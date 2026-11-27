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صدر عن إدارة الجمارك البيان الآتي:"قام وفد من إدارة الجمارك اللبنانية بزيارة عمل إلى عمّان استمرّت ثلاثة أيام، بدعوة من لدائرة الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك. وضمّ الوفد رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا قزي، وعضوَي المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل.واطّلع الوفد على سير العمل في عدد من المراكز الجمركية الحدودية والداخلية، من بينها مركز جمرك عمّان، حيث عاين آليات تخزين البضائع والكشف عليها وتوزيعها. كما وزار الوفد مطار الملكة رانيا ومعبر جابر عند الحدود الاردنية- واطلعوا على عمليات التفتيش عبر الماسحات الضؤية السكانر وطرق عملها.كما وبحث الوفد مع الجانب سبل الاستفادة من تجربة الجمارك الأردنية في تطوير الأنظمة المعلوماتية، ومكافحة التهرّب الجمركي، وضبط عمليات التهريب.وقد لخّص رئيس المجلس مصباح خليل نتائج الزيارة بالتقدّم في بحث اتفاقيات تعاون لا تزال قيد الدرس، وبتحديد مجالات للتعاون العملي، أبرزها تسهيل حركة الترانزيت وتبادل الخبرات في مكافحة التهريب. وأشار إلى أنّ زيارة تشكّل محطة أولى في مسار أوسع لتعزيز التعاون مع الإدارات الجمركية في ، وأنّ الجانبين اتفقا على مواصلة التواصل وتبادل الملاحظات بشأن الاتفاقيات المطروحة.ولفت خليل إلى أهميّة تنسيق الإجراءات لتسريع عبور البضائع المنقولة برّاً من عبر والأردن إلى أسواق عربية أخرى. وأوضح أنّ اعتماد البلدين نظام "الأسيكودا"، يتيح للجمارك اللبنانية الاستفادة من خبرة نظيرتها الأردنية في تطويره، ولا سيّما لجهة إتاحة بيانات البضائع قبل وصولها، بما يسهّل إنجاز معاملات الترانزيت. وأشار إلى استعداد الجانب الأردني لإيفاد خبراء للمساهمة في تدريب العاملين في الجمارك اللبنانية.وفي مجال مكافحة التهريب، أفاد خليل بأنّ الجانبين تبادلا الخبرات في ضبط محاولات تهريب المخدّرات عبر المعابر البرّية والمطارات. وعرض الجانب الأردني حالات ضبط ودور أجهزة المسح في كشف المهرّبات، فيما عرض الوفد اللبناني تجربة الجمارك في مطار ، بما فيها عملية الضبط الأخيرة".