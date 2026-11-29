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وبقدر ما لاقى هذا الخطاب ارتياحاً لدى شرائح لبنانية واسعة، واهتماماً دولياً باعتباره تعبيراً عن تمسّك رأس الدولة باستعادة القرار السيادي، بقدر ما أثار امتعاضاً واضحاً لدى " "، الذي بدا وكأنه قرأ فيه انتقالاً من مرحلة تدوير الزوايا إلى مرحلة تسمية الأمور بأسمائها.لكن الرد الذي جاء على لسان للحزب الشيخ نعيم قاسم لم يكن مجرد اعتراض على مضمون الخطاب أو اختلاف في تفسير الأولويات الوطنية. فعندما اتهم رئيس الجمهورية بأنه قسّم اللبنانيين عمودياً، وأنه وضع المقاومة في موقع مماثل لموقع إسرائيل، فإن الأمر تجاوز حدود الاختلاف السياسي إلى التشكيك في الدور الذي يفترض أن يؤديه رئيس الجمهورية بوصفه رمز وحدة البلاد وحارس الدستور.وهنا تكمن خطورة ما حصل. فالرئيس لم يتحدث باسم فريق سياسي، بل من موقع رئاسة الجمهورية، فيما اختار قاسم الرد عليه بلغة تنطوي على اتهام مباشر، وكأن الخلاف لم يعد محصوراً في مسألة السلاح أو المفاوضات أو العلاقة مع الخارج، بل بات يتعلق بطبيعة الدولة نفسها وبمن يمتلك حق تحديد خياراتها الاستراتيجية.ونسأل بعد هذا وذاك، هل نُسفت الجسور بين "بعبدا" و"حارة حريك"؟في رأي بعض المطلعين أن القول إن كل الجسور قد نُسفت بالكامل ليس دقيقاً، لأن العلاقات السياسية في لبنان، مهما بلغت درجة التوتر، نادراً ما تصل إلى نقطة اللاعودة. لكن من الصعب أيضاً تجاهل أن ما تبقى من جسور الثقة بين "بعبدا" و"حارة حريك" بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى.فالمشكلة لم تعد في أن رئيس الجمهورية يطالب بحصرية السلاح، فيما يتمسك "حزب الله" بسلاحه، بل في أن الطرفين باتا ينطلقان من قراءتين متناقضتين لمفهوم السيادة الوطنية. بالنسبة إلى عون، لا يمكن بناء دولة مستقلة فيما يبقى قرار الحرب والسلم خارج مؤسساتها الدستورية. أما بالنسبة إلى "حزب الله"، فإن التخلي عن السلاح قبل توافر ضمانات يعتبرها كافية يشكل تنازلاً عن عناصر القوة التي يعتقد أنها تحمي لبنان.وبين هذين المنطلقين، تتراجع مساحة التسوية، خصوصاً أن الرئاسة لا تستطيع التراجع عن قرارات اتخذتها الدولة، من دون أن تضرب صدقيتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، فيما لا يبدو الحزب مستعداً لتقديم أي تنازل يعتبره مساساً بجوهر وجوده ودوره.وفي هذا المشهد، يبرز دور ، الذي لطالما شكّل قناة التواصل الأكثر فاعلية بين "حزب الله" والمؤسسات الدستورية، ولا سيما رئاسة الجمهورية. فالرجل يمتلك ما لا يمتلكه سواه من علاقات مباشرة مع الطرفين، فضلاً عن خبرة طويلة في إدارة الأزمات اللبنانية المعقدة، وقدرة على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة حتى في أكثر الظروف حساسية.لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو: هل لا يزال قادراً على وصل ما انقطع بين "بعبدا" و"حارة حريك"، أم أن هامش حركته بات أضيق من أن يسمح له بإنتاج تسوية جديدة؟المؤشرات لا تبدو مشجعة بالكامل. فقد كشفت المواقف التي أعقبت خطاب الاستقلال عن انزعاج داخل "حزب الله" من الطريقة التي اختار بها الرئيس مقاربة ملف السلاح والتدخل ، كما أن بري نفسه لم يكن مرتاحاً لبعض مضامين الخطاب، وفق ما نُقل عنه. وهذا يعني أن رئيس المجلس لا يتحرك في مساحة مريحة، بل يجد نفسه أمام معادلة دقيقة. فكيف له أن يحافظ على علاقته الاستراتيجية بـ "حزب الله"، من دون أن يظهر وكأنه يضع نفسه في مواجهة رئيس الجمهورية أو يعطل مسار الدولة؟والأهم أن بري لا يستطيع أن يطلب من عون التراجع عن ثوابت أعلنها باسم الدولة، كما لا يستطيع أن يفرض على "حزب الله" تبديل موقفه بقرار سياسي. وبالتالي، فإن نجاح وساطته يبقى مرتبطاً بمدى استعداد الطرفين للانتقال من تبادل الاتهامات إلى البحث عن أرضية مشتركة.قد لا تكون كل الجسور بين "بعبدا" و"حارة حريك" قد سقطت نهائياً، لكنها بالتأكيد لم تعد صالحة للعبور بالشروط القديمة. فلبنان لم يعد يملك ترف الانتظار، ولا يستطيع أن يبقى أسير معادلة تعتبر أن الدولة مطالبة دائماً بالتنازل كي لا يغضب من يملك فائض القوة.فالاستقلال الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية لا يمكن أن يبقى مجرد خطاب في مناسبة وطنية، بل يفترض أن يتحول إلى مسار سياسي ومؤسساتي واضح. وعندها فقط يصبح الحوار ممكناً، لا بوصفه وسيلة لشراء الوقت، بل مدخلاً حقيقياً لإنقاذ الدولة.