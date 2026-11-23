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يترقب المسؤولون المعطيات الأولية للمشاورات التي ستنطلق بزخم في أروقة ، خصوصاً بين الأميركية وفرنسا الهادفة إلى الاتفاق على بديل من اليونيفيل بعد بدء انسحابها من الجنوب في نهاية السنة الحالية.ولا تعكس المعطيات المتوافرة حول هذه المشاورات تفاؤلاً كبيراً في ظل طغيان التباينات في المواقف الدولية حتى الساعة بما يطبع المشاورات المقبلة بكثير من الشكوك، علماً أن هذه الجهود ستسابق الوقت ولن يكون أمامها سوى شهر كانون الأول المقبل للاتفاق على صيغة لملء فراغ اليونيفيل وتحظى بموافقات الدول المعنية.وفي هذا السياق كتبت" النهار": لفتت الأوساط المعنية بهذا الاستحقاق الداهم إلى أن أصداء دولية إيجابية ترددت عقب الرسالة التي ألقاها رئيس الجمهورية جوزف عون في مناسبة عيد الاستقلال لجهة المواقف السيادية الحازمة التي أطلقها، الأمر الذي يساعد مبدئياً في مضاعفة الجهود لتجنيب أي مغامرات حربية جديدة.وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ما تزال تشكل محور متابعة، وهي غير منفصلة عن توجُّهاته منذ انتخابه رئيساً للبلاد. وقالت إنه أعاد التذكير بها في سياق دعوة الى تقييم واقعه الراهن والعودة الى الدولة التي تحميه.ولفتت المصادر الى أنه في المقابل لا تبدو مواقف حزب الله تنطوي على تجاوب مع المواقف الرئاسية، ما يعني أن طريق الحوار ما تزال تعترضه عقبات.الى ذلك، أكدت أن الكشف الأخير عن شبكة تهريب المتفجرات يرسم علامات إستفهام حول ما يُخطّط للبنان وهذا النوع من الهواجس حضر في الإجتماع الأمني الأخير برئاسة رئيس الجمهورية، وكان تشديد على هذه النقطة بالذات.وكتبت" الديار": تحدثت مصادر مطلعة عن اصرار اميركي على ذهاب الدولة بعيدا في ملاحقتها لافراد حزب الله واتخاذ خطوات «اكثر جدية» في ملف السلاح، ووفق الخارجية الاميركية فان المسؤولين في واشنطن يتابعون عن كثب هذا الملف، وثمة دعوة للحكومة اللبنانية لعدم التساهل مع أي من المتورطين في مخططات «إرهابية» لان الاطار الثلاثي ينص بوضوح على ان الحكومة اللبنانية ستعيد ترسيخ احتكار الدولة لاستخدام القوة وتحقق نزع السلاح بالكامل والقابل للتحقق من جميع الجماعات المسلحة المرتبطة بغير دول. بما ان الحكومة اللبنانية تعهدت بتنفيذ هذه الالتزامات تتوقع الولايات المتحدة منها الوفاء بها كاملة.في المقابل، كتبت" الاخبار": قال مصدر معني إن كلام عون يشكّل «معطى جديداً ومتقدماً، وستقاربه قيادة المقاومة على نحو مختلف، لأن الأمر لم يعد محصوراً في اختلاف سياسي قابل للاحتواء، بل حمل مؤشرات إلى انتقال الرئاسة إلى مرحلة أكثر صدامية، ومحاولة تثبيت معادلة سياسية جديدة عنوانها أن المطلوب من المقاومة تقديم التنازلات أولاً، فيما لا يُطلب من الاحتلال سوى الالتزام بما يفترض أن يكون واجباً عليه بموجب القانون والقرارات الدولية».