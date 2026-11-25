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كتبت هبة نشابة: أتابع ما يُكتب ويُقال عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في ، وأجد أن ما يجري يستدعي وقفة صريحة مع أنفسنا، نحن أهل بيروت. فالقضية بالنسبة إليّ ليست ديانا طبارة، ولا فيصل سنو أو أمين داعوق أو ، بل هي أعمق من ذلك بكثير، وتتعلق بطريقة تفكيرنا وتعاطينا مع مؤسساتنا.لقد بقي تفكيرنا، في كثير من الأحيان، أسير الانتماء الفردي والعائلي والزعائمي، ولم ننجح في بناء ذهنية مؤسساتية تجعلنا ندرك أن المؤسسات ملك المجتمع، وأن المحافظة عليها وتطويرها مسؤولية جماعية، بصرف النظر عمّن يتولى إدارتها.عملت في المقاصد سنوات طويلة، وعرفتها من الداخل، وما زلت أعتبر نفسي معنية بمستقبلها. وكانت لي، بطبيعة الحال، ملاحظاتي واختلافاتي في الرأي، لكنني أعرف جيداً قيمة ما قدّمته هذه الجمعية لأجيال من أبناء بيروت ولبنان في مجالات التربية والصحة والعمل الاجتماعي، وأعرف حجم الخسارة التي ستلحق ببيروت إذا استمررنا في إضعافها.ولفهم ما وصلت إليه المقاصد اليوم، لا بد من العودة إلى التحولات السياسية التي شهدتها بيروت خلال العقود الماضية.في أيام صائب بك سلام، كان أهل بيروت يلتفّون حول المقاصد ويؤمنون بأهمية حضورها على الساحات التربوية والصحية والسياسية. وكان دعم الجمعية جزءاً من انتمائهم إلى مدينتهم وحرصهم على مكانتها ودورها.ومع بروز الرئيس الشهيد ومشروعه السياسي والإنمائي والتربوي، انتقل جزء كبير من هذا الالتفاف الشعبي إلى الرئيس وإلى المؤسسات التي أنشأها ورعاها. وقد استفاد ، وبيروت خصوصاً، من هذه المؤسسات التي أتاحت لأجيال من الشباب فرصاً كبيرة للتعليم والعمل. وكان من المفترض أن يشكّل وجودها إلى جانب المقاصد وغيرها من المؤسسات البيروتية مصدر قوة إضافية للمدينة.إلا أننا، للأسف، لم ننجح في الفصل بين الولاء للزعيم والانتماء إلى المؤسسة. ومع انتقال الثقل السياسي، تراجع تدريجياً الدعم الذي كانت تحظى به المقاصد في عهد صائب بك سلام.وبعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، بدأت بعض المؤسسات المرتبطة بمشروعه تفقد، مع مرور السنوات، شيئاً من حضورها وزخمها، على الرغم من الجهود الكبيرة والمخلصة التي تبذلها السيدة بهية الحريري للمحافظة على الإرث التربوي للرئيس الشهيد واستمرار رسالته التعليمية.وهكذا أضعفنا المقاصد، ولم نتمكّن في الوقت نفسه من المحافظة على زخم كل المؤسسات التي بناها الرئيس الحريري. وكانت بيروت الخاسر الأكبر.وهنا، في رأيي، تكمن المشكلة. فنحن لم نعتد التفكير بمنطق المؤسسات. نلتفّ حول الأشخاص والعائلات والزعامات، ونربط مصير مؤسساتنا بهم، وحين يغيب هؤلاء أو يتراجع دورهم، يتراجع اهتمامنا بما بنوه، وكأن مسؤوليتنا تجاه المؤسسة انتهت بانتهاء دور الشخص.ولو كنّا نتمتع بفكر مؤسساتي حقيقي، لكان كل ما بُني في عهد صائب بك سلام، وكل ما أنجزه الرئيس رفيق الحريري، جزءاً من رصيد بيروت المتراكم، ولكان واجبنا أن نحافظ عليه ونضيف إليه، لا أن نبدأ من جديد في كل مرحلة.ومن خلال السنوات التي عملت فيها في المقاصد، أقول بكل صراحة إنني لم أشهد ذلك الالتفاف البيروتي حول الجمعية الذي عرفته في عهد صائب بك سلام. وكثيراً ما سمعت كلاماً جميلاً عن المقاصد وتاريخها وأمجادها، لكنني لم أرَ دائماً ترجمة لهذا الكلام عندما كانت الجمعية بحاجة فعلية إلى المساندة.وما يستغربه المرء اليوم هو هذه الحماسة التي يبديها البعض في انتقاد الجمعية عند اتخاذ أي قرار لا يلقى استحسانهم، مقابل غياب الحماسة نفسها عندما تكون الجمعية بحاجة إلى الدعم.ليس المطلوب أن نوافق على كل قرار، ولا أن نتخلّى عن حقنا في المساءلة والمطالبة بالشفافية والكفاءة وحسن الإدارة. ولكن لماذا لا نناقش الأمور مع المعنيين؟ ولماذا لا نسعى إلى معالجة الاختلافات بالحوار والتفاهم والتراضي؟ ولماذا تقوم القيامة على صفحات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كلما اتُّخذ قرار داخل الجمعية؟أليس الأجدى أن نوظّف خبراتنا وعلاقاتنا وإمكاناتنا في تطوير مؤسساتنا، بدلاً من استنزافها في سجالات لا تخدم مستقبلها؟إن بناء المؤسسات يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل والجهد والتضحيات، أما إضعافها فقد لا يحتاج إلا إلى وقت قصير. ونحن، في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان، أحوج ما نكون إلى مؤسسات تربوية وصحية واجتماعية قوية وقادرة على الاستمرار.لقد آن الأوان لأن نراجع، نحن أهل بيروت، طريقة تفكيرنا. فلا يمكن أن نستعيد دور مدينتنا ونحن عاجزون عن المحافظة على مؤسساتها، ولا يمكن أن نتحدث عن النهوض ببيروت فيما نسهم نحن أنفسنا في إضعاف مقوّمات قوتها.وأتمنى على كل من يعتبر نفسه معنياً بالمقاصد أن يسأل نفسه: ماذا قدّمت لهذه الجمعية؟ وبماذا ساهمت في تطويرها؟ وهل كنت إلى جانبها عندما احتاجت إلى دعمي؟لقد بنى أهلنا مؤسسات كانت مصدر فخر وقوة لبيروت. فماذا بنينا نحن؟ وماذا سنترك لأبنائنا؟كفانا تفكيراً بمنطق الأشخاص والعائلات والزعامات. علينا أن نتعلّم كيف نفكّر بمنطق المؤسسات، وكيف نبني ونراكم على ما بناه من سبقنا. فبيروت بحاجة إلى أبنائها ليبنوا مؤسساتها ويطوّروها، لا ليتسابقوا إلى إضعافها وهدمها عند كل اختلاف في الرأي.