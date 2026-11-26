تسجل تحرّكات وزيارات ديبلوماسية لافتة تعكس دعماً للبنان في مختلف أوجه الأزمات التي يواجهها، فيما بدأت تتصاعد إلى الواجهة التعقيدات التي تواكب جهود التوصل إلى توافق الدول الكبرى في مجلس الأمن على صيغة تعدّها فرنسا من أجل الحؤول دون الفراغ الأمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل في آخر السنة الحالية.

ومع أن أوساطاً رسمية لبنانية مطلعة على مجريات المشاورات المتواصلة في كواليس مجلس الأمن الدولي تصف الأجواء السائدة بأنها تشجّع على توقّع توصّل الجانب الفرنسي إلى صيغة توافقية في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن ذلك لا يقلل حجم التعقيدات والضغوط التي تواجه المسعى الفرنسي، بما لا يمكن معه الجزم بأي احتمال بعد حتى الساعة.

وفي هذا الاطار، كتبت" النهار": يبدو واضحاً أن المسعى الفرنسي قد بلغ مرحلة متقدمة من بلورة صيغة لمشروع قرار دولي جديد يرتكز إلى القرار 1701 ودمج الاتفاق الإطار فيه. ولكن صوت الاعتراض سرعان ما تصاعد عبر إعلان السفير الإسرائيلي لدى داني دانون معارضة تل أبيب نشر قوات فرنسية في جنوب ، محذّرا من أن "وجودها سيمنح " " حرية الحركة ويعيده إلى مناطق انتشاره السابقة.

وقال دانون لصحيفة "جيروزاليم بوست"، "إن آخر ما نحتاجه الآن هو قوة أخرى تقف في الطريق وتسمح لحزب الله بالعودة إلى الأماكن التي كان فيها".

أضاف : "الفرنسيون يتحدثون عن نشر قوات في كل القطاعات، وليس فقط عن إرسالها إلى الحدود أو إلى "، معتبراً أن "نشر قوات في جنوب لبنان سيكون سابقة وخطيراً".

وذكرت «نداء الوطن» أنّ لبنان لم يكن قد تبلّغ، حتى أمس، أيّ قرار بشأن القوات البديلة لـ «اليونيفيل»، وسط مخاوف متزايدة لدى الدولة اللبنانية من أن تفضي المشاورات إلى تفاهم أميركي - فرنسي يصطدم لاحقًا بفيتو صيني وروسي في مجلس الأمن

وبحسب المعلومات، فإنّ واشنطن مصرّة على أن تشمل مهمّات القوات البديلة تطبيق «اتفاق الإطار» إلى جانب القرار 1701، وهو ما توافق عليه الدولة اللبنانية. غير أنّ استمرار موسكو وبكين في توفير الغطاء لطهران، في ظلّ رفض إقليميًا و «حزب الله» داخليًا لاتفاق الإطار، يثير مخاوف من لجوء الدولتين إلى استخدام حقّ النقض.

ولتفادي هذا السيناريو، تكثّف الدولة اللبنانية اتصالاتها الدولية، وسط رهان لبناني أيضًا على اتصالات واشنطن بكلّ من موسكو وبكين، وقدرتها على تذليل العقبات، خصوصًا في أعقاب القمّة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وكتبت" الاخبار": يسجل تحرّك سياسي ودبلوماسي لإعادة رسم طبيعة الوجود الدولي في لبنان، مع قرب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» في نهاية العام، وطرح صيغ بديلة لمهماتها ومرجعيتها. وفيما تسعى واشنطن إلى إدخال تفاهمات جديدة، وفي مقدمها اتفاق الإطار، في أي صيغة أممية مقبلة، يتمسك حزب الله وحركة أمل برفض أي ترتيبات تتجاوز القرار 1701 أو تتيح إنشاء قوة عسكرية خارج منظومة الأمم المتحدة. وقد برز هذا الاعتراض في موقفي الحزب والحركة، في مواجهة محاولات إعادة صياغة دور القوات الدولية بعد انتهاء ولايتها.

