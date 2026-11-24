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شكّل خطاب رئيس الجمهورية جوزاف عون في ذكرى الاستقلال مناسبة لإعادة طرح الملفات الخلافية المرتبطة بالسيادة ، في ظلّ استمرار الاعتداءات وتصاعد التباينات الداخلية حول ملف السلاح ودور الدولة في المرحلة المقبلة. وقد عكست المواقف التي أعلنها الرئيس حجم التعقيدات السياسية والأمنية التي تحيط بهذا الملف، في وقت لا تزال فيه التطورات الإقليمية مفتوحة على احتمالات متعددة، من دون أن تتّضح انعكاساتها على الساحة اللبنانية.غير أن مقاربة عون، التي بدت قائمة على «مبدأ التزامن» بين إنهاء الاحتلال وحصر السلاح بيد الدولة، فتحت نقاشاً سياسياً حول آليات ترجمتها إلى خطوات عملية، خصوصاً أن الدولة قد تملك أدوات داخلية للتعامل مع ملف السلاح، في حين يبقى انسحاب ووقف اعتداءاتها مرتبطين بحسابات تتجاوز القرار اللبناني. من هنا، تبرز إشكالية الضمانات التي تحول دون أن يتحوّل مبدأ التزامن إلى تنفيذ أحادي الجانب، تتحمّل فيه الدولة اللبنانية وحدها أعباء الالتزامات، فيما تبقى المطالب الموجّهة إلى إسرائيل من دون تنفيذ.ولا تنفصل هذه المعضلة عن طبيعة الخلاف بين رئاسة الجمهورية و" "، الذي يتجاوز مسألة السلاح إلى اختلاف جوهري حول أولويات السيادة. فبينما يطرح عون التزامن بين إنهاء الاحتلال وحصر السلاح بيد الدولة، يتمسك "الحزب" بأولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، قبل الانتقال إلى مناقشة مستقبل السلاح ضمن حوار داخلي. وبذلك، يصبح الخلاف على ترتيب الأولويات خلافاً على المسار السياسي نفسه، وعلى الطرف الذي يتحمّل مسؤولية اتخاذ الخطوة الأولى، في ظلّ غياب تفاهم داخلي يحدد الالتزامات والضمانات المتبادلة.ولعلّ التباعد السياسي الحاصل بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله" يزيد من تعقيد هذا الخلاف، رغم المحاولات التي جرت لتقريب وجهات النظر. فالرئيس الذي يطالب "الحزب" بتسليم سلاحه لم يقدّم في خطاب الاستقلال تصوّراً واضحاً للآلية السياسية التي يمكن أن تفضي إلى هذه النتيجة، ولا لكيفية معالجة الاختلاف حول الأولويات. وفي ظلّ غياب حوار جدي بين الطرفين، تبدو فرص التوصّل إلى تفاهم داخلي محدودة، خصوصاً أن ملف السلاح يرتبط بتوازنات سياسية وأمنية لا تكفي المواقف المعلنة وحدها لتغييرها.وفي ضوء ذلك، تبرز الحاجة إلى مراجعة جدية للمقاربات التي اعتمدتها السلطة اللبنانية خلال المرحلة الماضية، بعدما أظهرت التجارب محدودية النتائج التي حققها الرهان على المسار الدبلوماسي وحده. ولعلّ إعادة النظر في المواقف والقرارات لا تعني بالضرورة التراجع عن الثوابت، وإنما البحث عن خيارات تمنح قدرة تفاوضية أكبر، وترفع الكلفة السياسية والدبلوماسية لاستمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، وتدفع إلى تحمّل مسؤولياتها في الضغط باتجاه تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، بدلاً من استمرار تركيز الضغوط على الجانب اللبناني.وتكتسب مراجعة هذه المقاربات أهمية خاصة في ظلّ الواقع الإقليمي القائم، الذي لم يفرز حتى الآن تسوية نهائية أو موازين قوى مستقرّة تسمح لأي طرف لبناني بالتعامل مع الآخر من موقع المنتصر. فاستمرار المفاوضات في المنطقة لا يشكّل بحدّ ذاته دليلاً على حسم الصراع لمصلحة فريق داخلي، ولا يمنح أي جهة أساساً سياسياً مضموناً لرفع سقف مطالبها تجاه شركائها في الوطن. بل إن عدم اتّضاح وجهة التطورات الإقليمية يفترض التعامل بحذر مع الرهانات الخارجية، وتجنّب تحويل الخلاف حول السيادة إلى مواجهة داخلية تُبنى على نتائج لم تتحقق بعد.وتبقى الإشكالية الأساسية في طبيعة التزامن الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وما إذا كان يشكّل التزاماً سياسياً فعلياً سيحكم خطوات السلطة المقبلة، أم صيغة تحافظ على التوازن في الخطاب، بينما يبقى التنفيذ خاضعاً لموازين القوى والضغوط الخارجية. فغياب الضمانات وآليات التنفيذ قد يفتح الباب أمام تقدّم الإجراءات المتعلقة بالسلاح من دون تحقيق تقدّم موازٍ في إنهاء الاحتلال، بما يزيد من حدة الخلاف الداخلي بدلاً من معالجته.وعليه، فإن الاختبار السياسي لخطاب الاستقلال لن يكون في مستوى المواقف التي أعلنها الرئيس، بل في مدى استعداده لإعادة النظر في المقاربات التي لم تحقّق النتائج المرجوة، والانتقال من التمسّك بالمواقف المعلنة إلى إطلاق حوار جدّي مع "حزب الله"، يؤسّس لتفاهم داخلي حول أولويات السيادة وسُبل استعادتها، ويحدّد مساراً سياسياً واضحاً لمعالجة الخلافية.