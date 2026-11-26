تتّجه إلى عقد جولة ثامنة من المفاوضات - قبل نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لإحياء المسار التفاوضي المتعثّر، على أن تتركّز المحادثات على إيجاد طرف ثالث يتولّى مراقبة تنفيذ البرنامج التجريبي، الذي ينص على انسحاب الجيش تدريجياً من مناطق الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من الانتشار فيها، وفق ما نقلت صحيفة «هآرتس»عن مصدر إسرائيلي.

وذكرت اللواء": بدا من مسار مداولات الدول المعنية بالوضع اللبناني في مجلس الامن الدولي، أن قرار تشكيل قوة أممية لتحل محل قوات اليونيفيل بعد انتهاء مهامها وانسحابها من الجنوب، سيستغرق وقتاً اطول من المتوقع، نظراً لتشابك وتضارب الاقتراحات والمصالح والحسابات الدولية، بالرغم من كل المعلومات التي تتسرَّب من هنا وهناك عن مقترح فرنسي لصيغة مؤقتة حول معالجة هذا الملف، تقوم على تمديد وتباطؤ إخلاء وحدات اليونيفيل لمواقعها الى حين تشكيل القوة المقترحة لتحل محلها، خوفاً من ان تتمركز فيها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما ترفضه الامم المتحدة وقيادة قواتها العاملة في كما ترفضه السلطات اللبنانية.

ونقلت «اللواء» عن مصادر رسمية مسؤولة ومتابعة للموضوع، فإن المقترح – الصيغة التي تعمل عليها فرنسا لم تتبلور بعد بشكل نهائي ورسمي، ولكن المندوب الفرنسي في مجلس الأمن يطوف بمقترحاته على الدول للتداول معها حول الصيغة، والفكرة تحظى بدعم أوروبي ومن بعض الدول الاخرى غير الاوروبية. وسيعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات جديدة مطلع الاسبوع المقبل لمتابعة البحث في تفاصيل الصيغة الفرنسية، ولكن المصادر تخشى من أن الوقت بات داهماً وتأخير القرار قد يستمر الى الشهر المقبل، وربما الى ما بعد انتهاء الولاية الدولية، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق مقبول من جميع الاطراف قد تنتهي مهمة اليونيفيل ومهلة الانسحاب وتكون سنوات خدمتها الطويلة في لبنان قد ضاعت سدًى، ويقع الجنوب تحت وطاة الفراغ الامني واستمرار الاحتلال الاسرائيلي بل وتمدُّده ليشمل مناطق جديدة.

لكن المصادر توضح ان تباطؤ انسحاب وحدات اليونيفيل وعلى فترات تمتد بضعة أشهر، يجعل من الصعب على قوات الاحتلال السيطرة على المواقع التي تتمركز فيها وحدات اليونيفيل حالياً، لكن الخوف هو لما بعد انسحابها من هذا الموقع او ذاك، علماً أن عدد مراكزها في كل الجنوب يقارب 50 موقعاً.

وتؤكد المصادر أن الموقف ما زال غامضاً بل وملتبساً بعض الشيء لأنه يتماهي مع الموقف الاسرائيلي الى اقصى حدّ، برفض أي صيغة فرنسية أو غير فرنسية لا تتناسب مع طرح هاتين الجهتين بأن المخرج برأيهما يكون بالتنسيق المباشر بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي، لكن الادارة الاميركية تعطي الفرنسيين فرصة لإخراج الصيغة التي تريدها واشنطن أن تناسب مطالبها. هذا عدا عن وجود دول كبرى اخرى لها رأيها مثل والصين صاحبتي حق النقض- الفيتو، برفض أي صيغة تخالف التوجُّه الدولي بأن يكون اي حل او اقتراح تحت راية المنظمة الدولية لا طرف دولياً منفرداً او مجموعة اطراف دولية غير خاضعة للامم المتحدة. لذلك فالفيتو سيف ذو حدّين بيد الاميركي كما بيد الروسي والصيني.

وتشير المصادر الرسمية المتابعة الى ان الخلافات والتباين في المواقف من الصيغ المقترحة الفرنسية والاميركية لا يقتصران على الجانب الدولي بل يمتدان الى لبنان بين موافق على هذه الصيغة او تلك او رافض لها، وهو أمر يزيد من تعقيد التوافق على قرار واحد وصيغة واحدة.