واعتبر المصدر أن عون «وضع بري أمام واقع مختلف، بعدما تجاوزت المواقف حدود التباين التقليدي وأصبحت تمس جوهر العلاقة السياسية بين الرئاسة والمقاومة». وفي السياق نفسه، نقلت أوساط رئيس المجلس أنه لم يكن مرتاحاً إلى الطريقة التي اختار بها عون إعلان مواقفه، ولا سيما وضع إيران وإسرائيل في خانة واحدة.لكن التناقض الأبرز في خطاب عون يكمن في دعوته إلى وحدة الصف اللبناني، بالتزامن مع إلقاء خطاب لا يبدو أن له وظيفة سوى تعميق الانقسام ووضع فئة واسعة من اللبنانيين في موقع الاتهام. فكيف لرئيس الجمهورية أن يدعو إلى الوحدة الوطنية، فيما يعتمد لغة المواجهة مع شريحة كبيرة من شعبه؟ وكيف يتحدث عن رفض ارتهان القرار الوطني للخارج، من دون أن يأتي على ذكر التدخلات الأميركية المتكررة في الشؤون اللبنانية، أو الضغوط التي تُمارس على المؤسسات والقرارات الوطنية؟ هل باتت السيادة انتقائية، تُستحضر عند الحديث عن إيران، وتُعلّق عندما يكون التدخل أميركياً؟ وأين موقع الرئاسة من التصريحات الأميركية التي تناولت لبنان ولوّحت بإدخال أطراف خارجية إلى أراضيه تحت عنوان مواجهة حزب الله؟ أم أن بعض التدخلات باتت مقبولة لمجرد أنها تصدر عن عواصم تمتلك أدوات الضغط؟مواقف دوليةوكان الرئيس عون تلقى المزيد من رسائل وبرقيات التهنئة لمناسبة الذكرى الـ٨٣ للاستقلال من عدد من رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة.في هذا الاطار، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالذكرى، وقال في رسالته:«إن فرنسا تولي أهمية خاصة للروابط الأخوية التي تجمع بلدينا وشعبينا، وانطلاقاً من صداقتها للبنان، فإنها تولي اهتماماً دائماً لأمنه وسيادته ووحدته واستقراره وازدهاره».واضاف: فيما لا تزال الأعمال العدائية تشكّل واقعاً يومياً مؤلماً، وتبقى أعداد كبيرة من المنازل مدمّرة، ويُمنع مئات الآلاف من النازحين من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وفيما تتزايد المخاوف من تصعيد جديد، فإن فرنسا، في مواجهة القلق الذي يساور السكان المدنيين الذين دفعوا ثمناً باهظاً بالفعل، ستواصل الوقوف إلى جانب لبنان والشعب اللبناني في هذه المرحلة المفصلية التي يجتازونها. وفي هذا السياق، أود أن أحيّي القرار الشجاع الذي اتخذتموه بالدخول في محادثات مباشرة مع السلطات ، بهدف المضي نحو سلام متين ودائم. إن توقيع الاتفاق الإطاري الثلاثي في 26 حزيران الماضي يشكّل خطوة أولى مهمة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي».وتابع الرئيس ماكرون:«إن الاستحقاقات المقبلة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان. ومن هنا، وبمناسبة عيدكم الوطني، أتمنى لكم السلام والاستقرار والازدهار، لكي يبقى لبنان على الصورة التي يمثّلها: وطناً واعداً تستطيع فيه النساء والرجال، على اختلاف ثقافاتهم وطوائفهم وآفاقهم، أن يعيشوا معاً في ظل الحرية والأخوة».ورأى الروسي سيرغي لافروف، أمس الإثنين، أن «الوضع في لبنان مقلق للغاية ولا يتجه نحو الأفضل». وقال لافروف أن «تصرفات الجيش تزيد من مخاطر مواجهة عسكرية أخرى في لبنان، وهو ما ترغب في تجنبه، ولا تريده في لبنان الذي عانى خلال الفترة الماضية».واضاف: «إنه من المهم لروسيا الحفاظ على بنية الدولة اللبنانية وعدم تقويض التوازن الدقيق بين المكونات السكانية الثلاثة الرئيسية.