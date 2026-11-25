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في وقت تشهد فيه أسعار تقلبات في ، مع تراجعها امس الثلاثاء بنسبة 0.3% إلى 3619.95 دولاراً للأونصة، وسط ترقب بيانات التضخم الأميركية، برزت مؤشرات لافتة في السوق تطرح علامات استفهام حول مدى توافر المعدن الأصفر لدى التجار.فقد روى أحد العاملين في قطاع تجارة الذهب أنه تلقى طلباً من أحد الزبائن لشراء كمية كبيرة تصل إلى عدة كيلوغرامات، إلا أن محاولات تأمينها من السوق المحلية اصطدمت بصعوبة لافتة، بعدما تواصل مع عدد كبير من التجار من دون أن يتمكن من الحصول على الكمية المطلوبة، حتى مع إبدائه الاستعداد لدفع عمولة أعلى لإتمام الصفقة.واللافت، بحسب المعطيات المتداولة في الأوساط التجارية، أن بعض التجار قد يفضل توجيه مبيعاته إلى أسواق مجاورة، حيث يُقال إن سعر كيلوغرام الذهب يسجل فارقاً يصل إلى نحو 5 آلاف دولار مقارنة بالسعر العالمي، ما يجعل البيع خارج أكثر من الناحية التجارية.وتفتح هذه الواقعة الباب أمام تساؤلات حول حقيقة ما يجري في سوق الذهب اللبنانية: هل نحن أمام مجرد تريّث من التجار في بيع مخزونهم بانتظار استقرار الأسعار، أم أن الكميات المُتاحة بدأت تتراجع فعلياً نتيجة توجه جزء من المبيعات إلى الخارج بحثاً عن هوامش ربح أكبر؟