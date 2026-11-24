أيّد النائب ، المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية . ودعا " إلى العودة إلى والمنطق وعدم ربط تسليم سلاحه بانسحاب "، متوجّها إليه بالقول: "قُم بواجبك ودَع الدولة تقوم بواجبها".

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ورأى في حديث إذاعي، أن "الرئيس يشكّل اليوم ضمانة ويستطيع أن يؤدّي دورًا بين الحزب والدولة والمجتمع الدولي، ويجب على الحزب أن يتجاوب ويتعاطى بإيجابية حرصًا عليه وعلى البلد، فنحن على شفير الهاوية وعلينا أن نعالج خلافاتنا تحت سقف الدولة".



أما عن ملف "اليونيفيل"، فلفت إلى أن "الدور الفرنسي يتناغم مع الجانب الأميركي، وهناك محاولة لتأمين قوة بديلة من اليونيفيل تحت غطاء ".



وأمل في أن "تبقى الدولة ساهرة على أبنائها لأن الوضع حساس"، داعيا "أهالي منطقة إلى أن يكونوا صمام أمان للدولة وأن يتمتعوا بالحكمة والمنطق وإلى عدم الانجرار أو السماح بأي فتنة داخلية".