وكتبت" الديار": تكشف مصادر ديبلوماسية ان واشنطن تنتظر تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، لعقد اجتماع «تقييمي» لمسار التفاوض بين وفدين لبناني واسرائيلي في الخارجية الاميركية. وثمة ترقب لنتائج زيارة الامير يزيد بن فرحان الى واشنطن، بالتزامن مع اتصال الاميركية ماركو روبيو بنظيره السعودي فيصل بن فرحان الذي خصص جزء منه للملف اللبناني، حيث اكدت الخارجية الاميركية انه تم الاتفاق على أهمية نزع سلاح في لبنان بموجب الاتفاق الإطاري الثلاثي.

ووفق المعلومات، ارتفع نسق التنسيق الاميركي السعودي في الملف اللبناني وبات اكثر تشددا، وتم توحيد الجهود لمطالبة الدولة اللبنانية بالقيام بإجراءات أمنية وقضائية جديدة لتوسيع تنفيذ قرار نزع السلاح، وتشمل المطالب، توسيع انتشار الجيش في شمال الليطاني والتعامل بحزم مع اي نشاط عسكري لحزب الله ضمن آلية محددة زمنيا في مناطق تعتبر مناطق نفوذ للحزب في الضاحية الجنوبية والبقاع والغاء اي استثناءات ميدانية كانت ممنوحة سابقا.عدم المساومة على الصعيد القضائي من خلال إبقاء قضية الموقوفين الخمسة في جرود البترون وبشري ضمن الاطر القضائية الراهنة والذهاب الى النهاية في الملاحقات لمسؤولي الحزب. واعادة البحث قريبا في احالة قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي.هذه الاجواء تقلق «عين التينة» وثمة تحرك بعيد عن الاضواء لمحاولة عدم زج البلاد في ازمة قد تخرج عن السيطرة.

اضافت" الديار": تظهر هذه المواقف تباينًا في مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ومعه رئيس الحكومة نواف سلام من جهة ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول هذا الملف، في الرئاسة الاولى كما الثالثة لا مانع من دمج اتفاق الإطار بأي قرار جديد دون التخلي عن ال1701. ووفق المعلومات، فان عون وسلام يعتبران ان بقاء اتفاق الاطار بصيغة تفاهم سياسي او امني ثنائي او ثلاثي يجعله عرضة للتنصل الإسرائيلي او تبدل الأولويات الدولية بينما يوفر ادراجه ضمن قرارات دولية اطارا قانونيا يلزم الجانب الإسرائيلي بالانسحاب اقله من النقاط الحدودية المتنازع عليها ووقف الخروقات البرية والجوية. وثمة قلق في بعبدا والسراي الحكومي من رفض الصيغة الأميركية – الفرنسية لانه سيؤدي الى فراغ ما يترك الجيش اللبناني وحيدا في الجنوب، كما يصبح الدعم اللوجستي والمالي والفني الدولي مهددًا! وقد أعلن النائب ملحم خلف، عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون برفقة مجموعة من النواب، متابعة المبادرة التي وقّع عليها 86 نائبًا، والرامية إلى إبقاء قوة دولية في جنوب لبنان تحت مظلة ، تفاديًا لأي فراغ أمني بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل.

وفي السياق عينه افادت معلومات صحافية من واشنطن ان الحراك السعودي والقطري الاخير تجاه الادارة الاميركية أثمر توجُّهاً من وزير الخارجية ماركو روبيو لدعوة لبنان واسرائيل الى اجتماع جديد وفي مقر الوزارة بواشنطن وليس ايطاليا او تامبا هذه المرة، وذلك لتقييم مسار ونتائج المفاوضات التي جرت سابقاً وبحث امكانية استئناف المفاوضات. وقد تبدأ الخارجية الاميركية اتصالاتها بلبنان واسرائيل الاسبوع المقبل بعد عطلة عيد الشكر التي تبدأ اليوم لتحديد موعد دقيق للإجتماع، كما جرى توزيع معلومات عن حراك اميركي لدعم لبنان اقتصادياً في المرحلة القريبة.