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من حيث المبدأ، لا أحد يستطيع أن يصادر حق أي جهة سياسية أو دينية في الاعتراض على السياسات الحكومية، أو مخاوف الناس ومطالبهم، ولا يمكن التقليل من خطورة الأزمة المعيشية التي تثقل كاهل اللبنانيين، وخصوصاً الفئات الأكثر هشاشة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاعتراض إلى لغة تهديد، أو عندما يصبح تطبيق القانون موضع تفاوض تحت ضغط الانتماءات السياسية والحزبية.في قضية المشتبه بهم بنقل المتفجرات، ثمة مسألة أساسية لا يجوز القفز فوقها، وهي أن التوقيف، إذا تم وفق الأصول القانونية، لا يعني حكماً بالإدانة، كما أن الانتماء السياسي أو الحزبي لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. فالقضاء هو المرجع الذي يحدّد المسؤوليات، والأجهزة الأمنية تقوم بواجبها في التحقيق وكشف الملابسات، ولا يحق لأي طرف أن يضع نفسه فوق هذه المؤسسات أو أن يفرض عليها حدوداً لما يجوز لها فعله وما لا يجوز.والأخطر أن تتحول عبارة "لصبرنا حدود" إلى رسالة ضغط على والأجهزة الأمنية، أو إلى محاولة استباق نتائج التحقيق. فالدولة التي تسعى إلى تثبيت احتكارها للسلاح والقرار الأمني لا يمكنها أن تقبل بمنطقين، أي منطق القانون على المواطنين، ومنطق الاستثناء لمن يمتلك فائض القوة أو يستطيع التلويح به.أما كلام الشيخ أحمد قبلان عن عدم الصبر على إفقار الناس، فيطرح بدوره سؤالاً مشروعاً حول مسؤولية الدولة عن الانهيار الاجتماعي والاقتصادي. فاللبنانيون لم يعودوا قادرين على تحمّل الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات وتآكل القدرة الشرائية، ومن حقهم أن يرفعوا الصوت وأن يطالبوا بسياسات إنقاذية جدية. لكن من غير المنطقي أن يتحول وجع الناس إلى ورقة ضغط سياسية، أو أن يُستخدم الفقر لتبرير تعطيل الإصلاحات أو الالتفاف على مسؤولية الدولة ومؤسساتها.وإذا كان هناك من يريد الدفاع عن الفقراء، فالمعيار ليس في إطلاق المواقف النارية، بل في المساهمة في بناء دولة قادرة على حماية حقوقهم، وتأمين الخدمات لهم، وإعادة الاعتبار إلى المؤسسات، ووضع حد للاقتصاد الموازي الذي راكم الأزمات وأضعف الخزينة وأفقد اللبنانيين ثقتهم بمستقبلهم.المفارقة أن اليوم يحتاج إلى ما هو أبعد من معركة العبارات والإنذارات. يحتاج إلى دولة لا تخضع للتهويل عندما تطبّق القانون، ولا تتذرع بالأزمات عندما يتعلق الأمر بحقوق المواطنين. كما يحتاج إلى قوى سياسية تتحمل مسؤولياتها، بدلاً من التعامل مع مؤسسات الدولة وكأنها مؤسسات تابعة لها أو خاضعة لحساباتها.لا مشكلة في أن يكون للصبر حدود، سواء لدى حزب أو لدى مرجعية دينية أو لدى مواطن أنهكه الفقر. لكن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما يصبح صبر أصحاب النفوذ أهم من صبر الناس، وعندما يُطلب من الدولة أن تتحمل الضغوط بدلًا من أن تتحمل مسؤولياتها.فهل المطلوب أن تصبر من يهددها، وأن يصبر اللبنانيون على الفقر والانهيار، فيما لا يحق لها أن تطلب من الجميع الصبر على تطبيق القانون؟هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يجيب عنه المسؤولون، قبل أن تتحول لغة الإنذارات إلى بديل من لغة الدولة، وقبل أن يصبح كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى مجرد كلام قيل في مناسبة وطنية وقد يطويه النسيان، أو قد تعترض مسيرة تطبيقه على الأرض مواقف من هنا وهناك كمثل اللجوء إلى لغة لا تتناسب مع ما يسعى إليه لتطبيق ما ورد في القرار 1701 وفي اتفاق الاطار الثلاثي، بما يشكن انسحابًا اسرائيليًا غير مشروط تمهيدًا لبدء ورشة الاعمار وعودة الأهالي إلى بلداتهم وقراهم الجنوبية.