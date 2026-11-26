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وأعلن الطرفان، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق ينهي الدعوى القضائية المتعلقة بالعقار ومصنع النبيذ الذي امتلكاه معاً في جنوب ، وذلك من خلال بيان مشترك أكد أن التسوية جاءت "لما فيه مصلحة عائلتنا"، مشيرين إلى أنهما لن يدليا بمزيد من التعليقات بشأن الاتفاق.



وأضاف البيان أن أي تصريحات تتداولها وتنسبها إلى مصادر مقربة منهما لا تصدر عنهما أو عن أشخاص من محيطهما، في موقف يعكس رغبتهما في عدم الدخول مجدداً في سجالات إعلامية حول القضية. من المعارك القانونية والاتهامات المتبادلة التي رافقت انفصالهما، توصّل النجمان الأميركيان أنجلينا جولي وبراد بيت إلى تسوية خارج المحكمة لإنهاء نزاعهما بشأن ملكية مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو ميرافال"(Château Miraval)، في خطوة تطوي واحداً من أبرز الملفات العالقة بينهما منذ انفصالهما عام 2016.وأعلن الطرفان، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق ينهي الدعوى القضائية المتعلقة بالعقار ومصنع النبيذ الذي امتلكاه معاً في جنوب ، وذلك من خلال بيان مشترك أكد أن التسوية جاءت "لما فيه مصلحة عائلتنا"، مشيرين إلى أنهما لن يدليا بمزيد من التعليقات بشأن الاتفاق.وأضاف البيان أن أي تصريحات تتداولها وتنسبها إلى مصادر مقربة منهما لا تصدر عنهما أو عن أشخاص من محيطهما، في موقف يعكس رغبتهما في عدم الدخول مجدداً في سجالات إعلامية حول القضية.

وعلى رغم الإعلان عن التسوية، لم يكشف الطرفان عن تفاصيل الاتفاق أو الشروط المالية التي تضمنها، كما لم يتضح ما إذا كان أحدهما قد تنازل عن مطالب معينة في إطار إنهاء النزاع.



من إلى معركة على الملكية

تعود قصة "ميرافال" إلى عام 2008، حين اشترى جولي وبيت حصة مسيطرة في العقار الواقع في منطقة بروفانس جنوب فرنسا، والذي يضم قصراً تاريخياً ومزارع واسعة وكروم عنب، إلى جانب مصنع لإنتاج النبيذ يحمل الاسم نفسه.

ولم يكن العقار مجرد استثمار تجاري بالنسبة إلى النجمين، بل ارتبط أيضاً بمحطات مهمة في علاقتهما، إذ اختارا إقامة حفل زفافهما هناك عام 2014، وسط أجواء عائلية بعيدة من الأضواء الإعلامية.

لكن العلاقة التي جمعت النجمين، واللذين شكّلا لسنوات أحد أشهر في هوليوود، بدأت تتجه نحو النهاية في عام 2016، عندما تقدمت جولي بطلب الطلاق، لتبدأ بعدها مرحلة طويلة من الخلافات القانونية والمالية.

وعلى الرغم من أن إجراءات الطلاق انتهت رسمياً في كانون الأول 2024، بقيت ملكية "ميرافال" موضع نزاع مستقل، ما أبقى الطرفين مرتبطين بمعركة قضائية حتى بعد حسم علاقتهما الزوجية.

بيع الحصة أشعل الخلاف

بدأ الخلاف المتعلق بمصنع النبيذ يأخذ منحى قضائياً عام 2021، عندما باعت جولي حصتها في المشروع إلى شركة "Tenute del Mondo"، التابعة لمجموعة "Stoli" التي يسيطر عليها رجل الأعمال يوري شيفلر.



وفي شباط 2022، رفع بيت دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، معتبراً أن عملية البيع تمت من دون موافقته، ومتهماً إياها بخرق اتفاق سابق بينهما يقضي بعدم بيع أي منهما حصته في المشروع من دون موافقة الطرف الآخر.



