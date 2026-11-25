كتب ميشال نصر في" الديار": كشفت مصادر ديبلوماسية عربية أن الاتصالات التي تشهدها العاصمة الاميركية، تركز على بلورة مقاربة جديدة للأزمة ، تقوم على فتح مسار حوار داخلي برعاية قطرية، في محاولة لاحتواء الاشتباك السياسي المتصاعد، حول ملف السلاح ومستقبل الوضع في الجنوب، خوفا من ان تؤدّي الضغوط الدولية والإسرائيلية إلى مواجهة لبنانية داخلية، مشيرة إلى تزايد القناعة لدى عواصم عربية وأوروبية، بأن استمرار الوضع الحالي بات يحمل مخاطر تتجاوز قدرة المؤسسات اللبنانية على احتوائها، وصولا الى الصدام المباشر بين السلطة وحزب الله».

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ولفتت المصادر إلى أن المقاربة الجديدة لرئيس الجمهورية، رغم نبرتها العالية، والتي عبّر عنها في خطاب الاستقلال، حظيت بارتياح عربي وأوروبي، ودفعت الى تفعيل قنوات التواصل الإقليمي والدولي، لمعالجة الخلافات التي لم تعد تحتمل الترحيل إلى مراحل لاحقة.

وأكدت المصادر أن رئيس الجمهورية حاول تكريس معادلة سياسية مختلفة، مفادها أن التفاوض ليس تنازلاً، وأن الديبلوماسية ليست استجابة للإملاءات الخارجية، بل وسيلة لاستعادة الحقوق وتثبيت الإنسحاب وإعادة الاعتبار لمرجعية الدولة، وهو ما يفتح الباب امام الحزب للانتقال من موقع الدفاع عن سلاحه، إلى المشاركة في نقاش سياسي حول مستقبل ، شرط ألا يبقى القرار الوطني رهينة الحسابات الإقليمية.

وختمت المصادر بان الوساطة القطرية قد تشكل مظلة عربية لتدوير الزوايا، وفتح قنوات اتصال مباشرة وغير مباشرة بين الأطراف المعنية، وصولاً إلى صيغة تفاهم تمنع الانزلاق إلى صدام داخلي.