أطلق العدو مرحلة عسكرية جديدة في ، تمثلت في استهداف مركَّز للأودية الفاصلة بين القرى المحتلة جنوب "الخط الأصفر" وشماله، وذلك في محاولة لتوسيع "خط الأمان" بين قواته والمناطق الواقعة في العمق اللبناني.

واستأنف العدو الإسرائيلي، بدءاً من يوم الخميس، عمليات القصف المركَّز على طول الخط الحدودي بين القرى المحتلة والعمق اللبناني، بينها موجتان من الجوية التي استهدفت في شرق ، الخميس والجمعة، بالتزامن مع تكثيف الطلعات الجوية الاستطلاعية في سماء الجنوب وضاحية الجنوبية.وقالت مصادر أمنية في الجنوب لـ" " إن القوات كثفت وتيرة القصف المدفعي وعمليات التمشيط بالرصاص، للمناطق الفاصلة بين البلدات المحتلة والعمق، لمسافة تتراوح بين كيلومتر وكيلومترين في جنوب لبنان، وطالت بشكل أساسي الوديان ومنطقة الغطاء النباتي، وتمتد من الساحل في جنوب غربي لبنان، وحتى حدود منطقة الفوقا ومحيطها.وقالت المصادر إن هذه العمليات العسكرية المكثفة "تعطي انطباعاً بأن القوات الإسرائيلية تعمل على توسعة خط الأمان بين مواقع توجد فيها قواتها جنوب (الخط الأصفر) والعمق اللبناني، منعاً لتسلل عناصر من (حزب الله) إلى تلك الوديان والاحتماء فيها"، مضيفة أن هذه التحركات "مستجدة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق". ولفتت إلى أن عمليات القصف والتمشيط "تتزامن مع غارات جوية في مناطق لا توجد فيها القوات الإسرائيلية، ومع عمليات توغل محدودة في محيط شبعا وكفرشوبا" في جنوب شرقي لبنان.وجاءت الحركة العسكرية المستجدة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، بعد هدوء نسبي دام نحو 3 أسابيع، اقتصرت خلالها الاعتداءات الإسرائيلية على عمليات تفجير وتجريف ونسف أبنية داخل قرى "الخط الأصفر"، إضافة إلى توغلات محدودة.