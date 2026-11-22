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كتب رضوان عقيل في " النهار": تركزت أنظار وكل المعنييين على حلول قوة بديلة من "اليونفيل" في الجنوب في جلسة الخميس الفائت لبت هذا الملف الذي لم تنته فصوله بعد مع انتهاء مهلة التمديد للقوة الدولة في نهاية السنة الجارية.الجلسة المغلقة التي اقتصرت على الأعضاء الـ15 مثلت فيها البحرين المجموعة العربية، ولم يحضرها لبنان واسرائيل لأنهما يشكلان طرفاً في الموضوع الشائك والمطروح، في وقت تبذل فيه فرنسا "صاحبة القلم" في مجلس الأمن جهوداً كبيرة لعدم خلو المنطقة الحدودية بين الدولتين من وجود أممي.وتؤكد مصادر ديبلوماسية مواكبة للجلسة لـ"النهار" أنه يمكن القول أنها أدت حتى الآن الى "وضع المشاورات على السكة". واستفاد الفرنسيون من المناخات السياسية الدولية وزيارة مندوب أميركا في مايك والتز إلى .وكان الهدف من الجلسة المغلقة أن تكون بعيدة من الإعلام ولعدم تسجيل المواقف. وجرى التركيز على تفادي الفراغ بعد 31 كانون الأول المقبل. ويسجل للبنان هنا موقفه الموحد والمتين لدى الرؤساء الثلاثة، الأمر الذي سيعطي المفاوض اللبناني قوة أكثر في المفاوضات.وكان اللافت والمهم في الجلسة الأخيرة أن كل المشاركين بمن فيهم الأميركي لم يؤيدوا حدوث فراغ أممي في الجنوب، مع التشديد على تفادي هذا الأمر، فضلاً عن ملاحظة أن الفرنسيين أخذوا يعتبرون أن الظروف أصبحت مؤاتية لتحقيق مشروعهم، ولو أن من المبكر حسم ما سيتم التوصل إليه في انتظار ما ستقوم به باريس من اتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وهي تركز على بلورة خلق أرضية مشتركة بين الجهات المعنية لأن الأعضاءالـ15الدائمين وغير الدائمين ستكون لهم كلمتهم في المشروع المنتظر.ترد المصادر الديبلوماسية تعمل على التواصل مع كل البلدان من دون استثناء ولو أن التركيز في نهاية المطاف سيكون على الدول الدائمة العضوية فضلاً عن ولبنان، وعند إنضاج التصور المنتظر ستعمد الى طلب عقد الجلسة الثانية. وتفادي الفراغ وكيفيته عند هذه الدول ليس على رؤية واحدة حتى الآن، مع ملاحظة أن أعضاء مثل وباكستان والصومال طالبت بالإبقاء على طبعة "اليونيفيل" الحالية واستمرارها في تنفيذ مهماتها، مع توجه دول أخرى الى العمل على صيغة بديلة لاستكمال أعمال المراقبة والتحقق ومواصلة المهمات الاساسية التي كانت تقوم بها القوة الدولية من تطبيق القرار 1701ومراقبة "الخط الأزرق" والتأكيد على الحدود المعترف بها دولياً بين الدولتين. ويمكن القول حتى الآن أن ثمة شبه إجماع في مجلس الأمن على ضرورة تفادي الفراغ، وهذه نقطة انطلاق أساسية. ويقوم مندوب لبنان في الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة في هذا الصدد، بجملة من الإتصالات وهو على تواصل مع رئاستي الجمهورية والحكومة.تجيب المصادر أنه "يتم العمل على عدم امكان تخطي الأميركي والقول أن اتفاق الإطار يمكن فصله عن مهمة القوة الدولية الجديدة، وأن تقديم لبنان رؤية واحدة في هذا الصدد يخدم موقفه، مع التوقف عند جهات لبنانية مؤثرة تعارض هذا الإتفاق الثلاثي والذي يوجب أن ينظر اليه على أساس أنه آلية تنفيذية لتطبيق الـ1701على غرار موافقة لبنان على وقف الأعمال العدائية الذي لم تلتزمه إسرائيل.وإلى جانب كل هذه الإتصالات، ثمة طرح آخر بمسارٍ مواز قدمه الرئيس جوزف عون يقضي بالإبقاء على "اليونيفيل" التي لن تغادر لبنان قبل منتصف العام المقبل. ويجري العمل للإستفادةمنها طوال مدة وجودها خلال انسحابها التدريجي، في مواصلة مهماتها بمراقبة "الخط الزرق" والخروق الأمنية، لأن المهم الإبقاء على جهة محادية في الجنوب وتزويد مجلس الأمن حقيقة ما يحصل على الأرض، في وقت لا تنفك فيه إسرائيل عن العمل من أجل منع وجود أي قوة أممية على حدودها مع الجنوب وعلى كل الأراضي التي تحتلها. ويبقى الوقت المطلوب لإنضاج مخرج أممي قبل 20 الشهر المقبل وإلاّ حلّ الفراغ الأممي في الجنوب وهو أمر تنتظره إسرائيل.