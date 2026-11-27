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وفي خضم هذا المشهد، يبرز مجدداً بوصفه إحدى أكثر الساحات عرضة لتداعيات التحولات الإقليمية والدولية. فبين المواجهة الأميركية الإيرانية، والحسابات ، وتبدّل موازين القوى في المنطقة، يجد اللبنانيون أنفسهم أمام سؤال مصيري: هل يستطيع بلدهم انتزاع قراره الوطني وتحصين ساحته الداخلية، أم سيبقى مرة جديدة ساحة مفتوحة لتصفية حسابات الآخرين، يدفع شعبه ثمنها من أمنه واستقراره ومستقبله؟المشكلة ، في رأي بعض الحكماء، لا تكمن فقط في حجم التدخلات الخارجية، بل أيضاً في هشاشة المناعة الداخلية التي تجعل البلاد قابلة للتأثر بكل تبدّل في موازين القوى الإقليمية. فكلما اقتربت المنطقة من تسوية أو دخلت في مواجهة جديدة، عاد لبنان ليدفع ثمن ارتباط بعض قواه السياسية والعسكرية بمحاور تتجاوز حدود الدولة ومصالحها الوطنية.ولعلّ ما تشهده العلاقة بين الدولة، وبالتحديد بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و" "، يقدم الدليل الأوضح على عمق هذا المأزق. فالنقاش حول حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم لم يعد مجرد خلاف داخلي على صلاحيات دستورية أو خيارات أمنية، بل أصبح جزءاً من سؤال أكبر يتعلق بموقع لبنان في الصراع الإقليمي، وبمدى قدرته على الفصل بين مصالحه الوطنية وحسابات المحاور التي ينتمي إليها بعض مكوناته.ومن هنا، فإن التحدي الذي يواجه الرئيس عون ورئيس الحكومة نواف سلام لا يقتصر على إدارة الخلافات الداخلية أو احتواء التصعيد السياسي، بل يتمثل في القدرة على تحويل القرارات السيادية إلى خطوات عملية، تثبت أن الدولة ليست مجرد مرجعية شكلية، وأن مؤسساتها تملك حقاً سلطة القرار والتنفيذ.فلا يمكن للبنان أن يطالب المجتمع الدولي باحترام سيادته، فيما يبقى قرار الحرب والسلم موضع تنازع داخلي. ولا يمكنه أن يطلب ضمانات دولية لأمن حدوده، فيما لا تزال مرجعيته الأمنية والعسكرية موضع خلاف. كذلك لا يمكنه أن ينتظر من الخارج أن يعيد بناء الدولة نيابة عنه، أو أن يحلّ له أزمات صنعها عجزه الداخلي وتراكم التسويات المؤقتة.وفي المقابل، لا يجوز التقليل من حجم المخاطر التي تترتب على أي مواجهة إسرائيلية جديدة، ولا من ضرورة حماية الجنوب وأهله، ولا من مسؤولية المجتمع الدولي في إلزام بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية. لكن حماية لبنان لا تكون بتركه رهينة معادلات الردع المتبادلة، ولا بتحويل أراضيه إلى ورقة تفاوض في صراعات لا يملك وحده قرارها.أما على المستوى الإقليمي، فإن أي تفاهم أميركي - إيراني، أو أي إعادة ترتيب للعلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، أو أي تسوية تتصل بمستقبل غزة والشرق الأوسط، يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة مختلفة. لكن أين سيكون لبنان من هذه التفاهمات، وهل سيكون حاضراً بصفته دولة صاحبة قرار ومصالح، أم سيكتشف مجدداً أن الآخرين رسموا له حدود المرحلة المقبلة قبل أن يكون له رأي فيها؟إن أخطر ما يمكن أن يواجهه لبنان ليس فقط أن تتغير خرائط النفوذ من حوله، بل أن يبقى عاجزاً عن تحديد موقعه بنفسه. فالدول التي لا تمتلك قرارها تصبح حكماً جزءاً من قرارات الآخرين، والدول التي لا تحصّن ساحتها الداخلية لا تستطيع أن تفاوض الخارج من موقع قوة.لقد آن الأوان للخروج من منطق انتظار التسويات الخارجية، ومن الرهان على أن تبدّل موازين القوى سيمنح لبنان فرصة جديدة من دون أن يبادر هو إلى معالجة أزماته. فالسيادة لا تُمنح، والدولة لا تُبنى بالبيانات، والاستقرار لا يمكن أن يقوم على توازنات قابلة للانفجار عند أول تحوّل إقليمي.لبنان أمام فرصة، وربما أمام إنذار أخير، لكي يثبت أنه ليس مجرد ساحة تتقاطع فوقها مصالح الآخرين، بل دولة لها قرارها وموقعها ومصالحها المستقلة.فإما أن ينتزع اللبنانيون قرارهم الوطني قبل أن تُرسم خرائط المنطقة من جديد، وإما أن يستيقظوا مرة أخرى على واقع رسمه الآخرون، ويدفعوا هم وحدهم ثمنه.