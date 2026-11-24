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في تطوّر ميداني لافت، سُجّلت غارات اسرائيلية اليوم خارج نطاق ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"،حيث استهدفت بلدة تولين وأطراف بلدة في .واللافت في هذه الاستهدافات أنّ المناطق التي طالتها ليست خالية من السكان، بل هي مناطق مأهولة ولا يزال فيها مدنيون، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الأهداف التي يجري استهدافها واتساع رقعة العمليات العسكرية إلى ما هو أبعد من نطاق الخط الأصفر.وبينما تترقّب القرى الجنوبية التطورات الميدانية، تبرز المخاوف من أن تتحوّل المناطق المأهولة خارج هذا الخط إلى نطاق إضافي للاستهداف، بما يضع السكان الموجودين فيها أمام مخاطر متزايدة.فهل نحن أمام توسيع فعلي لدائرة الاستهدافات خارج "الخط الأصفر"، أم أنّ ما جرى يندرج في إطار ضربات محددة؟