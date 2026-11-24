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كتب ابراهيم بيرم في" النهار": بعد ضبط شحنة ضهر البيدر التي سرعان ما أقرّ " " علناً أنها عائدة له، توالت الأنباء بعدها عن شحنة أخرى ضبطتها السلطات في أراضيها، وهي في طريقها إلى الأراضي ، وتحديداً إلى الحزب، فيما كانت ثالثة الأثافي الشحنة التي ضُبطت في منطقة مشاريع القاع في ، وكان مصدرها الأراضي السورية.يبدو جلياً أن الحزب وضع نفسه في سباق مع الوقت بغية تجديد ترسانته وتعزيزها، متحدياً الكثير من العراقيل والحواجز التي نصبتها السلطات السورية واللبنانية، كل من جهتها، على الحدود المشتركة بين البلدين، للحدّ من عمليات التهريب الناشطة بين البلدين، وعلى الأخص تهريب السلاح والمتفجرات، مما عزز انطباعاً بأن الحزب يعدّ نفسه لجولة مواجهة جديدة مع ، وأن الأجواء في المنطقة عموماً هي أجواء استعدادات للحرب.والمعلوم أن الإعلام بثّ في الآونة الأخيرة تقارير وتحقيقات تتضمن أدلة على أن الحزب قطع شوطاً متقدماً في عملية تعزيز قوته العسكرية لتعويض ما فقده في الحربين الأخيرتين، وهو كثير، ولإضافة أسلحة جديدة إليها.والسؤال المطروح: هل إن ازدياد شحنات المتفجرات والأسلحة المضبوطة، واستطراداً، هل إن تركيز الحزب على هذه المسألة هو مؤشر إضافي على أن الحزب يعدّ نفسه لجولة مواجهة جديدة محتملة من شأنها أن تنهي حال "الستاتيكو" القائمة منذ تشرين الثاني الماضي؟في معرض إجابته عن هذا السؤال، يقول الخبير الإستراتيجي العميد الركن المتقاعد إلياس فرحات لـ"النهار": "المؤكد أن حزب الله ليس في وارد الإفصاح عن أي أمر عسكري من هذا النوع، وليس في وارد أي معلومات ذات طبيعة عسكرية وأمنية. ولكن من خلال القراءة الإستراتيجية للمشهد القائم حالياً في الجنوب والإقليم، لا يمكن للحزب إلا أن يعمل بكل جدية لتعزيز ترسانته وإعادة تجديدها، وأن هذا الاستنتاج ليس وليد الساعة التي ضُبطت فيها شحنة متفجرات ضهر البيدر التي أقرّ الحزب أنها عائدة له، بل هو عبارة عن حالة مستمرة لم تتوقف في يوم من الأيام من جانبه". فضلاً عن ذلك، يضيف العميد فرحات، أن الحزب لم ينفِ يوماً احتمالات أن يوتّر الإسرائيلي الأجواء ويشن حرباً، وذلك بناءً على معطيين:الأول: أن الإسرائيلي يحبط كل جهود التسوية والتهدئة، ويعطّل مسار التفاوض مع ، ويرفض أيّ من مضامين اتفاق الإطار الثلاثي.الثاني: أن الإسرائيلي لا يزال يتصرف على أساس أنه مستمر في عدوانه على لبنان.وبناءً عليه، يخلص فرحات إلى أن من البديهي أن يكون الحزب في حال إعادة تسليح نفسه وإفهام الإسرائيلي والأميركي أنه لم يغادر الميدان، وأنه ليس مغلول اليدين.