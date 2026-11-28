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يعمل " " بشكل متسارع على تعزيز استثماره في الطاقات الشبابية وإعداد كوادر حزبية جديدة، في إطار مساعيه لإعادة بناء هيكليته التنظيمية والسياسية، خصوصاً بعدما خسر عدداً كبيراً من قياداته وكوادره خلال السنوات الماضية، نتيجة الخلافات الداخلية والاستقالات والإقالات.ويبدو أن قيادة " " باتت تولي أهمية مضاعفة لاستقطاب الشباب وإفساح المجال أمامهم لتولّي مسؤوليات حزبية، بعدما أدركت حجم الفراغ الذي خلّفه خروج عدد من الشخصيات التي كان لها حضور سياسي وتنظيمي داخل "التيار". ولعلّ الرهان الأساسي في المرحلة المقبلة يكمن في قدرة "التيار"على إنتاج جيل جديد من القيادات، بما يتيح له تجديد حضوره الشعبي واستعادة جزء من حيويته السياسية والتنظيمية.تجدر الاشارة الى أن الهيئة الناخبة في " الحر" تتوجه الثلاثاء المقبل إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 6 أعضاء في ، للسنوات الأربع المقبلة، إضافةً إلى المجلس التحكيمي ولجنة المراقبة المالية.ويأتي ذلك بعد إنجاز انتخابات مجالس الأقضية والمنسقين.