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مع اقتراب فصل الشتاء، لا تتبدّل درجات الحرارة فحسب، بل تتغير أيضًا حركة الأسواق وطبيعة الأعمال. فلكل موسم احتياجاته، ومع انتقال اللبنانيين من الأجواء الصيفية إلى الأشهر الباردة، تتبدّل أولويات الإنفاق، وتنتقل الحركة الاقتصادية من قطاعات إلى أخرى، ما يفتح فرصًا لبعض المهن، فيما يضع أخرى أمام فترة من الركود.وتبرز ورش الصيانة والعزل في مقدمة الأعمال التي تستفيد من حلول الشتاء، إذ يسارع أصحاب المنازل إلى تجهيز مبانيهم لمواجهة الأمطار، من خلال معالجة التشققات وتسربات المياه وتنظيف الأسطح ومجاري التصريف، إلى جانب صيانة النوافذ والأبواب وتحسين العزل. وتتحول هذه الأعمال إلى مصدر رزق مهم للحرفيين والعمال، ولا سيما مع اشتداد الحاجة إليها خلال المنخفضات الجوية.كذلك، يزداد الطلب على فنيّي التدفئة وصيانة المدافئ والأجهزة المركزية، فضلًا عن تنظيف المداخن وفحص المعدات قبل استخدامها. ويواكب هذا النشاط حركة في محال بيع مستلزمات التدفئة والملابس والأحذية الشتوية، مع توجّه الأسر إلى شراء المعاطف والألبسة الثقيلة ومستلزمات الحماية من البرد والأمطار.ويحضر قطاع السيارات أيضًا ضمن قائمة المستفيدين من الموسم، إذ يحرص السائقون على إجراء فحوص وقائية تشمل الإطارات والفرامل والبطاريات ومسّاحات الزجاج، والتأكد من سلامة أنظمة التدفئة والإضاءة. وهذا ما يمنح ورش الميكانيك والكهرباء ومحال الإطارات فرصة لزيادة أعمالها، خصوصًا قبل فترات الطقس القاسي.على الضفة الأخرى، يشكّل الشتاء موسمًا أساسيًا للمؤسسات السياحية في المناطق الجبلية، حيث تستقطب مراكز التزلج والوجهات الثلجية الزوار من مختلف المناطق. وتستفيد من هذه الحركة الفنادق والشاليهات والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مدارس التزلج ومحال تأجير المعدات وسائقي النقل السياحي.ويُقدّر عدد هواة التزلج في بنحو 75 ألف شخص خلال الموسم الجيد، فيما قد تتراوح نسب إشغال بعض الفنادق وبيوت الضيافة القريبة من مراكز التزلج بين 70 و80%، وقد ترتفع أكثر خلال الأعياد والعطل، تبعًا لكمية الثلوج والظروف الجوية.ولا تقتصر الفائدة على المؤسسات السياحية وحدها، بل تمتد إلى العاملين فيها، من موظفي الاستقبال والخدمات الفندقية إلى المدربين وأصحاب المحال والسائقين. إلا أن هذا النشاط يبقى مرتبطًا بطبيعة الموسم، إذ يمكن أن تتراجع الحركة في حال تأخر تساقط الثلوج أو تقلّصت فترات التزلج، ما يجعل مداخيل بعض المؤسسات متفاوتة من أسبوع إلى آخر.أما القطاع الزراعي، فيشهد بدوره انتقالًا إلى أنشطة تتناسب مع طبيعة الأشهر الباردة. ففي مناطق والشمال والجنوب، تشمل الأعمال الشتوية تجهيز الأراضي وزراعة بعض المحاصيل والعناية بالأشجار، إلى جانب أعمال مرتبطة بالري والتقليم والحماية من الصقيع، وفقًا لنوع الزراعة والمنطقة.وتُقدّر حصة القطاع الزراعي بنحو 20 إلى 25% من فرص العمل ومصادر الرزق المرتبطة بالقوى العاملة في لبنان، بصورة مباشرة وغير مباشرة، ما يعكس أهمية هذا النشاط بالنسبة إلى عدد كبير من الأسر، خصوصًا في المناطق الريفية.لكن الشتاء لا يحمل فرصًا متساوية لجميع المزارعين، إذ يرتبط الإنتاج بتوقيت الأمطار وكمياتها، فضلًا عن كلفة المحروقات والأسمدة واليد العاملة. وقد تساعد المتساقطات المنتظمة بعض المحاصيل، في حين يمكن للصقيع أو الأمطار الغزيرة أن يلحقا أضرارًا بالمزروعات ويزيدا الأعباء على أصحاب الأراضي.في المقابل، تجد بعض القطاعات التي تعتمد على الطقس المعتدل والأنشطة الخارجية نفسها أمام تراجع في الحركة. فالمقاهي والمطاعم التي تقوم أعمالها على الجلسات الخارجية، ومؤسسات تنظيم الرحلات والنشاطات الصيفية، إضافة إلى المسابح والشواطئ والأنشطة البحرية، قد تخسر جزءًا من زبائنها مع انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار.ويضع هذا التراجع أصحاب المؤسسات الصغيرة أمام تحديات تشغيلية، إذ تستمر نفقات الإيجارات والرواتب والفواتير حتى في الفترات التي تنخفض فيها الإيرادات. وقد يلجأ بعضهم إلى تقليص ساعات العمل أو عدد الموظفين، فيما يختار آخرون إقفال مؤسساتهم مؤقتًا إلى حين عودة النشاط.وتكون انعكاسات هذه التحولات أكثر وضوحًا لدى العمال الموسميين، الذين لا يتمتعون بدخل ثابت طوال العام. فمع انتهاء الموسم الصيفي، يضطر بعضهم إلى البحث عن فرص بديلة أو الانتقال إلى مهن أخرى، في حين قد يجد العاملون في القطاعات الشتوية فرصًا إضافية، وإن كانت مرتبطة بفترات محددة من السنة.وأمام هذه التحديات، يصبح تنويع الخدمات أحد الخيارات المتاحة أمام المؤسسات للحفاظ على استمراريتها. فقد تتجه المطاعم إلى تعزيز خدمات التوصيل، أو تقدم المؤسسات السياحية عروضًا خاصة بعطلات الشتاء، فيما يستطيع بعض أصحاب الحرف توسيع نطاق أعمالهم لتلبية احتياجات الزبائن على مدار العام. غير أن تطبيق هذه الخطوات يتطلب إمكانات مالية وتنظيمية قد لا تكون متاحة لجميع أصحاب المصالح.وهكذا، يعيد الشتاء توزيع الحركة بين المهن والقطاعات في لبنان، فبين ورش تستعد لموسم أكثر نشاطًا، ومؤسسات سياحية تنتظر الثلوج، وأعمال صيفية تحاول تجاوز فترة الركود، يبقى العامل الأساسي هو قدرة أصحاب المصالح والعمال على التكيّف مع هذه التحولات. فهل يمكن تحويل المواسم من مصدر لعدم الاستقرار في الدخل إلى فرصة لتنويع الأعمال وخلق مصادر رزق أكثر استدامة؟