل مساحة للحوار وترسيخ القيم، وتسعى إلى إعداد أجيال تؤمن بأن الاختلاف مصدر غنى، وأن الإنسان هو الحقيقية للبنان.، دعا السفير البابوي باولو بورجيا إلى ترسيخ ثقافة السلام وتحويلها إلى ممارسة يومية، مؤكداً أن السلام لا ينبغي أن يبقى مجرد شعار، بل قيمة إنسانية تنعكس في حياة الأفراد والمجتمعات.ونقل بورجيا إلى الحاضرين تحيات وبركة البابا لاون ، مشدداً على أن لبنان حاضر دائماً في أفكاره وصلواته.واختُتم الاحتفال بتبادل التهاني على وقع الأناشيد الوطنية، وسط أجواء عبّرت عن التمسك بالاستقلال والسيادة والأمل بمستقبل آمن ومستقر للبنان.