Advertisement

على رغم طغيان التوتر التصاعدي بين السلطة والحزب على المشهد الداخلي، تتركز الاهتمامات الاساسية للدولة على ملف المشاورات الدولية لبت الصيغة النهائية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب ، اذ لم يطرأ أي جديد بعد في هذا الصدد، ولم يتبلّغ لبنان أي معلومات محددة عن مجريات المشاورات بما عكس عدم إحراز أي تقدم فيها حتى الآن.ولكن ما رشح من أجواء قريبة من الجانب الفرنسي وبشكل أولي يشير الى بقاء خيار تمديد ضمني موقت لليونيفيل مع انسحابها بتدرج ضمن فترة قصيرة لا تتجاوز الستة اشهر على الطاولة ولو ان احتمالاته تبقى رهن الموقف الرافض مبدئياً لأي تمديد تحت أي شعار.وكتبت" الاخبار": برزت مؤشرات متزايدة إلى وجود مسعى أميركي - فرنسي لوضع الاتفاق تحت مظلة مجلس الأمن، وتحويله من تفاهم بين الأطراف المعنية إلى مرجعية أممية ملزمة. وكانت معلومات قد أشارت إلى نجاح واشنطن في إقناع باريس بتولي صياغة مشروع يدمج اتفاق الإطار بالقرار 1701.وكشفت مصادر دبلوماسية أن الجانب الفرنسي عرض افكاره حول المشروع خلال مداولات غير معلنة جرت في مجلس الامن الدولي، وتم خلالها مناقشة الملف والاستماع الى تقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حول الوضع في جنوب لبنان، في ضوء تقرير أعدّه مندوبه في لبنان جاك ارنو.وبحسب المعلومات، فان الجانب الفرنسي الذي كان يريد التمديد لعمل القوات الدولية في جنوب لبنان، فهم بعد اجتماعات باريس بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، ان واشنطن ليست معنية بأي نقاش يبقي على عمل «اليونيفل»، وانها توافق اسرائيل على ادخال اتفاق الاطار في اي قرار أممي يخص جنوب لبنان. واعتبر الفرنسيون انهم حصلوا على دعم أميركي يسمح بعدم نشوء فراغ امني بعد انتهاء مهمة «اليونيفل» آخر السنة الحالية، ووافقوا في المقابل على المشروع الاميركي - الاسرائيلي باعتماد اتفاق الاطار مرجعية دولية.وقالت المصادر ان الجانب الفرنسي عرض خلال اجتماع مجلس الامن، مجموعة من الأفكار تتضمن طلباً بتمديد مهلة انسحاب «اليونيفل»، وتعديل تاريخ تسليمها آخر موقع لها من حزيران المقبل الى آخر العام 2027، ما يسمح ببقاء القوات الدولية وقيامها بمهام محدودة في الجنوب. وطلب اعضاء مجلس الامن من الجانب الفرنسي صياغة افكاره ضمن مشروع وعرضه على الأعضاء والجهات المعنية بالقرار.وعلم ان بعثة لبنان في الامم المتحدة ارسلت تقريرا حول مداولات مجلس الامن الى الادارة المركزية في ، وتسلم الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام نسخاً منها، كما هي الحال بالنسبة لجميع البعثات المعنية في الأمم المتحدة.وبحسب معلومات «الاخبار»، فإن الموافقة الفرنسية على المشروع الاميركي مثّلت نقطة تحول في النظرة الى دور باريس، لا سيما لدى ، الذي سبق ان ابلغ السفير الفرنسي في بيروت باتريك دوريل بموقفه الرافض تكريس اتفاق الاطار كمرجعية، لما له من انعكاسات خطيرة على مستقبل المنطقة المحتلة. والتقى دوريل وفداً من قيادة الحزب أبلغ الدبلوماسي الفرنسي رفض أي محاولة لتشريع الاحتلال في الامم المتحدة. وقالت المصادر ان الجانب الفرنسي الذي يبدي في العادة اهتماماً بموقف حزب الله، لا يبدو انه يتصرف بعقلانية، كما أن موقف المندوب الفرنسي في مجلس الامن لا يعكس التفهم الذي عّبر عند السفير الفرنسي في بيروت، وهو امر سيترك اثره الكبير على الموقف من فرنسا وأدائها السياسي ودورها العسكري والامني في لبنان، وسط مؤشرات إلى أن باريس تسير ضمن سياق هدفه ارضاء اسرائيل والولايات المتحدة، وهو موقف سيترك آثاراً سلبية كبيرة جداً على مستقبل الحضور الفرنسي في لبنان.