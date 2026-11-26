أكد رئيس الحكومة أن إطلاق الإطار المرجعي لتوصيف الوظائف والكفايات في القطاع العام يشكّل خطوة مهمة في مسار إصلاح وإعادة تنظيمها، بما يعزز قدرتها على خدمة المواطنين وتحسين أداء المؤسسات. Advertisement



وأوضح سلام، خلال مؤتمر لمجلس الخدمة المدنية، أن الإطار الجديد يوفر مرجعاً وطنياً موحداً لتحديد مهام الوظائف ومسؤولياتها والمهارات المطلوبة، بما يساهم في توضيح الصلاحيات وتحديد معايير تقييم أداء الموظفين ومعالجة الخلل الإداري.



وأشار إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تسريع رقمنة الخدمات العامة وتدريب الموظفين على المهارات الجديدة.



وكشف سلام أنه تسلّم المخطط التوجيهي لبرنامج «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030» وخطة تنفيذه، مشدداً على ضرورة تعاون الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات مع لتطبيق الإطار وتحديث توصيف الوظائف.



وختم بالتأكيد أن نجاح الإصلاح الإداري يُقاس بقدرته على تسهيل معاملات المواطنين، وتوضيح المسؤوليات، وضمان حصولهم على إجابات واضحة ضمن مهل معقولة.





إليكم كلمة سلام كاملة:

"السيدات والسادة،

التزمنا في بياننا الوزاري بإعادة تنظيم القطاع العام ليكون أقدر على خدمة الناس. وأعرف أنّ كثيرين من اللبنانيين كانوا يتمنّون أن نتقدّم في هذا الإصلاح بوتيرة أسرع، وأنا منهم. ومن حقّهم أن يسألونا أين أصبحنا. وجوابي اليوم ان الإطار الذي نطلقه يمثّل تقدّماً مهمّاً في تنفيذ ما التزمنا به. لكن هذا لا يعني اننا لا نريد المزيد، فنحن نريد أن يلمس الناس أثر هذا التقدّم في تعاملهم اليومي مع إدارات الدولة.

يعرف كثير من المواطنين ما معنى أن تنتقل معاملتهم من مكتب إلى آخر، من دون أن يتّضح مَن يملك صلاحية البتّ فيها.

فالإطار الذي أعدّه مجلس الخدمة المدنية يساعدنا على معالجة هذا الخلل. فللمرّة الأولى، بات لدى الإدارات مرجع وطني مشترك تستند إليه في توصيف وظائفها، وتحديد مسؤوليات كلّ وظيفة والكفايات المطلوبة لأدائها.

ولهذا الأمر أهميّة للموظّف نفسه. فمن حقّه أن يعرف ما يُنتظر منه، وعلى أيّ أساس يُقيَّم أداؤه، وما المهارات التي يحتاج إلى اكتسابها ليتقدّم في مساره المهني.

ووضوح المسؤوليات يتيح لنا أيضاً أن نميّز بين تقصيرٍ في أداء الموظّف وخللٍ في تنظيم العمل تقع على الإدارة مسؤولية معالجته.

وتزداد أهمية هذا الإطار مع تسارع التطوّر التكنولوجي واتّساع استخدام . فقد يبقى اسم الوظيفة على حاله، فيما تتغيّر مهامها والمؤهّلات المطلوبة لشغلها. فالموظّف الذي يستعين بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، مثلاً، عليه أن يعرف كيف يتحقّق من النتائج قبل أن يبني عليها قراراً. ومن واجب الإدارة أن تواكب هذا التغيّر بتحديث توصيف وظائفها وتوفير التدريب اللازم للعاملين فيها.

ونحن نعمل أيضاً على رقمنة الخدمات العامة، ليتمكّن المواطن من تقديم طلبه ومتابعته إلكترونياً، فتقلّ حاجته إلى مراجعة الإدارة شخصياً. لكن سنبقى بحاجة إلى الموظّف العام وخبرته. فتشغيل هذه الخدمات وحماية بيانات المواطنين يتطلّبان مهارات جديدة، وتبقى هناك حالات تستدعي تقدير الموظّف وتدخّله. ومن حقّ المواطن، حين تتعطّل معاملته، أن يجد مَن يتابعها معه.

وقبل يومين، تسلّمت من لشؤون التنمية الإدارية، الدكتور فادي مكي، المخطّط التوجيهي لبرنامج "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030" وخطّة تنفيذه. ومن بين ما يقترحه المخطّط توضيح صلاحيات الإدارات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين. وهنا يتكامل العملان. فعندما نقرّر إعادة تنظيم إدارة أو تطوير خدمة، يساعدنا إطار مجلس الخدمة المدنية على تحديد مَن سيتولّى المهام الجديدة، والصلاحيات والمهارات التي يحتاج إليها للقيام بها.

لذلك، أدعو زملائي الوزراء والمديرين العامين والمسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات إلى العمل مع مجلس الخدمة المدنية على تطبيق هذا الإطار، بدءاً بمراجعة مهام إداراتهم وتحديث توصيف وظائفها. وأشدّد على إشراك الموظّفين أنفسهم في هذه المراجعة. فهم يعرفون، من واقع عملهم اليومي، أين تتعطّل المعاملات وأيّ إجراءات يمكن تبسيطها.

وأشكر رئيسة مجلس الخدمة المدنية، السيدة نسرين مشموشي، وفريق المجلس على الجهد الذي بذلوه في إعداد هذا الإطار. كما أشكر الإدارات والمؤسسات والبلديات والخبراء الذين أسهموا في هذا العمل، والاتحاد على تمويل مشروع دعم إصلاح الإدارة العامة، و«إكسبرتيز فرانس» على دعمها الفنّي للمجلس.

ويبقى أمامنا أن نُطبّق هذا الإطار في كلّ إدارة، بحيث يعرف الموظّف نطاق مسؤوليته وان تتوافر له وسائل القيام بها، وان يعرف المواطن مَن يتولّى معاملته فيحصل على جواب واضح في مهلة معقولة. وعلى هذا الأساس، أدعو اللبنانيين إلى الحكم على عملنا في إصلاح الإدارة العامة."



