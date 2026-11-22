لاحظ مراقبون، خلال الفترة القليلة الماضية، وجود توجه أميركي واضح لإعادة الاعتبار للدور الفرنسي في ، والتراجع عن سياسة تحجيمه التي بدت واضحة في مراحل سابقة، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الملفات السياسية والأمنية الحساسة.

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وبحسب المراقبين، فإن هذا التحوّل من شأنه أن يعزز الحضور الفرنسي على الساحة ، ويمنح هامشاً أوسع للتحرك في عدد من الداخلية، فضلاً عن استعادة قدرتها على أداء دور الوسيط بين اللبنانية.

ويبدو أن باتت أكثر اقتناعاً بأهمية الاستفادة من قنوات التواصل التي تمتلكها مع مختلف الأطراف في لبنان، خصوصاً في ظل تعقيدات المرحلة المقبلة وصعوبة الوصول إلى تفاهمات داخلية.