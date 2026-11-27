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تستمر الاتصالات الديبلوماسية من اجل التوصل الى توافق بين الدول الكبرى في مجلس الأمن على صيغة تعدّها فرنسا من أجل الحؤول دون الفراغ الأمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل في آخر السنة الحالية.وفي هذا الاطار، وصفت أوساط مطلعة على مجريات المشاورات المتواصلة في كواليس مجلس الأمن الدولي الأجواء السائدة بأنها تشجّع على توقّع توصّل الجانب الفرنسي إلى صيغة توافقية في الأسابيع القليلة المقبلة، الا إن ذلك لا يقلل حجم التعقيدات والضغوط التي تواجه المسعى الفرنسي، بما لا يمكن معه الجزم بأي احتمال بعد حتى الساعة.وبدا للمصادر أن المسعى الفرنسي بلغ مرحلة متقدمة من بلورة صيغة لمشروع قرار دولي جديد يرتكز إلى القرار 1701 ودمج "الاتفاق الإطار" فيه.الا ان المعلومات المقابلة أفادت أنّ لم يكن قد تبلّغ، حتى أمس، أيّ قرار بشأن القوات البديلة لـ «اليونيفيل»، وسط مخاوف متزايدة لدى الدولة من أن تفضي المشاورات إلى تفاهم أميركي - فرنسي يصطدم لاحقًا بفيتو صيني وروسي في مجلس الأمن.وبحسب المعلومات، فإنّ مصرّة على أن تشمل مهمّات القوات البديلة تطبيق «اتفاق الإطار» إلى جانب القرار 1701، وهو ما توافق عليه الدولة اللبنانية. غير أنّ استمرار موسكو وبكين في توفير الغطاء لطهران، في ظلّ رفض إقليميًا و «حزب الله» داخليًا لاتفاق الإطار، يثير مخاوف من لجوء الدولتين إلى استخدام حقّ النقض.ولتفادي هذا السيناريو، تكثّف الدولة اللبنانية اتصالاتها الدولية، وسط رهان لبناني أيضًا على اتصالات واشنطن بكلّ من موسكو وبكين، وقدرتها على تذليل العقبات، خصوصًا في أعقاب القمّة الثلاثية التي جمعت الرئيس الأميركي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ.وكان لافتا امس اعلان السفير لدى داني دانون معارضة تل أبيب نشر قوات فرنسية في جنوب لبنان، محذّرًا من أنّ «وجودها سيمنح حرية الحركة ويعيده إلى مناطق انتشاره السابقة».ورأى مصدر سياسي مطلع" ان لبنان يقف أمام معادلة تقوم على التلازم بين حصرية السلاح بيد الدولة وانسحاب ، وهي تشكل الإطار العام للقوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل» التي ستحظى بغطاء من مجلس الأمن الدولي، ولديها جدول أعمال يجمع بين «اتفاق الإطار» والقرار 1701، وهذا من شأنه أن يضع «حزب الله» أمام مسؤوليته لتبيان مدى استعداده للتعاون، إلا إذا ارتأت قيادته أن تحيل الإجابة على إيران التي ستصطدم بإجماع دولي وعربي على نزع سلاح الحزب الذي لن يلقى من يناصره من القوى السياسية حتى من جانب حلفائه؛ لأن ما يهمهم أولاً وأخيراً انسحاب إسرائيل".وعلى المسار التفاوضي، وفي انتظار تشكيل الحكومة ، تتّجه إلى عقد جولة ثامنة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية قبل نهاية العام الجاري، في إطار مساعيها لإحياء المسار التفاوضي المتعثّر، على أن تتركّز المحادثات على إيجاد طرف ثالث يتولّى مراقبة تنفيذ البرنامج التجريبي، وفق ما نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر إسرائيلي.حكومياً، علم أنّ جلستين لمجلس الوزراء ستنعقدان الأسبوع المقبل (الثلاثاء في السراي الحكومي والخميس في بعبدا) بجدول أعمال كبير ومثقل بالبنود. وأفادت المعلومات أنّ وزراء حزب «القوات اللبنانية» سيقاطعون هاتين الجلستين للأسباب نفسها، وهي عدم إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي. وفي هذا الإطار، كشف مصدر سياسي بارز أنّه يجري البحث عن صيغة قانونية لملف المجلس العدلي، وأنّ رئيس الحكومة نواف سلام يضغط في اتجاه إقرار البند تفادياً لاهتزاز الوضع الحكومي.