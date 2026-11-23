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كتبت سابين عويس في" النهار": بعد جولة المفاوضات التي أجرتها بعثة في مع المسؤولين اللبنانيين، والتي انتهت إلى مواقف رسمية عن الصندوق ووزارة المال تؤكد تحقيق تقدم في التفاوض لم يصل إلى تحقيق خرق فعلي على المستوى المالي أو التشريعي يتيح القول إن الاتفاق بات محسوماً، أتت زيارة حاكم كريم سعيد إلى واللقاءات التي عقدها مع مسؤولين في الصندوق لتقييم التقدم المحرز في بلورة المبادئ الأساسية لمشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع تمهيداً لطرحه على مجلس النواب. وبعيداً عن كلّ ما رافق لقاء سعيد بمدير إدارة وشمال في الصندوق ، فإن اجتماعات واشنطن لم تكن سوى استكمال للمباحثات التي جرت في بيروت قبل أسابيع، والتي كان الصندوق وصفها بالبنّاءة، وأقرّ بإحراز تقدّم خلالها، على ما تكشف مصادر مقربة منالمركزي لـ"النهار".وبحسب المعلومات، ثمة ثلاث مسائل تستوجب استكمال آلياتها التنفيذية، لا إعادة دراستها أو التفاوض بشأن مبادئها، بل وضع اللمسات الأخيرة عليها بصورة عملية؛ أولها تراتبية الحقوق وإعادة رسملة المصارف.ثانية المسائل تتصل بتسوية مديونية الدولة تجاه مصرف .أما المسألة الثالثة فتتصل بآلية إعادة الودائع.وعليه، لا ترى المصادر مبرّراً للتكهنات أو إعادة فتح نقاشات حُسمت مبادئها. فالعمل الجاري اليوم ينصبّ على استكمال التفاصيل والآليات التطبيقية، بالتنسيق بين الحكومة وصندوق ، وبمساهمة مصرف لبنان ضمن صلاحياته ومسؤولياته. وهذا يقود إلى خلاصة مفادها أن المفاوضات لم تتعثر، ولم تنحرف عن مسارها، بل إن المبادئ الأساسية باتت واضحة، وما تبقّى هو ترجمتها إلى أحكام وآليات قابلة للتنفيذ، تمهيداً لإقرار إطار متكامل يعالج الأزمة المصرفية، ويعيد حقوق المودعين، ويضع أُسس التعافي المالي على قواعد واقعية ومستدامة.