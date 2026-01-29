تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

مزاعم عن أنفاق وغرف مخفية تحت أهرامات الجيزة… ومصر تنفي علمياً

Lebanon 24
29-01-2026 | 23:00
A-
A+
مزاعم عن أنفاق وغرف مخفية تحت أهرامات الجيزة… ومصر تنفي علمياً
مزاعم عن أنفاق وغرف مخفية تحت أهرامات الجيزة… ومصر تنفي علمياً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعادت منصة «كيكار هاشابات» الإسرائيلية نشر مزاعم أثارت جدلاً علمياً واسعاً، تتعلق بادعاءات باحثين أوروبيين بوجود شبكة واسعة من الأنفاق والغرف المخفية أسفل مجمع أهرامات الجيزة.

وبحسب ما نقلته المنصة، زعم فريق بحثي دولي يقوده الدكتور كارلو مالامبيرغ من جامعة بيزا الإيطالية، وبمشاركة الفيزيائي فيليبو بياندي من جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية، أن تحليلات باستخدام تقنية الرادار الفضائي (SAR) كشفت عن وجود ثمانية أنفاق حلزونية تمتد لأكثر من 600 متر، وتتصل بغرف كبيرة على شكل مكعبات، قيل إنها قد تكون مرتبطة بما يُعرف بـ«أروقة آمانتي» في النصوص المصرية القديمة.

كما أشار تقرير المنصة إلى ادعاء باحث آخر يُدعى أرماندو ماي عثوره على ثلاثة أنفاق دقيقة محفورة في صخر كلسي على عمق 40 متراً، ومتساوية البعد بين أبو الهول وأهرامات خوفو وخفرع، في توزيع قال إنه يعكس محاكاة لحزام كوكبة الجبار (أوريون).

في المقابل، نفت الجهات المصرية المختصة هذه الادعاءات بشكل قاطع. ووصف الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق ورئيس المجلس الأعلى للآثار سابقاً، هذه المزاعم بأنها «خاطئة تماماً»، مؤكداً أن الباحثين المذكورين لم يعملوا في موقع الجيزة، وأن التقنيات المستخدمة «غير معتمدة علمياً في مجال علم الآثار».

وأكدت مصادر أثرية مصرية أن العمل في منطقة أهرامات الجيزة يتم وفق منهجية علمية دقيقة، مشيرة إلى أن الاكتشاف الوحيد المعلن حديثاً هو ممر مغلق بطول 9 أمتار داخل الهرم الأكبر، جرى الإعلان عنه عام 2023 باستخدام روبوتات وتقنيات حديثة معتمدة.

وأضاف حواس أنه من المقرر الإعلان في عام 2026 عن نتائج جديدة تستند إلى أبحاث موثقة خضعت للمراجعة العلمية، مشدداً على رفض الاعتماد على «تخمينات غير مهنية» في تناول تاريخ الأهرامات

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصر تطلق مشروعاً عالمياً ضخمًا قرب أهرامات الجيزة باستثمارات قياسية
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنفي مزاعم الإمارات حول الجزر وتؤكد سيادتها الكاملة عليها!
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب وزير الخارجية الايراني الأسبق محمد جواد ظريف ينفي في بيان مزاعم الإعلام الإسرائيلي حول اتصاله هاتفياً بجهات معادية لإيران
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص يلتقي غدًا عائلة المصوّر سمير كسّاب المخفي قسراً في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
30/01/2026 07:42:51 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيطالية

الإيطالي

إسرائيل

المصرية

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في متفرقات Lebanon 24
Lebanon24
00:38 | 2026-01-30
Lebanon24
00:08 | 2026-01-30
Lebanon24
00:03 | 2026-01-30
Lebanon24
23:37 | 2026-01-29
Lebanon24
23:00 | 2026-01-29
Lebanon24
23:00 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24