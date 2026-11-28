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أُطلق مشروع المساعدة الطارئة للبنان كإطار تمويلي بقيمة مليار دولار لمواجهة آثار الحرب، غير أن ما توفّر منه فعلياً حتى الآن لا يتجاوز 250 مليون دولار قدّمها ، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 750 مليون دولار، أي ثلاثة أرباع الإطار. ويزيد من حجم المشكلة أن هذا المبلغ مخصص لإزالة الركام وإعادة تأهيل البنى التحتية العامة، ولا يشمل إعادة بناء المساكن الخاصة.وفي المقابل، تُقدَّر الأضرار المباشرة في مباني الجنوب وحده بنحو 1.38 مليار دولار حتى 29 نيسان، طالت 41,392 وحدة سكنية بين مدمّرة ومتضررة، فيما تخطّت الأضرار في وجبل 365 مليون دولار. وبالمقارنة، فإن كامل التمويل المتوفر لا يغطي سوى 18% من أضرار مباني الجنوب، مع أنه ليس مخصصاً للمساكن أصلاً، بينما يبلغ متوسط الضرر نحو 33 ألف دولار لكل وحدة سكنية متضررة هناك.وتكشف هذه الأرقام أن آلاف العائلات التي خسرت منازلها لا تملك حتى الآن أي مصدر تمويل رسمي لإعادة بنائها، ما يعني أن الإعمار السكني سيقع على عاتق المغتربين والجهات الحزبية والدول المانحة بشكل مباشر، بعيداً عن الدولة. ويفتح ذلك الباب أمام إعادة إعمار متفاوتة بين منطقة وأخرى وبين عائلة وأخرى، بحسب قدرة كل منها على الوصول إلى هذه المصادر.