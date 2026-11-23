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كتب في " النهار": على رغم مرور أكثر من اسبوعين على قضية اعتقال عناصره الخمسة في أثناء وجودهم في منطقة شمالية قصية، يعتبر الحزب، بلسان مصدر إعلامي مسؤول، "أن المضي في اعتقال هؤلاء هو تجنٍّ وتعسف واحتجاز حرية من دون أي مسوّغ قانوني". ويؤكد المصدر ان "ملف قضية هؤلاء فارغ ولا يحتوي على عنصر إدانة لهم يبرر استمرار احتجازهم".ويذهب المصدر نفسه إلى أن الخمسة "اعتُقلوا في منطقة تتبع عقارياً للكورة، وليس كما أشيع في منطقة بين وبشري، لتبرير القول لاحقاً إنهم في مهمة أمنية في منطقة حساسة، وهذا يعني أن ثمة اختلاقاً لوقائع تعززت بالقول إنه ضُبطت معهم خرائط وأوراق، وهي واقعة غير صحيحة".ويضيف أن "إلصاق التهمة بهؤلاء وتجريمهم سلفاً بدأ بتسريب جهة قضائية وأمنية معلومات ووقائع تدينهم قبل اكتمال التحقيق معهم، مما يعني أن المسرّبين أرادوا عمداً، وخلافاً للقوانين، تحويل القضية إلى لعبة رأي عام وتركها بين يدي الإعلام المغرض". وهنا يسأل: "كيف يمكن أن تُسلَّم أمور البلاد والعباد إلى جهات قضائية وأمنية حاقدة ومغرضة، وتعمل بوحي من جهات سياسية، خصوصاً أن جهات قضائية موكول إليها متابعة الملف أبلغت عائلاتهم ومحاميهم وقيادة الحزب، بعد مضي أربعة أيام على بدء التحقيقات معهم، أنه لم تثبت عليهم أي تهمة، وأن إطلاقهم بات مؤكداً وخلال وقت قصير؟ وعليه، فإن مدة اعتقالهم الإضافية غير مبررة وغير قانونية، خصوصاً تسريب معلومات تفيد بأن جهات خارجية طلبت تأجيل إطلاقهم".وهذا يعني أيضاً، وفق المصدر، أن "الحبل على الجرار، وأن ثمة ملفات أخرى مماثلة تُعَدّ في العتمة".ورداً على سؤال عن تعامل الحزب برويّة وبرودة مع الملف، يجيب المصدر: "اننا حرصاء على إشعار السلطة بأننا لسنا خائفين، وأننا واثقون من براءة المتهمين، ولكن كنا أيضاً حرصاء على مواكبة القضية لحظة بلحظة، وكنا أيضاً نعطي الفرصة لمعالجة الموضوع بهدوء، بعيداً من عنصر الإثارة والتشويق الذي شاءه البعض وسعى إليه".وخلص قائلاً: "أبلغنا من يعنيهم الأمر أننا نرى أن هؤلاء الإخوة الخمسة هم بالنسبة إلينا معتقلون سياسيون، ننتظر إطلاقهم بين ساعة وأخرى لأنه لم تثبت عليهم أي تهمة، ولكن ثمة درساً استخلصناه من هذه التجربة، مفاده أن نيات السلطة ليست سليمة في التعامل معنا، وأنها تعدّ لتجارب مماثلة".