ومع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل، يتجاوز النقاش الدولي مع الأطراف اللبنانية الفاعلة مسألة سحب القوات إلى البحث عن صيغة بديلة تحفظ بعض الوظائف العسكرية والأمنية التي كانت تؤديها القوة الدولية. فالمشهد الجاري لا يشير إلى انسحاب كامل للقدرات الأجنبية من لبنان، بقدر ما يعكس توجهاً نحو إعادة توزيعها ضمن مهمات محددة، بالتوازي مع محاولة وضع إطار سياسي وأمني جديد للجنوب، لا تزال طبيعته موضع خلاف بين الأطراف المعنية.

في هذا الإطار، قال مسؤول دبلوماسي إن التصور الأميركي المطروح يتضمن الإبقاء على مجموعة من الإمكانات التي توفرها اليونيفيل حالياً، حتى بعد انتهاء تفويضها، وفي مقدمها وحداتها البحرية وفرق إزالة الألغام والهندسة العسكرية. ويقوم هذا التوجه على تمديد تقني لبعض هذه الوظائف لمدة انتقالية، انطلاقاً من حاجة الجيش اللبناني إلى الخدمات التي توفرها، من دون الإبقاء على القوة الدولية بكامل عديدها وبنيتها ومهماتها. وبذلك، قد ينتهي شكل الانتشار الحالي، فيما تستمر بعض مكوناته العسكرية المتخصصة ضمن ترتيبات مختلفة. ولفت إلى أنه يجري العمل على إعداد بعثة أوروبية جديدة بموجب تفاهم ثنائي مع لبنان، بعيداً عن منظومة الأمم المتحدة، مؤلفة من حوالي 200 عنصر، ويتوزع قوامها المقترح بين نحو 80 عسكرياً يتولون تدريب أفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني، المعنية بالحدود مع ، ونحو 80 من الشرطة والجمارك للعمل على تطوير قدرات الأجهزة الأمنية، خصوصاً في مواجهة التهريب وتعزيز العمل في مرفأ بيروت.

ولا تحمل هذه البعثة تفويضاً أمنياً في الجنوب، إذ لا تدخل مراقبة القرار 1701 ضمن اختصاصاتها، كما لا تتضمن مهماتها المشاركة في أي ترتيبات دولية تتصل بنزع سلاح حزب الله. وتقتصر وظيفتها على التدريب ورفع مستوى الجاهزية ونقل الخبرات إلى المؤسسات اللبنانية. وإلى جانب هذا الدعم البشري، يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات مالية بقيمة 100 مليون يورو خلال العام الحالي، مع التحضير لتخصيص مبلغ مماثل في العام المقبل لتغطية الاحتياجات اللوجستية.

لكن هذه المساعدة لن تحل مشكلة مغادرة اليونيفل، فبحسب الدبلوماسي، تكمن إحدى الثغرات الأساسية في فقدان آلية مستقلة تملك القدرة الميدانية على رصد التجاوزات وتوثيقها والتثبت من ظروف وقوعها. وهذا الغياب قد يضع الجيش اللبناني والقوات أمام مسؤولية التعامل المباشر مع الحوادث والاحتكاكات، من دون وجود طرف يمتلك الوسائل اللازمة للتحقق من الوقائع. ويحمل هذا الاحتمال مخاطر تصاعد المواجهات وسقوط ضحايا، خصوصاً إذا تعذر احتواء الحوادث في مراحلها الأولى. ويشير الدبلوماسي إلى أن هناك انقساماً أوروبياً بشأن ما يحصل في لبنان وأن هناك أطرافاً أوروبية تعتبر أن الواقع في جنوب لبنان هو احتلال ولا يمكن تغطيته بتسميات مثل الخط الأصفر أو المنطقة العازلة.

