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واعتبر أن "ما يحصل خطير وغير مقبول إطلاقاً"، منتقداً بشدة مساعي هذه الدول التي، بدلاً من دعم السلطة الشرعية اللبنانية في استعادة قرارها الوطني، تحاول إعادة وضع مستقبل على طاولة مفاوضات لا يملك التحكم بمسارها أو بنتائجها.وتوجّه إلى الدول المعنية بالقول: "إذا كنت تعتبر نفسك صديقاً للبنان، فعليك أولاً أن تعترف بأن في لبنان دولة، وأن تسأل هذه الدولة عمّا تريده، لا أن تقرّر عنها أو تفترض ما تراه مناسباً لها".وشدد على أن "لبنان لم يعد ملفاً سائبا يمكن إدراجه ضمن حسابات الآخرين، بل دولة تتمتع بسلطة شرعية منتخبة، وهي وحدها المخوّلة تقرير خياراتها". ولفت إلى أن "وضع الملف اللبناني بين عشرات الملفات الخلافية بين واشنطن وطهران يعرّضه مجدداً للمقايضات والتسويات، بحيث لا يعود معروفاً ما الذي يمكن التنازل عنه، وما لا يمكن التنازل عنه في مقابل ماذا، ولمصلحة مَن، فيما لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من التضحيات والشهداء والاغتيالات والانتفاضات لاستعادة قراره، بات يمتلك سلطة دستورية قرّرت أن تتولى بنفسها مسؤولية إدارة ملفه الوطني".وأكد أن "القوات اللبنانية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه المحاولات"، معلناً أنها "ستكثّف اتصالاتها مع الفرقاء السياسيين في الداخل وأصدقائها في الخارج، للحؤول دون إعادة الملف اللبناني إلى طاولة التفاوض الأميركي – ، والحفاظ على المسار الذي اختارته المؤسسات الشرعية اللبنانية لمعالجة المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد".كلام جعجع جاء خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقية حزب "القوات اللبنانية" في قضاء جبيل، في المقر العام للحزب في معراب، حيث اعتبر أن اللبنانيين لا يزالون بعيدين عن تحقيق الاستقلال الفعلي، لأن المعيار الحقيقي لاستقلال أي دولة لا يقتصر على الاعتراف بسيادتها أو وجود مؤسساتها، بل يتجسد في قدرتها على اتخاذ قراراتها بحرية، من دون أن تنازعها أي جهة داخلية أو خارجية هذه الصلاحية. وقال: "نحن عشية عيد الاستقلال، لكن بصراحة، ليس لدينا استقلال فعلي. فالاستقلال الحقيقي يكون عندما تتخذ الدولة قراراتها بنفسها، وعندما نتمتع جميعاً بحريتنا من خلال الدولة التي تمثلنا".وأوضح أن لبنان يعتمد نظاماً ديمقراطياً ينتخب فيه المواطنون ممثليهم في مجلس النواب، وهؤلاء ينتخبون رئيس الجمهورية ويمنحون الثقة للحكومة، ما يعني أن المؤسسات الدستورية تستمد شرعيتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إرادة اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز أن يكون القرار الوطني خارجها. وشدّد على أن "الاستقلال لا يكتمل إلا عندما تصبح المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار في كل ما يتعلق بشؤون الدولة ومصيرها"، معتبراً أن أي انتقاص من هذه الصلاحية يشكّل انتقاصاً من استقلال لبنان نفسه، مهما كانت الأشكال الظاهرية للسيادة قائمة.ولفت إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، قبل نحو سنة ونصف السنة، شكّلا بداية مسار جدي لاستعادة القرار الوطني، إلا أن هذا المسار لم يبلغ نهايته بعد، وما تزال أمامه عقبات أساسية ينبغي تجاوزها. وأضاف: "بدأنا نستعيد استقلالنا منذ انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لكننا لم نصل بعد إلى الاستقلال الذي نريده. ولن نصل إليه إلا عندما تصبح كل القرارات داخل المؤسسات الدستورية". وأكد أن "القوات اللبنانية" ستواصل نضالها السياسي والمؤسساتي حتى بلوغ هذه المرحلة، انطلاقاً من قناعتها بأن لا خلاص للبنان خارج قيام دولة تمتلك وحدها سلطة القرار وتتحمل كامل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.