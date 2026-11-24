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لوحظ أن قراراً مشتركاً وقّعه ووزير المالية بتاريخ 16/11/2026، تضمّن قبول هبة عينية مقدمة من "DANGEROSE S.A.R.L" لصالح لرئاسة ، وهي عبارة عن 27.1 كيلوغراماً من الحلويات لزوم الضيافة خلال جلسات مجلس الوزراء في . وتُقدَّر قيمتها بحوالي 261,450,000 (نحو 2,921 دولاراً)، أي ما يقارب 108 دولارات للكيلو الواحد.ورغم أن نشر القرار يندرج في إطار الشفافية، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً، ولا سيما حول القيمة المقدّرة للحلويات. فقد اعتبر البعض أن 108 دولارات للكيلو الواحد رقم مبالغ فيه مقارنة بأسعار السوق المحلية، ما يطرح تساؤلات حول نوعية "الضيافة الفاخرة" في السراي الكبير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.