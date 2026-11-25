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نوّه الكتائبي في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب سامي الجميّل بكلمة رئيس الجمهورية في عيد ، ودعا الحكومة وأجهزة الدولة إلى "مواكبتها بخطوات تنفيذية فورية تضع قرارات الحكومة السابقة بشأن حصر السلاح وحظر النشاط الأمني والعسكري لحزب الله موضع التطبيق".وحذّر من أن "التردّد في التنفيذ يهدّد الأمن الداخلي، في ظل استمرار ميليشيا في أنشطتها المحظورة، من نقل المتفجرات إلى أعمال الأمني، بما يعرّض المواطنين للخطر ويستوجب تشدّد الأجهزة المعنية في إنفاذ القانون".وجدّد المكتب السياسي مطالبته الحكومة بـ "إحالة ملفّ المنظومة الأمنية والعسكرية لحزب الله إلى المجلس العدلي، لترتيب المسؤوليات عن جرّ إلى الحرب خارج إرادة الدولة، وصون اللبناني ومنع تكرار تعريض اللبنانيين للخطر".ودان "حملة التخوين التي يشنّها حزب الله على أهالي القرى الحدودية الصامدة، ولا سيّما دبل وعين إبل ورميش، ويحمّل الدولة مسؤولية حماية الأهالي ومساندتهم وتأمين مقوّمات بقائهم في بلداتهم"، معتبرا ان "تمسّكهم بأرضهم ضمانة حيّة للبنانيّة هذه الأرض وخصوصاً في ظلّ الدمار والتهجير اللذين خلّفتهما الحرب التي جرّ حزب الله لبنان إليها في مغامرات الإسناد".وطالب المكتب السياسي الحكومة بـ "التحرّك لتأمين الخدمات الأساسية لهذه القرى والاستجابة لاحتياجات أهلها، والوقوف بوضوح في وجه حملات التخوين التي تستهدفهم".ورفع المكتب السياسي الصوت "إزاء تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مع تجاوز معدّل التضخّم السنوي 16 في المئة وتآكل القدرة الشرائية، فيما يهدّد استمرار الحرب بتراجع أعمال الشركات في قطاعات واسعة من القطاع الخاص، ويضع المزيد من فرص العمل في دائرة الخطر". وشدّد على أن "وقف الحرب وتهيئة ظروف التعافي يقتضيان تنفيذ قرارات الحكومة وتثبيت سلطة كامل أراضيها".وإذ أكّد "حقّ اللبنانيين في رفع مطالبهم الاقتصادية والاجتماعية المشروعة"، حذّر من " استغلال هذه المطالب لتوتير الشارع والنيل من الاستقرار الداخلي وهيبة الدولة".