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في احتفال عيد ، الذي أقيم في نهر الكلب، لم يكن لافتاً فقط مضمون الكلمة السياسية التي ألقاها رئيس الجمهورية ، بل أيضاً تفصيل صغير في الشكل، قد تكون له دلالات تتجاوز مجرد التوقيع.فعندما انتقل عون إلى مجسّم علم الاستقلال، الذي وقّعه رجالات الاستقلال عام 1943، اختار أن يدوّن اسمه بصيغة "العماد "، وليس "رئيس الجمهورية" أو "الرئيس جوزاف عون".فهل كان الأمر عفوياً، أم أن وراء هذا رسالة رمزية؟ثمة من قد يقرأ في هذه الخطوة استحضاراً لهوية عون العسكرية، وكأنه أراد أن يوقّع على بصفته الرجل الذي أمضى سنوات طويلة في ، قبل أن يصل إلى . فالعماد هي صفته التي رافقته في مسيرته، فيما الرئاسة موقع دستوري يتولاه اليوم.وثمة قراءة أخرى تعتبر أن التوقيع بهذه الصيغة يحمل شيئاً من التواضع الشخصي، بعيداً عن الألقاب والمناصب، في مناسبة يفترض أن يكون العلم فيها فوق الجميع، وأن تتقدم رمزية الوطن على المواقع السياسية والدستورية.لكن السؤال الذي يستحق التوقف عنده هو: هل أراد عون أن يذكّر بأن المؤسسة العسكرية كانت، ولا تزال، إحدى ركائز حماية الاستقلال، وأنه يرى نفسه امتداداً لهذه المؤسسة حتى من موقع الرئاسة؟لا يمكن الجزم بأن وراء التوقيع رسالة سياسية مقصودة، ما لم يصدر توضيح من رئاسة الجمهورية. لكن في السياسة، حتى التفاصيل الصغيرة تكتسب أحياناً دلالات كبيرة، خصوصاً عندما تصدر عن رئيس اختار أن يستحضر رتبته العسكرية في مناسبة عنوانها السيادة والاستقلال.فهل وقّع جوزاف عون بصفته العماد الذي وصل إلى الرئاسة، أم بصفته الرئيس الذي لم يتخلَّ عن هويته العسكرية؟ سؤال يبقى مفتوحاً، تماماً كما تبقى العبرة في أن يكون العلم الذي وقّع عليه رمزاً لدولة لا تعلو فيها رتبة على رتبة المواطنة، ولا سلطة على سلطة الدولة.