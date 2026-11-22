في الذكرى الثالثة والثمانين لاستقلال ، صدر عن راعي أبرشية مار مارون المطران بول – مروان تابت البيان التالي:

"نستعيد اليوم بكل فخر واعتزاز ذكرى وطن اختار الحرية، وتمسّك بهويته، ورفض أن يكون تابعاً أو ملحقاً بأي إرادة خارجية؛ نستعيد تاريخاً من النضال والتضحيات، صنعه رجال آمنوا بأن لبنان يستحق أن يكون وطناً سيداً، حراً ومستقلاً، وبلداً يتسع لجميع أبنائه، على اختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم.لكن الاستقلال، في معناه الحقيقي، ليس مجرد مناسبة وطنية نرفع فيها ونستعيد فيها محطات من تاريخنا، بل هو مسؤولية يومية، وقرار سياسي ووطني وأخلاقي، يتطلب أن تكون الدولة صاحبة السيادة الكاملة على أرضها، وأن يكون قرار الحرب والسلم في يد مؤسساتها الشرعية وحدها، وأن يشعر كل لبناني بأن جيشه يحميه ويصون كرامته ويضمن له مستقبلاً آمناً.نحتفل هذا العام بالاستقلال فيما لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وصعبة، وفيما لا تزال أجزاء من أرضه ترزح تحت الاحتلال والاعتداءات ، ويعيش أهل الجنوب معاناة النزوح والدمار والقلق على مصير قراهم وبلداتهم. وإذ نؤكد حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته، فإننا نؤمن بأن حماية الوطن لا تكون إلا بقيام دولة قوية وعادلة، تحتكر وحدها قرار السلم والحرب، وتكون قادرة على حماية جميع أبنائها من دون استثناء.إننا نؤمن بأن قوة لبنان ليست في تعدد مراكز القرار، ولا في فائض القوة لدى أي فريق، بل في وحدة أبنائه، وفي قوة مؤسساته، وفي احترام الدستور والميثاق والشراكة الوطنية. فلبنان لا يستطيع أن يستعيد عافيته ما لم يلتقِ جميع أبنائه حول مشروع الدولة، وما لم تصبح المواطنة والانتماء إلى الوطن فوق كل ولاء آخر.ومن موقعنا الكنسي والوطني، نؤكد أن الكنيسة المارونية كانت وستبقى إلى جانب لبنان الرسالة، لبنان الحرية والتعددية والعيش المشترك، لبنان الذي لا يُبنى بالغلبة والإقصاء، بل بالحوار والاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية. إننا نريد وطناً لا يشعر فيه أي مكوّن بأنه مهدد أو مستثنى، ولا تكون فيه أي جماعة أقوى من الدولة، لأن كرامة الجميع من كرامة الوطن، وحماية الجميع تبدأ بحماية الدولة.وإلى أبنائنا اللبنانيين المنتشرين في كندا وسائر بلدان العالم، نقول إن المسافة لا تلغي الانتماء، وإن الهجرة لا تمحو الجذور، وإن لبنان الذي نحمله في قلوبنا ليس مجرد ذكرى أو حنين إلى الماضي، بل مسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل. لقد أثبت اللبنانيون في كندا أنهم قادرون على النجاح والاندماج والعطاء، من دون التخلي عن هويتهم وتراثهم وقيمهم. وهذا الإرث يجب أن يبقى جسراً يربط الأجيال الجديدة بوطن الآباء والأجداد.إن دعم لبنان اليوم لا يقتصر على المساعدات المادية أو المبادرات الإنسانية، على أهميتها، بل يتطلب أيضاً مساندة قيام دولة مستقلة وسيدة، ودعم مؤسساتها الشرعية، والوقوف إلى جانب شعبها في حقه بالعيش بحرية وأمان وكرامة. كما أن مسؤوليتنا تجاه الأجيال الشابة في كندا تقتضي أن ننقل إليها حب لبنان، لا باعتباره وطناً للماضي فحسب، بل وطناً يستحق أن يكون له مستقبل.في هذه الذكرى، نرفع الصلاة من أجل لبنان وشعبه، ومن أجل رئيس الجمهورية والحكومة والجيش والقوى الأمنية وسائر المؤسسات التي تتحمل مسؤولية حماية الوطن، ونصلي من أجل أهلنا في الجنوب، ومن أجل كل من اقتلعته الحرب من منزله، ومن أجل عودة السلام والاستقرار إلى أرضنا.نسأل الله أن يحفظ لبنان، وأن يلهم مسؤوليه والشجاعة لاتخاذ القرارات التي تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن يعيد إلى اللبنانيين ثقتهم بدولتهم ومستقبلهم. وكل استقلال وأنتم ولبنان بألف خير".