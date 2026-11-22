توالت المواقف السياسية والوزارية لمناسبة الذكرى الـ83 لاستقلال ، وسط دعوات إلى تعزيز سيادة الدولة، وتفعيل دور مؤسساتها، وحماية حقوق المواطنين، والتأكيد على أهمية الزراعة والتربية في بناء مستقبل البلاد.

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وفي هذا السياق، أكد النائب سيمون أبي رميا، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإيمان بلبنان حر وآمن ومستقل يبقى راسخاً رغم التحديات، مشدداً على أن صون الاستقلال مسؤولية مشتركة تبدأ من وحدة اللبنانيين والتفافهم حول الدولة ومؤسساتها.



ودعا أبي رميا إلى مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يضمن عيش اللبنانيين بأمان وكرامة، ويوفر للشباب فرص العمل وبناء المستقبل.



من جهته، وجّه وزير الزراعة نزار هاني تحية إلى المزارعين اللبنانيين، ناشراً عبر منصة "أكس" صورة لمزارع يزرع أرضه في الجبل، ومعلقاً: "سيادة أرضنا تُصان بسواعد مزارعينا"، ومشيداً بتمسك المزارعين بأراضيهم ومواصلة زراعتها رغم الصعوبات.



بدورها، أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في رسالة إلى الأسرة التربوية، أن عيد الاستقلال يحل هذا العام في ظل اعتداءات متواصلة يدفع اللبنانيون ثمنها من أمنهم واستقرارهم ومنازلهم ومدارسهم وأرزاقهم.



وشددت على أن الاستقلال لا يقتصر على مناسبة سنوية أو شعار، بل يتجسد بوجود دولة قادرة على حماية حقوق مواطنيها، وتطبيق القانون، واتخاذ قراراتها انطلاقاً من المصلحة العامة.



واعتبرت كرامي أن صمود اللبنانيين، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل مشروعاً لبناء الوطن، مؤكدة أن المطلوب هو إقامة دولة لا يضطر فيها المواطن إلى الاعتماد على قدراته الفردية للحصول على حقوقه الأساسية.



ولفتت إلى أن بناء الدولة يبدأ أيضاً من المدرسة، من خلال ضمان حق التعليم، وصون كرامة المعلمين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات التربوية الرسمية، مشيرة إلى أن إصلاح القطاع التربوي يشكل جزءاً أساسياً من مشروع استعادة الدولة.

وفي هذا السياق، أكد النائب سيمون أبي رميا، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الإيمان بلبنان حر وآمن ومستقل يبقى راسخاً رغم التحديات، مشدداً على أن صون الاستقلال مسؤولية مشتركة تبدأ من وحدة اللبنانيين والتفافهم حول الدولة ومؤسساتها.ودعا أبي رميا إلى مواصلة العمل من أجل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، بما يضمن عيش اللبنانيين بأمان وكرامة، ويوفر للشباب فرص العمل وبناء المستقبل.من جهته، وجّه وزير الزراعة نزار هاني تحية إلى المزارعين اللبنانيين، ناشراً عبر منصة "أكس" صورة لمزارع يزرع أرضه في الجبل، ومعلقاً: "سيادة أرضنا تُصان بسواعد مزارعينا"، ومشيداً بتمسك المزارعين بأراضيهم ومواصلة زراعتها رغم الصعوبات.بدورها، أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في رسالة إلى الأسرة التربوية، أن عيد الاستقلال يحل هذا العام في ظل اعتداءات متواصلة يدفع اللبنانيون ثمنها من أمنهم واستقرارهم ومنازلهم ومدارسهم وأرزاقهم.وشددت على أن الاستقلال لا يقتصر على مناسبة سنوية أو شعار، بل يتجسد بوجود دولة قادرة على حماية حقوق مواطنيها، وتطبيق القانون، واتخاذ قراراتها انطلاقاً من المصلحة العامة.واعتبرت كرامي أن صمود اللبنانيين، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل مشروعاً لبناء الوطن، مؤكدة أن المطلوب هو إقامة دولة لا يضطر فيها المواطن إلى الاعتماد على قدراته الفردية للحصول على حقوقه الأساسية.ولفتت إلى أن بناء الدولة يبدأ أيضاً من المدرسة، من خلال ضمان حق التعليم، وصون كرامة المعلمين، وتعزيز الثقة بالمؤسسات التربوية الرسمية، مشيرة إلى أن إصلاح القطاع التربوي يشكل جزءاً أساسياً من مشروع استعادة الدولة.

وأكدت أن وزارة التربية تعمل على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار التنموي، ومن ضمان استمرارية التعليم إلى تحسين نوعيته وعدالته، عبر بناء مؤسسات فاعلة تستند إلى المعايير الواضحة والمساءلة.



وفي رسالة إلى الطلاب، قالت كرامي: "لا نريد أن نورّثكم القدرة على التكيّف مع دولة ضعيفة. نريد أن نورّثكم دولةً أقوى، وأن نعطيكم المعرفة والقدرة لتجعلوها أفضل مما تسلّمتموها".