في المقابل، رفضت جولي هذه الاتهامات، مؤكدة، من خلال فريقها القانوني، عدم وجود اتفاق ملزم يمنعها من بيع حصتها، وقدمت دعوى مضادة في تشرين الأول من العام نفسه، لتتحول القضية إلى مواجهة قضائية بين الطرفين حول الاتفاقات التي حكمت استثمارهما المشترك. بدأ الخلاف المتعلق بمصنع النبيذ يأخذ منحى قضائياً عام 2021، عندما باعت جولي حصتها في المشروع إلى شركة "Tenute del Mondo"، التابعة لمجموعة "Stoli" التي يسيطر عليها رجل الأعمال يوري شيفلر.وفي شباط 2022، رفع بيت دعوى قضائية ضد زوجته السابقة، معتبراً أن عملية البيع تمت من دون موافقته، ومتهماً إياها بخرق اتفاق سابق بينهما يقضي بعدم بيع أي منهما حصته في المشروع من دون موافقة الطرف الآخر.في المقابل، رفضت جولي هذه الاتهامات، مؤكدة، من خلال فريقها القانوني، عدم وجود اتفاق ملزم يمنعها من بيع حصتها، وقدمت دعوى مضادة في تشرين الأول من العام نفسه، لتتحول القضية إلى مواجهة قضائية بين الطرفين حول الاتفاقات التي حكمت استثمارهما المشترك.

وبذلك، لم يعد الخلاف مقتصراً على مسألة بيع حصة في مصنع للنبيذ، بل امتد إلى طبيعة التفاهمات التي كانت قائمة بين النجمين خلال علاقتهما، والظروف التي أدت إلى تعثر المفاوضات بشأن انتقال ملكية الحصة.



القضية أعادت فتح ملفات الانفصال



ومع تبادل الدعاوى والردود القانونية، خرجت إلى العلن تفاصيل إضافية عن الخلافات الشخصية التي سبقت انفصال جولي وبيت، بعدما تضمنت المستندات القضائية التي قدمتها الممثلة اتهامات تتعلق بحادثة وقعت خلال رحلة على متن طائرة خاصة في أيلول 2016.



وقالت جولي إن بيت سلوكاً عنيفاً بحقها وبحق بعض أطفالهما خلال الرحلة، كما اتهمته بالضغط عليها لتوقيع اتفاقية سرية كانت ستمنعها من التحدث علناً عن مزاعم الإساءة. وهي اتهامات نفاها بيت، ولم تُوجّه إليه اتهامات جنائية على خلفية الحادثة.



وأعادت هذه التطورات تسليط الضوء على الأسباب التي أحاطت بانهيار العلاقة بين النجمين، بعدما بقيت تفاصيل كثيرة من خلافاتهما بعيدة من التداول العلني خلال السنوات الأولى من الانفصال.



كما أظهرت القضية كيف يمكن لخلاف على استثمار مشترك أن يتحول إلى نزاع أوسع، تتداخل فيه المصالح المالية مع الخلافات الشخصية والعائلية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشخصيتين تحظيان بمتابعة إعلامية واسعة.



اتفاق جديد

وتأتي التسوية الأخيرة بعد نحو عامين من إنهاء جولي وبيت إجراءات طلاقهما رسمياً في كانون الأول 2024، عقب مسار قانوني استمر أكثر من ثماني سنوات منذ تقديم طلب الانفصال عام 2016.



إلا أن الاتفاق الجديد لا يتعلق بالطلاق أو بتفاصيله، بل يقتصر على النزاع القانوني بينهما بشأن مصنع النبيذ الفرنسي "ميرافال" والحصة التي باعتها جولي عام 2021.



وبحسب ما أُعلن، وافق الطرفان على تسوية القضية خارج المحكمة والتحرك لإنهاء المطالبات القضائية المتبادلة بينهما، من دون تفاصيل الاتفاق أو قيمته.



وبذلك، يطوي النجمان فصلاً جديداً من الخلافات التي استمرت سنوات بعد انفصالهما، بعدما تحولت قضية "ميرافال" من استثمار جمعهما في مرحلة من علاقتهما إلى واحدة من أبرز ساحات المواجهة القانونية بينهما، فيما تبقى التسوية الأخيرة خطوة لإنهاء هذا النزاع تحديداً، لا مؤشراً بالضرورة إلى انتهاء كل الخلافات المرتبطة بمصنع النبيذ.