لذا تتولى فرنسا إعداد مشروع جديد داخل مجلس الأمن، بعد حصولها على موافقة أميركية للمضي في هذا المسار. وتريد واشنطن أن يتضمن النص ما يتيح إدخال التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار إلى المرجعية الدولية. غير أن هذا التوجه يواجه تحفظات روسية وصينية، انطلاقاً من رفض اعتماد صيغة أميركية جاهزة بدلاً من التوصل إلى قرار أممي وفق الآليات التقليدية للمجلس. وفي هذا السياق، تبدو باريس مكلفة بتوفير الغطاء الدبلوماسي لصياغة تسوية تسمح بتمرير التصور الأميركي، مع الاحتفاظ لنفسها بموقع مؤثر في ترتيبات الجنوب.

انطلاقاً من هنا بدأت باريس تحركاتها تجاه حزب الله، لكنها لم تحقق أي تقدم، وخلال لقاءات جمعت مسؤولين فرنسيين مع الحزب، عرض الفرنسيون توجههم إلى الجمع بين القرار 1701 واتفاق الإطار، باعتبار أن هذه المقاربة قد تسمح بإبقاء فرنسا حاضرة في أي ترتيبات عسكرية أو رقابية يجري البحث فيها مستقبلاً. وقد جاء الطرح في سياق سعي باريس إلى عدم خسارة موقعها في الجنوب، خصوصاً أنها تتولى مهمة حامل القلم في الملف داخل مجلس الأمن. وتفيد المعلومات بأن الوفد الفرنسي كان يسعى إلى الحصول على ضمانات من الحزب تتيح له تسويق المقترح، بعدما أقر خلال النقاش بأن الجمع بين المرجعيتين بات بالنسبة إلى باريس وسيلة للحفاظ على حضورها، لكن الحزب اعتبر أن باريس تضع مصلحتها أولاً، من دون مراعاة للنتائج التي قد تترتب على لبنان. وتمحور موقفه حول رفض أي صيغة تسمح بوجود قوات في الجنوب من خارج منظومة الأمم المتحدة، مع الاعتراض على اتفاق الإطار وما يمكن أن يفتحه من مسارات سياسية وأمنية جديدة.

وتكشف هذه التطورات أن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد انتقال من قوة دولية إلى بعثة أوروبية أو مجموعة مهمات تقنية، بل مواجهة سياسية حول شكل الحضور الخارجي وحدود صلاحياته في لبنان. فواشنطن تسعى إلى تثبيت اتفاق الإطار في المعادلة الدولية، وباريس تحاول حماية دورها عبر صياغة قرار جديد، فيما يتمسك حزب الله ورئيس مجلس النواب برفض أي ترتيبات عسكرية خارج مجلس الأمن.

وكانت حركة «أمل» اعلنت أمس رفضها إدراج أيّ اتفاق أو تفاهم جديد على نص القرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27/11/2024 في أي قرار أو تفويض أممي جديد. وأكدت الحركة في بيان «تمسكها باستمرار وجود قوات الطوارئ الدولية وبالقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 بكامل مندرجاته»، وأنّ «ما يطرح حول إنشاء قوة متعددة الجنسيات في إطار تحالف أمني دولي خارج بنية قوات الأمم المتحدة وقيادتها وعلمها يثير إشكالات جوهرية تتصل بالسيادة والمرجعية القانونية والصلاحيات وقواعد الاشتباك وآليات القيادة، وهو أمر لا يمكن القبول به بديلاً عن قوات الأمم المتحدة، ومهمتها المحددة بموجب القرارات الدولية».

وكان لافتاً في بيان «أمل» أنها دعت إلى «ضرورة الفصل الكامل بين مهمة الدعم الأوروبية الهادفة إلى تعزيز قدرات الجيش وأي مشروع جديد، سواء لجهة المرجعية أو طبيعة الدور وعدم تحويل مهمة الدعم الأوروبية إلى جزء من منظومة عملياتية أوسع».