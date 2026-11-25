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حطّت طائرة تابعة لشركة الطيران Fly Erbil، من طراز Airbus A320، للمرة الأولى، في الدولي، إيذاناً ببدء تسيير رحلاتها المنتظمة إلى بمعدل رحلتين أسبوعياً، الأربعاء والسبت.وستسلك رحلات الشركة مساراً جوياً ينطلق من مدينة أربيل، مروراً ببغداد، وصولاً إلى ، بما يساهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين لبنان والعراق، وتوسيع شبكة الربط بين البلدين.وكان في استقبال الطائرة لدى وصولها "مطار بيروت الدولي" مديرها العام المهندس محمد شاتيلا، رئيس إبراهيم أبو علاوى، ورئيس مصلحة الملاحة الجوية كمال نصر الدين.واحتفاء بوصولها الأول، استُقبلت الطائرة بتقليد رشّ المياه، المعروف في عالم الطيران المدني، والذي يعتمد عادة احتفالاً بتدشين خطوط جوية جديدة أو استقبال طائرات للمرة الأولى في المطارات.