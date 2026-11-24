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زار للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية سامر الخوند، مع وفد ضم :مستشار وزير الزراعة الحاكم السابق لأندية الليونز الدولية فادي غانم ومسؤول "الليونز" في منطقة الحاكم السابق نبيل نصور، رئيسة مصلحة زراعة المهندسة صونيا أبيض،ورئيس نادي ليونز سفيان علاء الدين والليون ناديا الجمل، والمدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس الدكتور هاني الشعراني، حيث جرى البحث في التعاون المشترك وإمكانات إطلاق مبادرات اقتصادية وتنموية تخدم مدينة طرابلس ومناطق .ورحّب الشعراني بالوفد، وفق بيان، عارضًا رؤيته المستقبلية للمعرض، والأعمال التي أُنجزت، والجهود المبذولة لتطوير مرافقه وتفعيل دوره الاقتصادي والثقافي والسياحي، بما يتناسب مع قيمته المعمارية والتراثية ومكانته على المستويين الوطني والدولي.وأبدى الشعراني حماسة للتعاون مع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية وأندية الليونز الدولية، انطلاقًا من أهمية تكامل أدوار المؤسسات العامة وهيئات في إطلاق مشاريع ومبادرات ذات جدوى اقتصادية واجتماعية.الخوندبدوره، أكد الخوند "أهمية التعاون بين المؤسسات العامة واستثمار الإمكانات المتاحة لديها"، مشيرا إلى "الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية في تنظيم الأسواق والمعارض المتخصصة، ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز التواصل المباشر بين المنتج والمستهلك".ولفت إلى "ما يتمتع به معرض رشيد كرامي الدولي من مقوّمات تؤهّله لاستضافة أنشطة اقتصادية وتسويقية تساهم في تنشيط الحركة التجارية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الإنتاجية".غانم، شدّد غانم على "أهمية اعتماد مقاربة تنموية متكاملة تجمع بين الزراعة والاقتصاد والسياحة والثقافة، وتستند إلى شراكات عملية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني".وأشار إلى "أن معرض رشيد كرامي الدولي يشكّل ثروة وطنية تتجاوز أهميتها حدود مدينة طرابلس، وأن توظيف إمكاناته ضمن رؤية اقتصادية وتنموية واضحة من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجين والمزارعين وأصحاب المبادرات الريادية، ويساهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة".كما نوّه ب"أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه أندية الليونز الدولية في مواكبة المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية".نصوروأشار نصور إلى "أهمية توسيع مجالات التعاون بين أندية الليونز والمؤسسات الوطنية، والاستفادة من شبكة العلاقات العربية والدولية التي تتمتع بها الأندية، ولا سيما في العراق، لفتح قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وإقامة أنشطة مشتركة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية وإنسانية".جولة ميدانيةوعقب اللقاء، قام الوفد برفقة الشعراني بجولة ميدانية في أرجاء معرض رشيد كرامي الدولي، اطّلع خلالها على مرافقه ومنشآته المعمارية والأعمال المنجزة والإمكانات المتاحة لاستضافة المعارض والفعاليات والأنشطة المتخصصة.وشكّلت الزيارة مناسبة لتبادل الأفكار حول فرص التعاون المستقبلي، بما يحفظ القيمة التراثية والمعمارية للمعرض ويعزّز حضوره كمرفق وطني فاعل في الحياة الاقتصادية والثقافية والتنموية في طرابلس ولبنان.