وفي هذا الإطار، ترى مصادر مطلعة أن موقف الرئيس بري، الذي أعلن أول من أمس «أننا لن نقبل الإتيان بأي قوة إذا لم تكن تحت علم الأمم المتحدة»، جاء رداً مباشراً على مقترحات قيد التداول، وما يكتنفها من غموض بشأن طبيعة القوة ومرجعيتها. وكشفت عن اجتماع عُقد بين حزب الله وحركة أمل قبل يومين لمناقشة هذا التطور وتداعياته، في ظل مخاوف من أن يشكل دمج اتفاق الإطار بالقرار 1701 مدخلاً لإضفاء شرعية دولية على ترتيبات لم تحظَ بإجماع داخلي، ولم تمر عبر المؤسسات الدستورية .ولا تنفصل هذه التطورات عن التحول في الموقف الفرنسي. فباريس، التي كان حضورها في أي ترتيبات أمنية في الجنوب مرفوضاً من وإسرائيل، تبدو اليوم مرشحة لتكون شريكاً أساسياً في صياغة المرحلة المقبلة، وربما في تشكيل القوة التي ستخلف اليونيفيل.لكن تولّي فرنسا هذه المهمة قد يفتح الباب أمام إشكالية أخرى داخل مجلس الأمن، تتصل بالموقف الروسي. فموسكو، التي تملك حق النقض، قد تنظر بحساسية إلى تولّي باريس قيادة هذا المسار، ولا سيما أن دور فرنسا في الحرب الأوكرانية ومواجهتها السياسية مع روسيا قد ينعكسان على موقف موسكو من أي مشروع تتقدم به. ومن هنا، لا يُستبعد أن يشكل العامل الروسي عقبة أمام تمرير المشروع، خصوصاً إذا رأت موسكو فيه محاولة لتكريس رؤية أميركية - فرنسية للترتيبات الأمنية والسياسية في لبنان.وكتبت" الشرق الاوسط": كشف مصدر وزاري أن الضرورة الوطنية تقضي بمواكبة الجهود الفرنسية الرامية إلى إعداد مسوّدة تتعلق بإيجاد القوة الدولية البديلة التي يُفترض أن تحل مكان «يونيفيل»، كاشفاً عن أنها تناقَش حالياً من قِبل رئيس الجمهورية جوزاف عون ومعه كبار المسؤولين لوضع ما لدى لبنان من ملاحظات عليها، إلى جانب مناقشتها مع الولايات المتحدة بعد أن رفعت حظرها عن إشراك فرنسا في الجهود الرامية للتوافق على القوة البديلة.وأكد أن المسوَّدة تلحظ توفير الدعم من قِبل مجلس الأمن للقوة الدولية البديلة، وهذا ما قوبل بموقف لبري يدعو فيه إلى أن تحظى بغطاء مباشر من مجلس الأمن وتوجد تحت علم الأمم المتحدة. وقال إنها ما زالت موضع نقاش بين الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الذي يواصل مشاوراته غير الرسمية تُخصّص لإنضاج موقف موحد، يقضي بتسهيل انتشار الجيش في منطقة جنوب نهر الليطاني وتوفير الدعم له، للسيطرة على شمال النهر، إضافة إلى أنها تلحظ دمج «اتفاق الإطار» بالقرار 1701 للإبقاء على المرجعية الدولية شاهداً على انسحاب إسرائيل من الجنوب بالتلازم مع سحب سلاح «حزب الله» الذي لم يعد له من جدوى سوى الاحتفاظ به ووضعه بتصرف إيران لتحسين شروطها في حال تقرر استئناف المفاوضات التي أخذت تتراجع لمصلحة تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاودة الحرب على إيران في مطلع العام الجديد.ورداً على سؤال، قال المصدر إن «حزب الله» أدرج مجموعة من الملاحظات على المسوّدة، بخلاف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدد على أن تحظى القوة البديلة بغطاء الأمم المتحدة. ورأى في تفسيره لموقف الحزب بأنه يود شراء الوقت لإدراج لبنان على لائحة الانتظار إلى حين التأكد من مصير «مذكرة التفاهم» ومدى استعداد واشنطن للتجاوب مع الوساطة القطرية - الباكستانية، مع أنها تتحضر لجولة جديدة من الحرب مع إيران.