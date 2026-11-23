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ارتفع عدد الموقوفين في ملفّ شحنة المتفجرات الآتية من ، التي ضبطها في منطقة مشاريع القاع في ، ظهر يوم الأحد، إلى ستة لبنانيين، فيما تتعقب سوريَّين يُشتبه في أنهما كانا سيتسلّمان الشحنة.وأمر مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بنقل التحقيق الأولي من الشرطة العسكرية إلى مديرية المخابرات في الجيش، للتوسّع فيه وتحديد الجهة التي كانت الشحنة معدّة لها.ولا يزال عدد الموقوفين مرشّحاً للارتفاع وفق تطورات التحقيق. وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن المعطيات الأولية تشير إلى أن السوريَّين «كانا سيتولّيان نقل المتفجرات إلى مستودعات في البقاع»، مرجّحاً أن يساعد توقيفهما على «كشف هوية الجهة المستفيدة منها».وأكد أن القاضي كلود غانم «طلب إرسال عينات من مادتي (تي إن تي) و(سي فور) المضبوطتين إلى المختبرات لفحصها، في محاولة لتحديد منشأها ومقارنتها بعينات شحنة ضهر البيدر». وأشار إلى «تشابه المواد المضبوطة في الشحنتين، فيما يُنتظر أن تبيّن الفحوص ما إذا كانت متطابقة».وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن تكرار عمليات الضبط على الحدود الشرقية والشمالية «يستدعي تعزيز الإجراءات الميدانية والتنسيق المستمر بين وسوريا لسدّ الثغرات التي تهدّد أمن البلدين».ولم يستبعد أن تكون كميات مماثلة قد «عبرت الحدود في أوقات سابقة، أو أن تتكرّر محاولات التهريب»، مشيراً إلى «معرفة المهرّبين بتضاريس المنطقة وكثرة المعابر غير الشرعية فيها، يمكِّنهم من وقت إلى آخر من الإفلات من الرقابة الأمنية».وشدّد المصدر الأمني على «ضرورة رفع جهوزية الأجهزة لإحباط عمليات التهريب قبل وصول الشحنات إلى وجهتها». وشدد على «وجود خيوط يمكن أن تحقق تقدماً بالتحقيق، أهمها ضبط هواتف الأشخاص الموقوفين، وتفريغها من مضامينها، وتحديد الخطوط والسورية التي كانوا على تواصل دائم معها».وكتبت" الاخبار": في وقت يتواصل فيه التصويب السياسي والأمني على ، وتُرفع الاتهامات بشأن السلاح والمتفجرات، تكشف قضية إحباط تهريب شحنة ضخمة من المتفجرات في منطقة مشاريع القاع في البقاع عن وجه آخر من المشهد الأمني، حيث تبدو الحدود والساحة الداخلية مفتوحتين أمام شبكات تهريب لا تزال هوياتها وغاياتها مجهولة. فبينما يُعلن حزب الله بوضوح أن سلاحه موجّه لمواجهة العدو ، تبرز في المقابل علامات استفهام جدية حول وجهة هذه الشحنات والجهات التي تقف خلف إدخالها، والوظيفة التي كان يفترض أن تؤديها.وهي أسئلة تزداد إلحاحاً مع توسّع التحقيقات وارتفاع عدد المتهمين إلى 7، بحسب مصادر أمنية قالت لـ«الأخبار» أن 5 منهم ينتمون إلى آل راضي، وهم لبنانيون من أصول سورية، واثنين من آل فياض، ومعهم امرأة من عائلة العدس. ونفت المصادر أن تكون التحقيقات قد وصلت إلى تفاصيل الملف أو كامل الشبكة، لكن الملف انتقل إلى مديرية المخابرات في الجيش التي ستباشر بالتحقيق لتحديد طبيعة الخبرة التي يتمتع بها أفراد هذه الشبكة في عمليات النقل والتهريب عبر الحدود اللبنانية - ، وهل ينتمون إلى جهة سياسية مخابراتية تشغلهم أم مجرد مهربين.