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إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال في الصرح البطريركي في بكركي، النائب ميشال معوض الذي سلمه دعوة للمشاركة في قداس الذكرى ال37 لإستشهاد رئيس الجمهورية رينيه معوض يوم الأحد المقبل في زغرتا.وقال معوض بعد اللقاء :" زيارتي اليوم هي لدعوة غبطته للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رينيه معوض ورفاقه والتي ستقام يوم الأحد في زغرتا برعاية رئيس الجمهورية تحت شعار "الدولة تحمي، السلام يبني"، ولكن اللقاء مع غبطته تخلله تبادل للحديث حول التطورات السياسية ولا سيما بعد عودتي من رحلة طويلة الى وهنا لا بد لي من القول ان اللبنانيين لم يعودوا يحتملوا ان يكونوا تحت رحمة او تحت قبضة : السلاح غير الشرعي والإحتلال ".أضاف :" لم يعد مقبولا ان يكمل البلد هكذا. ينزف ويتدمر واللبنانيون يدفعون الثمن غاليا بتهجيرهم وتدمير ارزاقهم وافقارهم وذلهم نتيجة مغامرات لا علاقة لها بلبنان الذي يدفع الثمن لكونه ساحة صراع لقوى إقليمية خارج المصلحة الوطنية".وتابع :"ومن هذا المنطلق، نحن نؤيد خطاب رئيس الجمهورية الذي كان واضحا وضوح الشمس بالترابط البنيوي بين السلاح غير الشرعي والتدخل وبين الاحتلال الإسرائيلي ونحن نؤيد مواقف غبطة البطريرك الذي يكرر يوميا وأسبوعيا ضرورة قيام دولة سيدة مستقلة على ارض لبنان دولة تحتكر السلاح وتستعيد القرار لحماية لكل اللبنانيين".وعن كلمة يوجهها الى " "، اعتبر معوض انه "ما من كلام يوجه. فحزب الله وبوضوح هو ميليشيا إيرانية على ارض لبنانية والمطلوب من الدولة تطبيق القانون وقرارات وترجمة موقف رئيس الجمهورية ومواقف كل القوى السياسية ومواقف بكركي الى ارض الواقع حماية لكل اللبنانيين وانطلاقا من اهل الجنوب".والتقى البطريرك الراعي، الدكتور أنطوان موسى وعائلته في زيارة شكر لمواساتهم بفقدان ابنهم الشاب ايلي، بحادث سير. وكانت كلمة وجهها الدكتور موسى عبر فيها عن "تأثر الجميع وامتنانهم لرعاية غبطته الأبوية وكلماته الصادقة المحبة في الرقيم البطريركي والتي عززت رجاءهم ووطدت ايمانهم بعد فاجعة فقدانهم لإبنهم".