ولفت إلى أن بري يتمايز عن «حزب الله»، وإن كان يولي أهمية لـ«مذكرة التفاهم»، فإنه لن يكون منزعجاً في حال التوصل إلى نتائج ملموسة لإلزام إسرائيل بالانسحاب التدريجي من الجنوب، مع أنها تربط انسحابها بنزع سلاح «حزب الله» تطبيقاً لحصريته بيد الدولة.وكتبت" الديار": تتواصل الاتصالات والمشاورات الدولية بحثًا عن صيغة مشتركة لترتيبات مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، حيث كشفت معطيات ديبلوماسية عن اجتماعات أميركية - فرنسية عُقدت في جزيرة قبرص، بمشاركة مسؤولين ديبلوماسيين وعسكريين من الجانبين، تناولت التصورات المطروحة للمرحلة المقبلة، والآليات الممكن اعتمادها لضمان عدم نشوء فراغ أمني أو ميداني مع انتهاء مهمة القوات الدولية بصيغتها الحالية، تزامنا، مع تحرك المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، السفير مايك والتز، في بيروت، انتهت بزيارة سرية لمسؤول فرنسي رفيع إلى تل أبيب، حيث التقى غادي آيزنكوت، المكلّف تشكيل الحكومة ، حيث تمت مناقشة الملف اللبناني، ولا سيما مرحلة ما بعد «اليونيفيل» والخطوط العريضة لمقترح فرنسي يتصل بالترتيبات البديلة أو المكملة لدورها، في مسعى باريسي لنقل النقاش من المستوى الديبلوماسي العام إلى مرحلة اختبار التصورات مع الجانب ، المعني مباشرة بأي صيغة أمنية جديدة على الحدود، دون ان تسرب أي معلومات عن أجواء الاجتماع او نتائجه.وكتبت" اللواء": لم يطرأ جديد حول المشاورات الجارية في مجلس الامن الدولي للتوصل الى صيغة توافقية فرنسية – اميركية – دولية لتشكيل قوة اممية تتسلم المراقبة والرصد والافاد ة عن الاوضاع في الجنوب بعد انتهاء ولاية قوات اليونيفيل، منعاً للفراغ الامني الذي ستستغله قوات الاحتلال الاسرائيلي لتوسيع احتلالها لمناطق الجنوب بالسيطرة على المواقع التي ستخليها الوحدات الدولية تباعاً.لكن يتم ترقُّب الموقفين الاميركي والاسرائيلي من نص الصيغة الفرنسية المرتقبة قبل نهاية شهر كانون الاول، وسط مخاوف من رفضها ونسفها، وترقب الموقفين الروسي والصيني هل بالموافقة او الامتناع عن التصويت ام «الفيتو»؟وكان هذا الملف محور اجتماع الرئيس عون ورئيس نواف سلام أمس، فيما اكد عون امام وفد برلماني فرنسي وجود تطابق في وجهات النظر بين لبنان وفرنسا لجهة التمديد لقوات "اليونيفيل"، او تمكينها من مواصلة الاضطلاع بمهامها خلال سنة 2027 مع التأكيد على عدم حصول فراغ، والاتفاق على أن أي قوات بديلة يجب ان تعمل تحت راية الأمم المتحدة وان يكون الإطار القانوني لها هو القرار 1701 مع إمكانية ادخال تعديلات عليه عند الحاجة.ولفت الى ان إسرائيل لا تزال تقوم باعمال عدائية في الجنوب مثل جرف المنازل وقصف القرى من حين الى آخر وامتداد هذا القصف مؤخراً الى منطقة البقاع، مشيراً إلى ان المفاوضات الثلاثية علقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية على أمل ان تستأنف الاجتماعات بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.كما اعلن عون امام وفد من ناشطين وممثلين عن مجموعات من المجتمع المدني "ان الديبلوماسية ليست استسلاماً، بل بندٌ من بنود وخيارات السياسة، والتفاوض ليس انكساراً، والسلام ليس مسّاً بالكرامة" مشددا على "ان الأكثرية اللبنانية العابرة للطوائف تؤيد ما نقوم به. ونحن لم نقم بما قمنا به لكي نتراجع لاحقا".وقال "انا اتكلم إنطلاقاً من معاناة اللبنانيين من كل الطوائف، وهدفنا الا يكون هناك سلاح إلا سلاح الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية. إن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة، هذا ما نعمل عليه. فهل هذا امر معيب او يشكِّل خيانة؟".