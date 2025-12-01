21
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صور
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان في حريصا
Lebanon 24
01-12-2025
|
04:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
البابا لاوون الرابع عشر
في مزار سيدة
لبنان
في
حريصا
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول البابا لاوون الرابع عشر الى مزار سيدة لبنان في حريصا
Lebanon 24
وصول البابا لاوون الرابع عشر الى مزار سيدة لبنان في حريصا
01/12/2025 14:39:19
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
دخول البابا لاوون الرابع عشر إلى مزار سيدة لبنان في حريصا
Lebanon 24
دخول البابا لاوون الرابع عشر إلى مزار سيدة لبنان في حريصا
01/12/2025 14:39:19
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر مزار سيدة لبنان ـ حريصا
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يُغادر مزار سيدة لبنان ـ حريصا
01/12/2025 14:39:19
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يلتقط صورة تذكارية مع البطاركة والأساقفة في مزار سيدة لبنان ـ حريصا
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يلتقط صورة تذكارية مع البطاركة والأساقفة في مزار سيدة لبنان ـ حريصا
01/12/2025 14:39:19
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر
الرابع عشر
بابا
قد يعجبك أيضاً
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
03:55 | 2025-12-01
01/12/2025 03:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
Lebanon 24
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
15:12 | 2025-11-30
30/11/2025 03:12:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. اليوم الأول لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
Lebanon 24
بالصور.. اليوم الأول لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
11:40 | 2025-11-30
30/11/2025 11:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية!
Lebanon 24
بالصور: إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية!
00:17 | 2025-11-30
30/11/2025 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ
Lebanon 24
بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ
23:00 | 2025-11-29
29/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
05:30 | 2025-12-01
01/12/2025 05:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيل عن "حزب الله" وأوروبا.. ماذا قال؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
Lebanon 24
أمطار متفرقة وثلوج ورياح.. الى متى؟
15:00 | 2025-11-30
30/11/2025 03:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صور
03:55 | 2025-12-01
البابا لاوون الرابع عشر في دير مار مارون عنايا- ضريح القديس شربل
15:12 | 2025-11-30
بالصور.. زيارة للبابا لاوون الرابع عشر بعيداً عن الاعلام
11:40 | 2025-11-30
بالصور.. اليوم الأول لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان
00:17 | 2025-11-30
بالصور: إيرانيون اخترقوا سيارة عالم نووي إسرائيلي.. وتركوا له هدية!
23:00 | 2025-11-29
بالصور.. عائلة أميركية تفقد عشاء الشكر في ثوانٍ
04:00 | 2025-11-28
البابا يستهل يومه الثاني في تركيا بلقاءٍ مع الأساقفة ورجال الدين: رسالة الكنيسة لا تُقاس بالعدد أو النفوذ
فيديو
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 14:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24