وختمت بالتأكيد أن الاستقلال الحقيقي يقوم على بناء دولة قادرة ومؤسسات جديرة بالثقة، وتربية تُعدّ الإنسان لتحمّل مسؤولية وطنه. وأكدت أن وزارة التربية تعمل على الانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة القرار التنموي، ومن ضمان استمرارية التعليم إلى تحسين نوعيته وعدالته، عبر بناء مؤسسات فاعلة تستند إلى المعايير الواضحة والمساءلة.وفي رسالة إلى الطلاب، قالت كرامي: "لا نريد أن نورّثكم القدرة على التكيّف مع دولة ضعيفة. نريد أن نورّثكم دولةً أقوى، وأن نعطيكم المعرفة والقدرة لتجعلوها أفضل مما تسلّمتموها".وختمت بالتأكيد أن الاستقلال الحقيقي يقوم على بناء دولة قادرة ومؤسسات جديرة بالثقة، وتربية تُعدّ الإنسان لتحمّل مسؤولية وطنه.

بدوره، اعتبر النائب رازي الحاج، في حديث إلى "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، أن استقلال لبنان لا يكون ناجزاً من دون قيام دولة فعلية تمتلك حصرية السلاح وتطبق الدستور والقانون من دون استثناء أو تمييز.



وانتقد ما وصفه بالمماطلة في تنفيذ القرارات المتعلقة بحصرية السلاح، مشيراً إلى أن" استمرار في رفض تسليم سلاحه وإعادة بناء قدراته العسكرية يستدعي موقفاً وفعلاً حاسماً من السلطة السياسية".



وأكد الحاج أن "لبنان يجب أن يتمسك بفصل مساره عن المسار الإيراني، ويرفض أن يكون ورقة في أي مفاوضات إقليمية"، داعياً إلى اغتنام الفرصة الدولية المتاحة لتثبيت سيادة الدولة وبناء مؤسساتها.



وشدد الحاج على أن قيام الدولة يحتاج إلى قرار سياسي لبناني مستقل، بعيداً عن انتظار التسويات والتطورات الخارجية، معتبراً أن خيار الدولة الفعلية لم يُختبر جدياً بعد في لبنان، فيما الخيارات الأخرى وأوصلتنا إلى الحروب والدمار والخراب".

من جهته، أكد النائب ملحم خلف، بمناسبة عيد الاستقلال، أن "لبنان لا يزال يواجه تحديات تحول دون تحقيق استقلاله الكامل"، مشدداً على ضرورة التمسك بالقيم الوطنية والعمل على استكمال بناء الدولة.



ودعا إلى تطبيق اتفاق الطائف وتعزيز انتظام المؤسسات بعيداً عن التعطيل والمصالح الطائفية والشخصية.



وفي ما يتعلق بمستقبل قوات "اليونيفيل"، شدد خلف على ضرورة الإبقاء على المظلة الأممية والقرار 1701، معتبراً أن أي ترتيبات دولية بديلة يجب أن تكون بضمانة وإشراف ، ومحذراً من أن انتهاء مهمة اليونيفيل من دون ضمانات فعلية قد يعرّض لبنان لمخاطر أمنية ويشكّل ضربة للدولة اللبنانية وسيادتها".

من ناحيته، كتب نائب رئيس السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على منصة "آكس": "في 22 تشرين الثاني، نستذكر يوم انتزع اللبنانيون حقّهم في حكم أنفسهم. واليوم، يبقى معنى الاستقلال في أن يصنعوا قرارهم، وأن تحمي دولتهم أرضهم وتضمن حقوقهم. كلّ عيد استقلال ولبنان بخير".

وفي تصريح لها لمناسبة عيد الاستقلال، قالت النائبة نجاة عون صليبا: "لبنان جميلٌ بطبيعته، قويٌّ بشعبه، بكرمه وقدرته على العطاء. نفتح بيوتنا لبعضنا في أصعب الأيام، ونحفظ فيها مكاناً لمن غاب. وحيثما حللنا، بنينا وابتكرنا وأسهمنا في نهضة البلدان التي احتضنتنا. نستحقّ أفضل ممّن عبثوا باقتصادنا حتى الانهيار، وبأمننا حتى الانفجار، وواصلوا تقسيمنا وتعريض استقلالنا للخطر".



وختمت: "من تضامننا يبدأ استقلالنا. به نتجاوز الانقسامات ونستعيد دولتنا وقرارنا. هكذا يصبح لبنان قويّاً كشعبه، وتصبح الحياة فيه جميلةً كأرضه".

وأكد النائب بلال عبدالله، في حديث إلى برنامج إذاعي لمناسبة ذكرى استقلال لبنان، ضرورة التمسك بلبنان الموحد وباستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، معتبراً أن "لهذه الذكرى رمزية خاصة هذا العام، في ظل استعادة لبنان دوره في التفاوض عن نفسه، بعد عقود كان فيها الآخرون يتولون هذه المهمة".



وأشار إلى أن "حصرية السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني قرار حكومي محسوم وغير قابل للنقاش"، مشدداً على "ضرورة بسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية". ودعا إلى الحوار بين الدولة و"حزب الله" للبحث في آليات تنفيذ القرارات الحكومية، بالتوازي مع المطالبة بالانسحاب الكامل، واستعادة الأسرى، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتأمين الضمانات اللازمة لحماية أهالي الجنوب.



واعتبر أن السلم الأهلي ليس مهدداً، شرط الابتعاد عن الخطابات التصعيدية والغرائزية، واعتماد لغة الاعتدال والحوار، مع مراعاة هواجس الجنوبيين في ظل استمرار الاعتداءات .



وعن الدور الإيراني والتطورات الإقليمية، دعا عبدالله إلى تحييد لبنان عن صراعات المنطقة، مؤكداً أن "الأولوية يجب أن تكون للمصلحة الوطنية اللبنانية".