ومن هذا المنطلق، انتقل جعجع إلى مسألة التنظيم العسكري والأمني لـ" "، رافضاً تصوير موقف "القوات اللبنانية" منه على أنه نتيجة خصومة سياسية أو منافسة حزبية، ومعتبراً أن جوهر الخلاف يتصل بمستقبل الدولة اللبنانية وإمكان قيام حياة وطنية طبيعية في ظل وجود سلطة عسكرية وأمنية خارج مؤسساتها. وقال إن البعض يتهم "القوات اللبنانية" بأنها تحمّل "حزب الله" مسؤولية كل الأزمات التي تواجه لبنان، وتواصل التركيز عليه بدلاً من الانصراف إلى الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، موضحاً أن هذا الطرح يتجاهل طبيعة المشكلة الحقيقية.وأكد أن "القوات اللبنانية" لا تخوض مع "حزب الله" منافسة سياسية أو انتخابية مباشرة بالمعنى التقليدي، إذ إن نقاط التنافس بينهما على المقاعد النيابية محدودة، ولا تتعدى بعض الدوائر والمقاعد، وبالتالي فإن المسألة لا تتعلق بحسابات انتخابية أو بمكاسب حزبية. وقال: "البعض يعتقد أننا نحمل حزب الله على أكتافنا، فيما لا منافسة سياسية فعلية بيننا وبينه. المشكلة ليست هنا إطلاقاً، بل في أنه طالما أن حزب الله موجود بالشكل الذي هو موجود فيه اليوم، فلن يكون هناك استقرار أو أمن أو اقتصاد أو لقمة عيش كريمة أو مستقبل في لبنان".واعتبر أن أي حديث عن التعافي الاقتصادي أو استعادة ثقة المستثمرين أو تحسين المستوى المعيشي يبقى ناقصاً ما لم يُعالَج الخلل الأساسي المتمثل في وجود تنظيم عسكري وأمني خارج سلطة الدولة، لأن الاستقرار السياسي والأمني هو الشرط الذي لا يمكن تجاوزه لأي نهضة اقتصادية أو اجتماعية. وأضاف أن التوقف عن إثارة هذه المسألة قد يكون أمراً سهلاً من الناحية السياسية، لكنه لن يغيّر شيئاً في واقع البلاد، ولن يفتح الباب أمام الحلول التي ينتظرها اللبنانيون، ما دام السبب الجوهري الذي يعيق قيام الدولة واستقرارها لا يزال قائماً.وشدّد على أن "القوات اللبنانية" لا تستطيع التراجع عن مواقفها تحت ضغط الاتهامات أو الحملات السياسية، لأنها تعتبر نفسها مؤتمنة على الوكالة الشعبية التي منحها إياها اللبنانيون خلال السنوات الماضية، وعلى المشروع الوطني الذي انتخبوها من أجله. وقال: "الناس أعطتنا وكالة كبيرة، ولا يمكننا أن نخون هذه الوكالة. علينا أن نتصرف على أساسها، وأن نقول الحقائق كما هي، من دون خوف من أحد، وكما لم نخف يوماً من أحد، ومن دون مسايرة أو البحث عن أي مصلحة أخرى".وأكد أن استمرار التنظيم العسكري والأمني لـ"حزب الله" يعني استمرار العوائق أمام النهوض والاستقرار والازدهار، ولذلك فإن معالجته ليست مسألة يمكن تأجيلها إلى حين الانتهاء من الملفات الأخرى، بل هي المدخل الضروري لمعالجتها. ولفت إلى أن المعركة التي تخوضها "القوات اللبنانية" في هذا المجال لا تقتصر على المواقف السياسية والإعلامية، بل تجري أساساً داخل المؤسسات الدستورية، حيث تعمل على دفع السلطة إلى ممارسة صلاحياتها وتنفيذ قراراتها والوصول إلى حل فعلي لمسألة السلاح الخارج عن الشرعية. وقال: "لا يمكنكم أن تتصوروا حجم المواجهة التي نخوضها داخل المؤسسات الدستورية، لأن المعركة الفعلية هي هناك. ونحن سنواصل النضال والعمل حتى نصل إلى حل حقيقي للتنظيم العسكري والأمني لحزب الله، ونتمكن من بدء حياة وطنية جديدة".