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كتب محمود فقيه في" النهار": يكتسب سباق الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومن ضمنه ترشيح الديبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة، أهميةً لبنانية تتجاوز العلاقات بين والعواصم التي تقف وراء المرشحين.بموجب القرار 2790، تنتهي ولاية القوة الدولية في 31 كانون الأول 2026، ويبدأ انسحاب منظّم يُستكمل خلال سنة. وهذا يعني أن نهاية الولاية ليست موعداً لمغادرة جميع العناصر دفعة واحدة، لكنها تفرض حسم ما سيبقى من وظائف البعثة ومن سيتولاها. وفي مشاورات 20 تشرين الثاني، أعاد أعضاء تأكيد دعمهم لتنفيذ القرار 1701، من دون إعلان صيغة بديلة. والمشكلة في تأخر الحسم ليست إدارية: فإذا توقفت آلية قائمة قبل أن تصبح الآلية التالية جاهزة، فقد تضيع القدرة على رصد حادث ميداني والتحقق منه قبل أن يتحول إلى ذريعة لتصعيد جديد.لذلك يبدو تمسّك بيروت بمرجعية القرار 1701 وبوجود دولي يستند إلى تفويض من مجلس الأمن مفهوماً. فالمطلوب ليس إبقاء قوة دولية في الجنوب إلى أجل غير مسمّى، ولا تكليفها بما يعود أصلًا إلى الدولة . المطلوب استمرار وظائف محددة: مراقبة "الخط الأزرق"، وتوثيق الخروق، وإبقاء قنوات الإتصال مفتوحة، ودعم في بسط سلطة الدولة. وينبغي ألّا يتحول الخلاف على ترتيب الخطوات إلى وسيلة لتأجيلها: فلا يصبح الإنسحاب وعداً مؤجلًا، ولا يبقى حصر السلاح بيد الدولة عنواناً بلا إجراءات قابلة للتحقق. ووجود مرجعية واحدة للرصد مهم لأن الروايات المتضاربة عن الحادث نفسه قد تعطّل احتواءه.هنا يفيد النظر إلى ترشيح نسيبة من زاوية سجلها، لا من زاوية جنسيتها أو فرص فوزها. مثّلت الإمارات لدى من 2013 إلى 2024، وترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية بلادها غير الدائمة. وفي كانون الأول 2023، دفعت الإمارات، وكانت نسيبة مندوبتها، نحو اعتماد القرار 2720 بشأن المساعدات إلى غزة. لم يوقف القرار الحرب ولم يضمن تدفق الإغاثة، لكنه أتاح الإتفاق على آلية أممية في لحظة تعذّر فيها الاتفاق على وقف إطلاق النار. ولا يعني ذلك أن تجربة غزة قابلة للنقل إلى ، بل إنها تكشف مهارة يحتاج إليها هذا الملف: التفاوض على إجراء عملي من دون انتظار تسوية جميع الخلافات.وتقترح نسيبة في رؤيتها أن تبدأ الوساطة بخطوات محددة وأن تساعد الأمم المتحدة في التحقق من تنفيذها، من دون أن تصرّ على قيادة كل مسار تفاوضي. وفي الحالة اللبنانية، يمكن لهذا التصور أن يجمع بين جهود الوسطاء وبين مرجعية أممية يُرجع إليها عند الخلاف على الوقائع أو الالتزامات. لكنه لا ينجح إذا تولّى الوسطاء صوغ التفاهمات، ثم تُرك للأمم المتحدة أن تراقب تنفيذها من دون صلاحيات واضحة أو موارد كافية. وما يهم بيروت في أي صيغة جديدة ليس اسم الجهة التي تديرها فحسب، بل قدرتها على الوصول إلى المواقع المعنية، ورفع تقاريرها، ومتابعة ما يترتب عليها.ومن المهم، أيضاً، ألّا يقتصر النقاش على ما تتفاوض عليه العواصم. فالبلديات وأهالي القرى يعرفون أين تحول الأضرار دون استئناف الحياة، وما الذي يجعل العودة غير ممكنة حتى عندما يتراجع القصف. الإصغاء إليهم لا يحلّ محل التفاوض على الإنسحاب أو دعم الجيش، لكنه يمنع اختزال الاستقرار بتراجع عدد الحوادث على "الخط الأزرق". فقد تهدأ الحدود، فيما تظل قرية عاجزة عن استقبال أهلها. وهذه فجوة ينبغي لأي ترتيب جديد أن يأخذها في الحسبان، حتى لو لم يكن مكلّفاً إعادة الإعمار.ليس في وسع المقبل أن يقرّر بقاء "اليونيفيل" أو شكل بديلها؛ فالقرار يعود إلى مجلس الأمن. لكن في وسعه أن يضع أمام المجلس خيارات واضحة، وأن يبيّن تبعات كل خيار على ، وأن ينبه إلى ما لا يجوز تأجيله إلى ما بعد بدء الانسحاب. من هنا تأتي أهمية ترشيح نسيبة في النقاش اللبناني: خبرتها في التفاوض تتيح تقييم ما قد تضيفه، لكن المعيار يتجاوز اسم المرشحة ونتيجة السباق. ففي الجنوب، لا يُقاس نجاح المرحلة المقبلة بموعد خروج آخر جندي دولي، بل بقدرة الدولة اللبنانية على حماية مواطنيها، وبقدرة أهل القرى على العودة من دون أن تبقى إقامتهم رهينة الجولة التالية من التصعيد.