تتجه أسعار اللحوم في نحو مزيد من الارتفاع، مع قرار نقابة القصابين وتجار المواشي إقفال المسالخ والمزارع في مختلف المناطق، ما يثير مخاوف من انعكاس هذا التصعيد على الكميات المتوافرة في الأسواق، وبالتالي على أسعار البيع للمستهلكين.

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لكن خلف قرار الإقفال، أزمة أعمق تتعلق بملف التراخيص، إذ تؤكد النقابة أن أصحاب المزارع والمسالخ لا يرفضون تنظيم القطاع أو الالتزام بالقوانين، بل يسعون إلى تسوية أوضاع منشآتهم والحصول على التراخيص اللازمة، إلا أنهم يصطدمون، بحسب قولها، بعرقلة الإجراءات وعدم تسهيل منح التراخيص، حتى إن بعض المزارع التي تعمل بصورة قانونية تواجه بدورها إجراءات إقفال، فيما لا تجد المنشآت التي تطلب الترخيص مسارًا واضحًا لاستكمال معاملاتها.

وتعتبر النقابة أن أصحاب القطاع استنفدوا محاولات التواصل مع الجهات المعنية على مدى أشهر، من دون الوصول إلى حلول عملية تتجاوز الوعود، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الإقفال لإيصال صوتهم وتسليط الضوء على معاناتهم. وتشدد على أن التصعيد ليس محاولة لرفع أسعار اللحوم أو الإضرار بالمستهلكين، بل هو تحرك اضطراري للدفاع عن مصالح العاملين في القطاع وأرزاقهم، والمطالبة بحلول واضحة تتيح لهم الاستمرار في العمل ضمن الأطر القانونية.





وفي موازاة هذا التصعيد، اتُّخذ قرار بإجراء مسح ميداني شامل لكل المسالخ ومزارع تربية المواشي في لبنان، بهدف إحصائها والكشف على أوضاعها، والتحقق من قانونية عملها ومدى حيازتها التراخيص المطلوبة والتزامها الشروط الصحية والبيئية، في خطوة تضع القطاع أمام مرحلة جديدة من الرقابة والتنظيم.





وبين قرار الإقفال والإجراءات الرقابية، يبقى المستهلك اللبناني أمام تداعيات محتملة قد تطال قدرته الشرائية، إذ إن استمرار توقف هذه المنشآت عن العمل قد يؤثر على حركة توريد اللحوم وكمياتها في الأسواق، ويفتح الباب أمام ارتفاع أسعارها، في وقت يعاني فيه المواطن أساسًا من أعباء معيشية متزايدة.