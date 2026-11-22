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ترأس متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. بعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: "يضعنا إنجيل اليوم أمام مشهد يتكرر في عالمنا بأشكال مختلفة، وإن تغيرت الأزمنة والظروف، إذ يسعى الإنسان الذي يملك الكثير إلى إمتلاك المزيد، لكنه ينسى السؤال الأهم الذي سأله الرب يسوع: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟(متى 16 :26 ). يحدثنا الرب يسوع عن رجل أخصبت أرضه، فراح يفكر في محاصيله ومخازنه، وقال لنفسه «أهدم أهرائي وأبني أكبر منها وأجمع هناك كل غلاتي وخيراتي». المشكلة ليست في غنى الرجل، ولا في نجاحه، بل في أنه امتلك خيرات كثيرة ولم يعرف كيف يصير غنيا بالله. لقد امتلأت مخازنه، لكن قلبه بقي فارغا من ذكر الله، ومن محبة القريب، ومن الوعي بأن حياته ليست ملكا له، بل عطية إئتمنه الله عليها، وأن عليه أن يتقاسم الخيرات الممنوحة له مع المحتاج".أضاف: "إنسان اليوم يشبه هذا الغني. إنه يعيش في عالم يدعوه باستمرار إلى الإنتاج والإستهلاك والمنافسة، ويقيس نجاحه بما يملك، ومكانته بمركزه، وقيمته بما يحققه. يسعى إلى تأمين مستقبله فينسى حاضره، ويكدس المال خوفا من الغد، لكنه قد يخسر في الطريق سلامه الداخلي، وعلاقته بعائلته، ووقته مع الله. قد يبني لنفسه مخازن حديثة واسعة، وحسابات مصرفية، وممتلكات، وصورة إجتماعية متألقة، لكن ماذا يبقى من كل ذلك حين يرحل عن هذه الحياة أو حين تقف النفس أمام خالقها؟ المسيح لا يدين العمل والإجتهاد والتخطيط، بل يدين عبودية الإنسان لما يملك، حين يظن أن الوفرة تضمن له الحياة، وأن الممتلكات تستطيع أن تمنح قلبه الأمان والراحة. الإنسان لا يعيش بما يجمعه فقط، بل بما يعطيه أيضا، ولا يقاس غناه بما يضعه في خزائنه، بل بما يزرعه من محبة ورحمة وإيمان".وتابع: "أن يكون الإنسان غنيا لله يعني أن يجعل الله مركز حياته، وأن يرى في كل عطية فرصة للشكر والخدمة، لا وسيلة للتكبر والإستقلال عن الآخرين. المال في ذاته ليس شرا، لكنه يصير خطرا حين يستعبد القلب، وحين يرى الإنسان في المحتاج عبئا، وفي الفقير غريبا، وفي أخيه منافسا. أما الغنى الحقيقي فيظهر حين نفتح أيدينا للمحتاج، ونمنح من وقتنا للوحيد، ونصالح من خاصمنا، ونغفر لمن أساء إلينا، ونستخدم ما بين أيدينا للخدمة والبناء لا لإذلال الآخرين. يشدد القديس يوحنا الذهبي الفم في تعاليمه عن والعطاء، على أن أموالنا ليست مجرد ملكية نحتفظ بها لأنفسنا، بل إن المحتاجين هم شركاء لنا في الخيرات التي إئتمننا الله عليها. هكذا، يصبح العطاء تعبيرا عن الإيمان، وتتحول الممتلكات من حاجز يفصلنا عن الآخرين إلى جسر يصلنا بهم ويعبر بنا إلى الله خالقنا. الرسول بولس، في رسالة اليوم، يكشف لنا الوجه الآخر للحياة . فإذا كان الغني في الإنجيل قد جعل نفسه محور العالم، فإن الرسول يدعونا إلى الخروج من أنانيتنا، وإلى جعل حياتنا منسجمة مع دعوتنا المسيحية. الإيمان ليس كلمات نرددها، ولا طقوسا نمارسها ثم نعود إلى حياتنا كأن الله لا علاقة له بقراراتنا. الإيمان مسيرة توبة وتحول تظهر في تواضعنا، وفي طريقة تعاملنا مع الناس، وفي كلامنا وأعمالنا واستعدادنا لاحتمال ضعف الآخرين، متخطين كبرياءنا وانتفاخ أنانا. يقول الرسول بولس: «أطلب إليكم أنا في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أناة، محتملين بعضكم بعضا بالمحبة».وقال: "كم يحتاج عالمنا اليوم إلى هذه الفضائل! ففي زمن يسمع فيه صوت الأقوى، يدعونا المسيح إلى التواضع، وفي زمن تتسع فيه الخصومات والإنقسامات، يدعونا إلى الوداعة. وفيما يريد الجميع نتائج فورية يدعونا الرب إلى طول الأناة. لقد صار الحكم على الآخرين أسهل من الإصغاء إليهم، إلا أن مسيحنا يدعونا إلى احتمال بعضنا بعضا بالمحبة. ليس إحتمال الآخر ضعفا أو قبولا بالظلم، بل هو جهاد روحي يقتضي أن نميز بين رفض الخطأ واحتقار الإنسان، وأن نواجه الشر دون أن نسمح له بأن يجعل قلوبنا حجرية. المسيحي لا يعرف فقط بما يرفضه، بل أيضا بالطريقة التي يتصرف بها ويحب ويصحح ويغفر ويشهد للحق".أضاف: "يدعونا الرسول بولس إلى حفظ وحدانية الروح برباط السلام لأننا جسد واحد وروح واحد، ولدينا رب واحد وإيمان واحد ومعمودية واحدة. هنا، تتجلى المفارقة العميقة بين الغني الذي يتحدث إلى نفسه وكأنه لا يحتاج إلى أحد، وبين المسيحي الذي يكتشف أنه عضو في جسد واحد، وأن حياته مرتبطة بحياة إخوته. غني الإنجيل يطلب من نفسه أن تتنعم بالخيرات الكثيرة، أما الكنيسة فتعلمنا أننا إخوة، وخيراتنا مسؤولية، ومواهبنا خدمة، وسلامنا عطية نحفظها معا. لذلك، لا يستطيع الإنسان أن يكون غنيا بالله فيما يحتقر أخاه، أو أن يتحدث عن الوحدة فيما يغذي الانقسام، أو أن يطلب سلام المسيح فيما يزرع الخصام في بيته وكنيسته ومجتمعه. لذلك يعرف المسيحي بأعماله لا بالهوية التي يحملها".وختم: "لا ينتظر الله منا أن نترك أعمالنا ومسؤولياتنا، بل أن نعيدها إلى مكانها الصحيح، فلا تصير غاية حياتنا، بل تكون وسيلة لخدمة الله والإنسان. لا يطلب منا أن نعيش بلا تخطيط للغد إنما ألا ننسى أن الغد ليس مضمونا، وأن العمر فرصة للتوبة والمحبة. لذلك نحن مدعوون أن نجعل حياتنا غنية بالله، لا بما نكدسه لأنفسنا، بل بما نقدمه من محبة باسمه، وأن نحفظ وحدانية الروح برباط السلام، متواضعين وودعاء وطويلي الأناة، عالمين أن كل يوم يمنحنا إياه الرب هو فرصة جديدة لنتوب ولنثمر في الخير".