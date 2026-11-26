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أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" ، وترجمه "لبنان24"، بأن تعارض المبادرة الفرنسية الرامية إلى نشر قوات فرنسية في جنوب ، بعد انتهاء ولاية قوة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وفق ما كشفه السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، في مقابلة مع الصحيفة.وقال دانون إن "آخر ما نحتاج إليه في الوقت الراهن هو قوة أخرى تعترض طريقنا، وتسمح لحزب الله بالعودة إلى المواقع التي كان موجوداً فيها"، معتبراً أن المقترح الفرنسي يتجاوز مجرد نشر قوات على الحدود - أو في ، ليشمل أيضاً جنوب لبنان، وهو ما وصفه بأنه "أمر غير مسبوق وإشكالي".وأكد التقرير أن فرنسا تسعى، مع اقتراب انتهاء ولاية "اليونيفيل" في نهاية العام الحالي، تمهيداً لانسحاب جميع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جنوب لبنان بحلول أيلول 2027، إلى طرح مجموعة من المبادرات لترتيبات المرحلة المقبلة.وأشار التقرير إلى أن هذه المبادرات تشمل نشر مئات، وربما آلاف، الجنود الفرنسيين في لبنان للمساعدة على تعزيز قدرات الجيش اللبناني، إلى جانب الدفع باتجاه إصدار قرار أممي يقضي بنشر نحو 500 مراقب تابع للأمم المتحدة في جنوب لبنان، لمراقبة وقف إطلاق النار.ولفت التقرير إلى أن فرنسا أجرت مؤخراً مباحثات مع إسرائيل والولايات المتحدة وشركاء آخرين بشأن الترتيبات الأمنية، إلا أن مصدراً دبلوماسياً أكد أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن، مشيراً إلى أن "الهدف الوحيد لفرنسا هو تعزيز الجيش اللبناني، ولا توجد نية لإنشاء نسخة ثانية من اليونيفيل".وقال دانون للصحيفة إن الفرنسيين "ينشطون فعلياً وبشكل كبير في هذا الملف حالياً، ويطرحون مبادرات مختلفة، معظمها غير مقبول بالنسبة إلينا".جولة لسفراء أمميين على الحدودوأوضح التقرير أن دانون استضاف الأسبوع الماضي وفداً من سفراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، بهدف شرح طبيعة الوضع الميداني، حيث تلقى الوفد إحاطة من ضباط في قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بشأن التهديدات والتحديات على الجبهة الشمالية، وشارك في جولات ميدانية لمواقع تطل على الحدود اللبنانية والسورية.وأوضح دانون أن الهدف من الجولة كان إظهار مدى قرب القرى اللبنانية من التجمعات السكنية الإسرائيلية، وشرح التداعيات المحتملة لما وصفه بإهمال التهديد على الجانب الإسرائيلي.وقال: "أردنا أن يفهموا ما الذي سيحدث إذا لم نكن موجودين وعاد . فهذا يعني أن حزب الله سيعود ليكون مجدداً على حدودنا مباشرة، ويعيد التسلح وبناء التهديد الذي شكّله سابقاً. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا، ولن نوافق عليه".وأشار التقرير إلى أن دانون تطرق أيضاً إلى مسألة تدمير القرى على الجانب اللبناني من الحدود، وما إذا كان ذلك قد يشكل مشكلة لإسرائيل، قائلاً إنه لا يمكن تجاهل الواقع الميداني، ومضيفاً أن الوفد شاهد أيضاً الدمار في قطاع غزة، لكن إسرائيل عرضت عليه، بحسب قوله، ما يوجد تحت المنازل والقرى من أنفاق ومخابئ.واعتبر أن غياب جيش لبناني قوي يتولى فرض سيطرته سيتيح لحزب الله إعادة ترسيخ وجوده في المنطقة.إسرائيل تشكك بأداء الجيش اللبنانيوفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، أن المشروع التجريبي الذي دخل الجيش اللبناني بموجبه إلى منطقتين قد فشل.وقال كاتس إن الجيش اللبناني لم ينفذ أي عمليات في إحدى المنطقتين، فيما تحرك حزب الله إلى المنطقة الأخرى بعد دخول الجيش إليها.كما وصف قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بأنه "متعاون مع حزب الله".في المقابل، نقل التقرير عن مصدر دبلوماسي قوله إن أجزاء من الجيش اللبناني لديها روابط مع الطائفة الشيعية، لكنه أكد أن ذلك لا يعني وجود تعاون فعلي مع حزب الله.وأضاف المصدر أن هناك توافقاً على أن المناطق التجريبية لم تعمل بفاعلية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز قدرات الجيش اللبناني واستعداده لنزع سلاح حزب الله.وأكد دانون أن إسرائيل ترحب بتنفيذ الجيش اللبناني عمليات جدية وحقيقية في المناطق المعنية، لكنه اعتبر أن ذلك لا يحدث حالياً.وأضاف: "كما نعمل مع الجيشين المصري والأردني ولدينا آليات تنسيق معهما، نريد الترتيب نفسه مع الجيش اللبناني، من دون قوات إضافية".وأشار التقرير إلى أن دانون اعتبر أن إرسال قوات فرنسية وأوروبية من شأنه أن يوفر غطاءً لعودة حزب الله، قائلاً إن هذه القوات لن تقاتل الحزب أو تعمل على تحييد قدراته، كما لن تتحرك بسرعة لمنعه من حفر الأنفاق أو تجهيز الصواريخ للإطلاق.وختم بالقول إن وجود هذه القوات سيمنح حزب الله، عملياً، حرية التحرك والعودة إلى المناطق التي كان ينتشر فيها سابقاً، مضيفاً: "لو أن الجيش اللبناني نفّذ ما يُفترض به القيام به، لكان الوضع مختلفاً تماماً".