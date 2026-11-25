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وأصدرت قاضية التحقيق العسكري الأولى في ، غادة أبو علوان، مذكرات توقيف وجاهية بحق 5 عناصر من «حزب الله»، بعد استجواب تركز على طبيعة المهمة التي كان ينفّذها هؤلاء في المنطقة، في وقت سطّر خلاله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، مذكرات بحث وتحرّ بحق 3 كوادر من «الحزب» على ارتباط بهذه الخليّة، بعد استدعائهم إلى «شعبة المعلومات» وامتناعهم عن المثول أمامها، وأمر بسوقهم إلى التحقيق فور العثور عليهم.وجاءت مذكرات التوقيف في ختام جلسة استجواب خضع لها كلّ من: محمد عواضة، وحسن فنيش، ومحمد رشيد، وقزحيا علّوه، وحسين دبوق، وعُقدت بحضور وكيل المدعَى عليهم؛ المحامي معن الأسعد، وبناء على ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؛ القاضي كلود غانم، الذي ينسب إلى هؤلاء ارتكابهم جرائم «تشكيل مجموعة مسلّحة، والتخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال عسكرية وأمنية غير مرخّصة».وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» عن أن قاضية التحقيق «كلّفت (الأدلة الجنائية) إيداعها تقريراً يتضمن مقارنة للخطوط الواردة في الخرائط والمستندات المضبوطة، وخطوط الموقوفين الـ5». وطلبت، وفق المصدر، «إيداعها التحقيقات الإضافية التي أجرتها (شعبة المعلومات) مؤخراً في هذه القضية».وأوضح مصدر متابع للقضية، أن الموقوفين «نفوا خلال استجوابهم أي صلة لهم بعمل أمني، وبرروا وجودهم في المنطقة بأنه يندرج في إطار مهمة استطلاعية لتفقّد أوضاع مَن بقَوا فيها من الشيعة من جراء الحرب الماضية، والبحث في إمكان تأمين مأوى لنازحين جدد في حال تجدّد الحرب على لبنان».وبرأي المصدر، فقد استندت القاضية أبو علوان في إصدار مذكرات التوقيف إلى «معطيات رأت أنها تؤشر إلى احتمال اضطلاع المجموعة بدور أمني»، لافتاً إلى أنها تنتظر «نتائج تحليل محتويات عدد من الهواتف الخلوية (الجوالة)، إلى جانب المحاضر الإضافية لشعبة المعلومات، في حين يبقى مثول أشخاص آخرين مطلوبين للتحقيق أمام الشعبة رهن استكمال إجراءات استدعائهم».وقد أثنى وكيل المدعَى عليهم؛ المحامي معن الأسعد، على أسلوب القاضية أبو علوان في «إجراء التحقيق بحرفية، وبأسلوب قانوني؛ خصوصاً لجهة مناقشة المعطيات وطرح الأسئلة، ومنح المدعَى عليهم الوقت الكافي للإجابة».وقال الأسعد لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين «كانوا على أطراف بلدة في مرتفعات البترون حين استوقفتهم دورية أمنية وتحقّقت من هوياتهم، وليس في مهمة استطلاع أمنية كما يتردد». وأشار إلى أن الدورية «طلبت منهم اللحاق بها إلى مخفر قوى الأمن الداخلي في بشرّي، فامتثلوا للطلب وتوجّهوا إلى المخفر طوعاً، ولو كانت لديهم مخاوف من أي توقيف أو ملاحقة لما انتقلوا طوعاً إلى المركز الأمني»، عادّاً أن موكليه «كان بإمكانهم المغادرة لو أرادوا الفرار».وذكرت "نداء الوطن" أنّ بو علوان طلبت من الأدلّة الجنائية تقرير الاستكتاب لمقارنة خطوط الموقوفين بالكتابات الواردة في المضبوطات. وأُفيد أيضًا بأنّ قاضية التحقيق العسكري الأولى تنتظر نتائج بلاغات البحث والتحرّي التي سطّرها أمس القاضي كلود غانم بحقّ ثلاثة قياديين في " "، قبل البتّ في الإحالة إلى المحاكمة.غير أنّ تقدّم في ملاحقة خلايا "الحزب" يبقى مرتبطًا بمدى توفّر الغطاء السياسي. وفي هذا السياق، تكشف مصادر قضائية أنّ تردّد الحكومة في تنفيذ قراراتها يحدّ، في الممارسة، من الإجراءات التي يمضي فيها القضاء والأجهزة الأمنية.وكتبت" الديار": تتقاطع القراءات الميدانية حول دلالات ضبط شحنات المتفجرات من نوعي «C4» و«TNT» في منطقة القاع على يد قبل يومين، وقبلها ضبط 800 كيلوغرام من المواد المتفجرة في ضهر البيدر من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وترى أوساط متابعة أن مثل هذه الكميات لم تعد تكتسي أهمية عسكرية استثنائية في حسابات الحروب الحديثة، ولا تصلح لشن حرب في ظل الجوية الاسرائيلية. وحول متفجرات القاع تحديدا، لا يمكن اعطاؤها اهمية فوق العادة الا اذا تم استعمالها في ظروف اخرى انما ما بات واضحا ان حزب الله لا علاقة له بهذه المتفجرات ولا يبدو انها احيلت الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حتى اللحظة بل يجري التحقيق بشانها من قبل مخابرات الجيش اللبناني.وجاء في" نداء الوطن": برز تطور قضائي مهم في ملفّ متفجرات ضهر البيدر، بحيث ردّت الهيئة الاتهامية في ، برئاسة القاضي كمال نصّار وعضوية القاضيين ماري كريستين عيد ورولان الشرتوني، استئناف خمسة مدّعى عليهم، وصدّقت قرار القاضية بو علوان بردّ دفوعهم الشكلية. ويُنتظر أن تحدّد قاضية التحقيق العسكري الأول، خلال الساعات المقبلة جلسة لاستجواب بلال فضل صبوري، ومحمد أيوب، ومحمد حيدر زعيتر، ومحمد عبد الله هزيمة، والروسية يلينا كريشينوفا، زوجة هيثم أمهز، بشأن دور كلّ منهم في نقل المتفجرات وتهريبها.وكانت القوى الأمنية قد ضبطت الشحنة، التي يزيد وزنها على نصف طنّ، عند حاجز ضهر البيدر مع علي الكري وهيثم أمهز، وكلاهما موقوف. وتتواصل التحرّيات لكشف هويات آخرين تقول مصادر "نداء الوطن" إنّ التحقيق أثبت ضلوعهم في نقل المتفجرات، ولم تُعرف سوى أسمائهم الحركية. وبعد استجواب الخمسة، تقرّر بو علوان ترك كلّ منهم رهن التحقيق أو توقيفه وجاهياً في ضوء الأدلّة بحقّه. أمّا التخلّف عن الحضور من دون عذر مشروع فيجيز إصدار مذكرة إحضار، ويجوز التوقيف غيابياً بقرار معلّل إذا كان المدّعى عليه متوارياً عن الأنظار.