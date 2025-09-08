Advertisement

خاص

لا رجوع عن قرار الحكومة وخطة الجيش ستواكَبْ

مروان القدوم Marwan Kaddoum

|
Lebanon 24
08-09-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1414086-638929273453804097.webp
Doc-P-1414086-638929273453804097.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اسهب مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في شرح مقتضيات حصرية السلاح بيد الدولة والقرار ١٧٠١ والورقة الأميركية مستعيدا بعض ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، كل ذلك في تخريجة لإقرار خطة الجيش حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، تفاديا لأي صدام محلي لاسيما مع الجيش او اي انقسام قد تكون له تبعاته.
Advertisement

نجح البيان الصادر عن مجلس الوزراء في منع تفجير الحكومة حتى وان انسحب وزراء الثنائي الشيعي، لكن بقيت مجموعة اسئلة تتصل ببعض ما ورد في هذا البيان. فهل تراجع الزخم في ما خص تسليم السلاح ؟ وما هو المقصود في إلتزام الحكومة اعداد إستراتيجية امن وطني في سياق تحقيق بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، فهل يعني ذلك ان هذه الحصرية ستنتظر؟
تقول مصادر سياسية مطلعة ل " لبنان ٢٤ " ان ما من تراجع حكومي في قرار حصرية السلاح. هذا امر مفروغ منه وما جرى في مجلس الوزراء كان يهدف اولا واخيرا الى التأكيد ان خطة الجيش ليست موجهة ضد احد وان مسار بسط سيادة الدولة يمر من خلال المؤسسات وليس من خلال اي امر آخر ،وفي الوقت نفسه كان البيان بمثابة رسالة الى المجتمع الدولي بأن لبنان قام بإلتزاماته في حين ان اسرائيل تمعن في خروقاتها ولا تقدم على خطوات تنفيذ مضمون الورقة الأميركية، مشيرة الى ان البيان جاء ليفند كل ما يتصل بقرار الحكومة ومقاربتها لحصرية السلاح والورقة الأميركية وإزالة الألتباس حول قبول ما جاء فيها وتحفظاتها.

وتوضح هذه المصادر ان مجلس الوزراء أظهر تمسك لبنان بخطة الجيش التي أقرت كما هي على ان يتم رفع تقرير شهري الى مجلس الوزراء حول آليات التنفيذ، وهذه تعني ان المجلس سيواكب خطة الجيش، معلنة ان قرار الأعلان عن إستراتيجية امن وطني لا تعني استئخار السير بما هو مقرر انما ترتيبه لأن هذه الإستراتيجية هي علم تطوير واستعمال موارد السلطة الوطنية في السلم أو في الحرب لتأمين الأهداف الوطنية. اما موعد وضعها فليس محدداً وهو عائد بطبيعة الحال الى مجلس الوزراء.

وبالنسبة الى دور الجيش فهو واضح وتحركه ليس منفصلا عن مجلس الوزراء كما هو مقرر، وفق ما ترى المصادر التي ترجح ان اي اجراء سيقوم به سيكون مجلس الوزراء في مواكبته وهذا امر محسوم خصوصا عند انطلاق تنفيذ مراحل تسليم السلاح كما جاء في الخطة التي لاقت ترحيب وتأييد المجلس، لافتة الى ان كل ذلك يتظهر تباعا ولاسيما في المرحلة الأولى في جنوب الليطاني والأولي.

مرت خطة الجيش في مجلس الوزراء مترافقة مع بيان يعزز تأكيد بسط سلطة الدولة ويدعو الاطراف المعنية الى بذل المساعي كي تنفذ اسرائيل الشق المتعلق منها في الورقة الأميركية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه
lebanon 24
08/09/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه
lebanon 24
08/09/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لجلسة الحكومة الجمعة بشأن "حصرية السلاح وخطة الجيش"
lebanon 24
08/09/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24
حنكش: قرار حصر السلاح بيد الدولة إنعطافة تاريخية ولا رجوع عنه
lebanon 24
08/09/2025 17:07:57 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

مقالات لبنان24

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

مجلس الوزراء

الدولة على

اللبنانية

الجمهوري

الثنائي

جمهورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مروان القدوم Marwan Kaddoum

أيضاً في مقالات لبنان24 Lebanon 24
10:01 | 2025-09-08
09:30 | 2025-09-08
09:01 | 2025-09-08
05:30 | 2025-09-08
05:00 | 2025-09-08
04:30 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24