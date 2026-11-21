يحيي اليوم، في 21 تشرين الثاني، عيد عشية الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال، وهي مناسبة تعيد طرح سؤال قلّما يتوقف عنده اللبنانيون: ما الأعلام التي رُفعت فوق هذه الأرض قبل أن يستقر علمها على الأحمر والأبيض والأرزة؟ فلم تكن الأرزة ثابتة على كل الأعلام التي رُفعت في لبنان، ولم يكن الأحمر والأبيض لونيها الدائمين. فقبل ولادة علم عام 1943، تعاقبت على هذه الأرض رايات أمراء وسلطات حاكمة، ومرّت الأرزة نفسها بمرحلتين أساسيتين: ظهرت على خلفية بيضاء بعد خروج العثمانيين، ثم وُضعت وسط الألوان مع قيام لبنان الكبير، قبل أن تستقرّ بين شريطين أحمرين خلال معركة الاستقلال.

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العلم الفينيقي

لكن كم مرة تغيّر علم لبنان؟

منذ عام 1918، يمكن تتبّع ثلاثة تصاميم لبنانية أساسية، أي تغييرين رئيسيين في عامَي 1920 و1943. أما العودة إلى العصور الأقدم، فلا تتيح اعتماد رقم نهائي، لأن الرايات التي استُخدمت لم تكن أعلاماً وطنية لدولة واحدة بحدود لبنان الحالية، بل ارتبطت بإمارات وأسر حاكمة وسلطات امتد نفوذها إلى أجزاء مختلفة من أراضيه.

علم المماليك في عهد الإمارتين المعنية والشهابية، عكست الرايات هوية السلطة المحلية. وتُنسب إلى المعنيين راية تجمع الأحمر والأبيض وإكليلاً أخضر، فيما عُرفت الراية الشهابية بخلفيتها الزرقاء والهلال الأبيض في وسطها. ولم يؤدّ ظهور هذه الرايات إلى قيام علم موحّد لكل المناطق التي تألف منها لبنان لاحقاً، إذ بقيت رايات الأسر والقوى المحلية جزءاً من المشهد السياسي. في عهد الإمارتين المعنية والشهابية، عكست الرايات هوية السلطة المحلية. وتُنسب إلى المعنيين راية تجمع الأحمر والأبيض وإكليلاً أخضر، فيما عُرفت الراية الشهابية بخلفيتها الزرقاء والهلال الأبيض في وسطها. ولم يؤدّ ظهور هذه الرايات إلى قيام علم موحّد لكل المناطق التي تألف منها لبنان لاحقاً، إذ بقيت رايات الأسر والقوى المحلية جزءاً من المشهد السياسي.

علم امارة المعنيين 1515

ومع قيام متصرفية عام 1861، لم يتضمّن نظامها الأساسي نصاً يحدّد علماً خاصاً بها. ثم اعتمد المتصرف رستم باشا العلم العثماني شعاراً لحكومتها، فارتفعت الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة البيضاء حتى انتهاء الحكم العثماني عام 1918. ومن هنا، فإن تقديم عام 1842 بوصفه تاريخ اعتماد "علم المتصرفية" يخلط بين مرحلتين، لأن المتصرفية لم تكن قد أُنشئت بعد.

علم امارة الشهابيين 1698-1842

وشكّل عام 1918 نقطة التحول نحو الراية التي تتوسطها الأرزة. فبعد خروج العثمانيين، استُخدم علم أبيض يحمل أرزة خضراء خلال المرحلة الانتقالية الممتدة حتى عام 1920. وكانت الأرزة قد ظهرت قبل ذلك على رايات محلية في القرن التاسع عشر، لكن استخدامها بعد الحرب العالمية الأولى منحها موقعاً أوضح في الهوية اللبنانية.

علم الانتداب الفرنسي 1918-1920

وفي عام 1920، مع إعلان دولة لبنان الكبير، انتقلت الأرزة إلى وسط العلم الفرنسي المؤلف من ثلاثة أقسام عمودية: الأزرق والأبيض والأحمر. وثبّت دستور 23 أيار 1926 هذا التصميم في المادة الخامسة، فبقي العلم على حاله عند قيام الجمهورية اللبنانية، واستمر حتى معركة الاستقلال عام 1943.

علم دولة لبنان الكبير 1920-1943

جاء التغيير الأخير خلال المواجهة مع سلطات الانتداب في تشرين الثاني 1943. وفي خضم اعتقال قادة البلاد وتعليق ، رسم نواب العلم الجديد ووقّعوا عليه، مستبدلين الأقسام العمودية الفرنسية بشريطين أحمرين أفقيين تتوسطهما مساحة بيضاء تحمل الأرزة.

ولم يكتمل تثبيت العلم دستورياً في يوم الاستقلال، في 22 تشرين الثاني، بل في 7 كانون الأول 1943، حين عُدّلت المادة الخامسة. ونصّ التعديل على أن يكون العلم أحمر فأبيض فأحمر، بأقسام أفقية، وأن يساوي القسم الأبيض مساحة القسمين الأحمرين معاً، وتتوسطه أرزة خضراء يلامس رأسها الشريط الأحمر العلوي وقاعدتها الشريط السفلي.

ومنذ ذلك التاريخ، بقي التصميم الدستوري للعلم اللبناني ثابتاً. فتغيّر رسم الأرزة بين نسخة وأخرى، وظهور جذع بني في بعض الأعلام، لا يعنيان اعتماد علم جديد؛ فالنص الدستوري حدّد لون الأرزة بالأخضر منذ عام 1943، ولا يزال هذا الوصف نافذاً حتى اليوم.