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كشف أحد السفراء الفاعلين في امام مرجع نيابي "أن نائبة سعت طوال هذه السنة، لترتيب زيارة سياسية لها إلى ، والحصول على عدد من المواعيد مع سيناتورات من الحزبين والديمقراطي، ولا سيما الذين يهتمون بالقضية أو بالقضايا العربية، أو الذين يتحدرون من أصول لبنانية أو عربية، إلا أن الأمور لم تسر معها بسهولة، إذ شعرت بصعوبة بالغة في ترتيب هذه المواعيد واللقاءات، على عكس السنوات الماضية".وكشف "ان النائبة استعانت بأصدقاء مشتركين للتوسط، ثم بمكتب محاماة في واشنطن لتنظيم الزيارة وترتيب اللقاءات، لكن النتيجة بقيت على حالها، رغم إبداء المكتب استعداده للمساعدة، من دون تحديد نسبة النجاح."وختم المرجع النيابي بالقول: "بأميركا بيعرفوا كل شي".