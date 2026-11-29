نشرت مجلة "The Atlantic" الأميركية تقريراً جديداً تحت عنوان "مرحباً بكم في البرمجيات" (Software Beirut)، تناولت فيه المخاطر المتزايدة التي تهدد البنية التحتية الرقمية في ، مستعينةً بواقع الأزمات الخدماتية في العاصمة لتوصيف حالة عدم الاستقرار التي تواجه الأنظمة التكنولوجية.

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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أوضح أن مصطلح "بيروت البرمجيات" يشير إلى بيئة لا تتعطل فيها الأنظمة طوال الوقت، لكن أي نظام فيها قد يتعطل في أي لحظة، مشيراً إلى أن الأعطال الأخيرة التي طالت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ومصرف "تشيس" وشركة "مايكروسوفت" كانت حوادث منفصلة، ولم تكن ناجمة عن هجمات إلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور.

ووفقاً للمجلة، فإن هذه البيئة الجديدة تشكلت بفعل 3 عوامل رئيسية، هي قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الثغرات الأمنية بسرعة غير مسبوقة، والمخاطر الناجمة عن عمليات إصلاحها المتسارعة، وتقليص الحكومة الأميركية قدرات وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA)، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التنسيق لمواجهة التهديدات الرقمية.

الذكاء الاصطناعي يكشف ثغرات خطيرة

وأشار التقرير إلى أن المخاوف تصاعدت في نيسان الماضي، عندما أعلنت شركة "أنثروبيك" عن نموذج للذكاء الاصطناعي يحمل اسم "Mythos"، يتمتع بالقدرة على فحص ملايين الأسطر البرمجية خلال دقائق، واكتشاف ثغرات أمنية ظلت خافية على المهندسين لعقود، فضلاً عن قدرته على تحديد كيفية استغلالها.

وامتنعت الشركة عن إتاحة النموذج على نطاق واسع، وأطلعت السلطات الفيدرالية على قدراته، كما منحت عدداً من أكبر المصارف وشركات التكنولوجيا والأمن السيبراني إمكانية الوصول المبكر إليه، بهدف فحص أنظمتها وتعزيز حمايتها.

وبحسب مؤسسة "Epoch AI" البحثية، فإن 21 شركة كبرى لتطوير البرمجيات، بينها "مايكروسوفت" و"غوغل" و"آبل"، باتت تكشف بحلول تموز عن ثغرات أمنية خطيرة تعادل نحو 5 أضعاف أعلى مستوى شهري سجلته قبل ظهور النموذج.

كذلك، أصدرت "مايكروسوفت" في وقت سابق من الشهر الجاري إصلاحات لنحو 1100 ثغرة أمنية، وهو رقم يقارب إجمالي الثغرات التي عالجتها طوال العام الماضي، فيما أصلحت "غوغل" في إصدارين حديثين من متصفح "كروم" ثغرات أكثر مما عالجته في 23 إصداراً سابقاً مجتمعةً.

لكن المجلة لفتت إلى أن عمليات الإصلاح نفسها قد تولّد مخاطر إضافية، إذ باتت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل التحديثات الأمنية المنشورة وتحديد الثغرات التي تعالجها بسرعة، ما يتيح للمهاجمين استغلالها قبل أن تتمكن المؤسسات من تثبيت التحديثات اللازمة.

تراجع القدرات الحكومية

وشبّه التقرير البنية التحتية الرقمية بشبكة طرق مترابطة تتولى جهات مختلفة إدارتها وإصلاحها، معتبراً أن غياب التنسيق بين تلك الجهات يزيد احتمالات حدوث اضطرابات واسعة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي اقترحت، ضمن موازنة العام 2027، خفض تمويل برامج وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بنحو 700 مليون دولار، وإلغاء قرابة 800 وظيفة.

وكانت الوكالة قد فقدت نحو ثلث قوتها العاملة منذ مطلع العام 2025، فيما ألغت إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) عقوداً مع فرق متخصصة في محاكاة الهجمات الإلكترونية على الشبكات الحكومية.

لماذا استُحضرت بيروت؟

وعقدت المجلة مقارنة بين واقع الأمن السيبراني في الولايات المتحدة وأزمة الكهرباء في بيروت، مشيرةً إلى أن الميسورين في العاصمة اللبنانية يستطيعون الاستعانة بالمولدات الكهربائية لتخفيف تداعيات انقطاع ، فيما تواجه المؤسسات الأميركية تفاوتاً مماثلاً في قدرتها على حماية أنظمتها الرقمية.

وأوضح التقرير أن تحالف البنية التحتية الحيوية، الذي تأسس في شباط الماضي، بات يضم نحو 50 شركة أميركية حيوية موزعة على 6 قطاعات، بينها "أمازون" و"فيديكس" و"فيرايزون" و"سيتي"، بهدف تبادل المعلومات وتنسيق الاستجابة للتهديدات السيبرانية.

في المقابل، لا تمتلك المدارس والمستشفيات المحلية والبلديات والشركات الصغيرة الموارد المالية والتقنية نفسها، ما يجعلها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.

واعتبرت المجلة أن قدرة الشركات الكبرى على حماية أنظمتها لا تعني أنها بمنأى عن المخاطر، نظراً إلى اعتماد موظفيها وعملياتها على مرافق أخرى، بينها المستشفيات والمطارات ومحطات معالجة المياه.

وخلص التقرير إلى أن الحماية السيبرانية الفردية لا يمكن أن تكون بديلاً عن منظومة حماية جماعية، وأن المؤسسات القادرة على شراء وسائل متطورة للدفاع عن أنظمتها قد تتمكن من الحد من تداعيات الاضطرابات الرقمية، لكنها لن تستطيع عزل نفسها بالكامل عن آثارها.