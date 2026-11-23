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لم يكن ما حصل في منطقة "جرف الصخر" العراقية مجرد واقعة أمنية منفصلة عمّا يجري بين وطهران من مفاوضات غير معلنة، ولا مجرد إعادة انتشار للقوات العراقية الشرعية في منطقة ظلت لأكثر من اثني عشر عاماً خارج السيطرة الفعلية للدولة. فدخول القوات العراقية إلى هذه المنطقة، التي كانت خاضعة لنفوذ "كتائب " الموالية لإيران، بموجب تفاهم أفضى إلى انسحاب عناصر المجموعة وانتقال المسؤولية الأمنية إلى القوات الحكومية، يحمل أكثر من دلالة سياسية وأمنية، خصوصاً أنه تمّ من دون مواجهة عسكرية مباشرة، على رغم حساسية الملف وحجم القوة التي تتمتع بها هذه المجموعة.واللافت في هذه الخطوة أنها لم تأتِ نتيجة تبدّل مفاجئ في قناعات الفصيل المسلح، بل نتيجة تداخل ضغوط أميركية وحسابات عراقية وتحركات إيرانية هدفت إلى احتواء التصعيد وتفادي مواجهة داخلية مكلفة. وبذلك، أثبتت بغداد أن استعادة سلطة الدولة لا تستوجب بالضرورة الذهاب إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، وأن التسويات السياسية، متى توافرت لها الإرادة والظروف المناسبة، يمكن أن تفتح الطريق أمام إعادة الاعتبار إلى المؤسسات الشرعية.لكن ما حصل في العراق يطرح سؤالاً لا يمكن للبنان أن يتجاهله عن مدى استعداد "حزب الله" لتكرار التجربة العراقية بوجهها اللبناني، وهل يمكن أن يصل الحزب، في ضوء المتغيرات الإقليمية والضغوط الدولية والواقع اللبناني المستجد، إلى قناعة بأن تسليم سلاحه إلى الدولة لم يعد خياراً قابلاً للتأجيل؟ليس من السهل إسقاط التجربة العراقية على الحالة اللبنانية، لاختلاف الظروف السياسية والدستورية والأمنية، ولاختلاف طبيعة العلاقة بين الفصائل المسلحة والدولة في البلدين. إلا أن القاسم المشترك يبقى واضحاً، وهو أنه لا يمكن لأي دولة أن تستعيد سيادتها كاملة فيما توجد على أرضها قوة عسكرية تمتلك قرارها الخاص، وتشارك الدولة في تحديد خيارات الحرب والسلم، أو تتجاوز مؤسساتها الشرعية في رسم السياسات الأمنية.وفي ، اكتسب هذا السؤال أهمية مضاعفة بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مناسبة الذكرى الثالثة والثمانين للاستقلال. فالرئيس لم يكتفِ هذه المرة بالتأكيد على حصرية السلاح باعتبارها هدفاً وطنياً، بل ذهب إلى موقف أكثر وضوحاً وحسماً، عندما دعا إلى تسليم السلاح إلى الدولة، مؤكداً أن زمن السلاح الخارج عن سلطتها قد انتهى، وأن الجيش هو المؤسسة التي تحمي جميع اللبنانيين.والأهم أن عون لم يفصل هذا المطلب عن مسؤولية ، بل وضع المسألتين في سياق سيادي واحد، مطالباً بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات، بالتوازي مع إنهاء ظاهرة السلاح الخارج عن سلطة الدولة. وهي مقاربة من شأنها أن تقطع الطريق على أي محاولة لاستخدام الاحتلال ذريعة دائمة للإبقاء على واقع عسكري موازٍ، كما ترفض في المقابل أن تتحول المطالبة بحصرية السلاح إلى غطاء للتغاضي عن الاحتلال أو التسليم باستمرار الاعتداءات.وهنا تكمن أهمية الرسالة الرئاسية. فالرئيس عون يقول، عملياً، إن لبنان لا يستطيع أن يكون كامل السيادة إذا بقيت أرضه محتلة، كما لا يستطيع أن يكون دولة مستقلة إذا بقي قرار الحرب والسلم خارج مؤسساته. فلا الاحتلال الإسرائيلي يمنح أي جهة حق الاحتفاظ بقرار عسكري مستقل، ولا وجود سلاح خارج الدولة يبرر لإسرائيل مواصلة احتلالها واعتداءاتها. وهذه معادلة يفترض أن تكون واضحة أمام الجميع، من دون انتقائية أو ازدواجية في تفسير السيادة.غير أن السؤال الأصعب يبقى في مكان آخر: هل يتعامل "حزب الله" مع هذه الرسالة باعتبارها فرصة لإعادة تصويب علاقته بالدولة، أم أنه سيواصل رفض التسليم بمبدأ حصرية السلاح، واضعاً أي نقاش في هذا الشأن تحت عنوان التوقيت والظروف الإقليمية؟إن ما حصل في جرف الصخر لا يعني أن الطريق أمام لبنان أصبح معبّداً، لكنه يسقط حجة أن استعادة الدولة لمناطق النفوذ المسلح مستحيلة من دون حرب. والكرة اليوم في ملعب "حزب الله" كما في ملعب الدولة اللبنانية. فإما أن تكون هناك مراجعة جدية تفضي إلى تسوية وطنية تعيد السلاح إلى المؤسسات الشرعية، وإما أن تستمر المراوحة فيما يدفع اللبنانيون أثماناً لا قدرة لهم على تحمّلها.لقد رفع الرئيس عون سقف الموقف في ذكرى الاستقلال، ولم يعد الاكتفاء بتبادل الرسائل السياسية كافياً. فهل يلتقط "حزب الله" الإشارة الآتية من جرف الصخر، ويدرك أن ما كان ممكناً تأجيله طوال سنوات لم يعد قابلاً للاستمرار، أم أن لبنان سيبقى ينتظر تسوية إقليمية جديدة كي يقرر مصيره داخل حدوده؟فالاستقلال لا يكتمل بانسحاب جيش أجنبي من أرض محتلة فحسب، بل أيضاً بانتهاء وجود أي قرار عسكري خارج الدولة. وبين جرف الصخر والجنوب اللبناني، يبقى الامتحان الحقيقي واحداً: متى تصبح الدولة وحدها صاحبة الأرض والسلاح والقرار؟